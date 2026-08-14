Κως: Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Πυλί

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Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευή (14/8) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πυλί, στην Κω.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 18:30. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα καθώς και Εθελοντές με υδροφόρα οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Κινητοποιήθηκαν επίσης, 7 πυροσβέστες της 11ης ΕΜΟΔΕ που θα μεταβούν απο Ρόδο, με ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Καθόλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δωδεκανήσου.

Δείτε φωτογραφίες

πηγή φωτογραφιών: Το Βήμα της Κω