Ιαπωνία: Άνδρας βρέθηκε νεκρός στα βουνά έπειτα από επίθεση αρκούδας – Αυξάνονται κατακόρυφα τα περιστατικά

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Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές της Ιαπωνίας μετά τον εντοπισμό ενός νεκρού άνδρα, ο οποίος φέρεται να δέχθηκε επίθεση από αρκούδα.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της κυβέρνησης, οι μοιραίες συναντήσεις με αρκούδες παρουσιάζουν φέτος ραγδαία άνοδο συγκριτικά με πέρυσι.

Οι αρχές στην περιοχή Αομόρι, στη βόρεια Ιαπωνία, δήλωσαν τη Δευτέρα ότι ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός στα βουνά μπορεί να δέχθηκε επίθεση από αρκούδα, προτρέποντας τους κατοίκους να αποφεύγουν την περιοχή.

Τοπικός αξιωματούχος δήλωσε σήμερα στο AFP ότι «η αστυνομία εξακολουθεί να διερευνά τα αίτια» του θανάτου, προσθέτοντας ότι βρέθηκαν σημάδια δαγκώματος αρκούδας στο πτώμα.

Ραγδαία αύξηση των θανατηφόρων περιστατικών

Τα τελευταία στοιχεία που συγκέντρωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος δείχνουν επίσης ότι πέντε άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τον Απρίλιο ως αποτέλεσμα επιθέσεων αρκούδων.

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που τηρεί το υπουργείο από το 2018, αυτή είναι η πρώτη φορά που έχουν καταγραφεί περισσότεροι από δύο θάνατοι σε τρεις μήνες.



Εδώ και αρκετά χρόνια έχουν αυξηθεί οι εμφανίσεις και οι επιθέσεις αρκούδων στην Ιαπωνία, κυρίως στις αστικές περιοχές.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, ο πληθυσμός των αρκούδων έχει αυξηθεί σημαντικά, παρότι ο αριθμός των ανθρώπων που ζουν σε αγροτικές περιοχές έχει μειωθεί.

Αριθμοί ρεκόρ και επιδρομές σε πόλεις

Αριθμός ρεκόρ 13 ανθρώπων σκοτώθηκαν από αρκούδες στην Ιαπωνία πέρυσι, και οι εμφανίσεις αρκούδων αυξάνονται καθώς τα ζώα βγαίνουν πεινασμένα από τη χειμερία νάρκη.

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου οικονομικού έτους που έληξε τον Μάρτιο, ο αριθμός των εμφανίσεων αρκούδων στη χώρα ξεπέρασε τις 50.000, περισσότερο από το διπλάσιο του προηγούμενου ρεκόρ που είχε σημειωθεί δύο χρόνια νωρίτερα, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, δεκάδες αστυνομικοί, κυνηγοί και δημοτικοί αξιωματούχοι αναπτύχθηκαν στην πόλη Ουτσουνομίγια, βόρεια του Τόκιο, για να συλλάβουν μια αρκούδα που περιπλανιόταν στους δρόμους για τέσσερις ημέρες, με αποτέλεσμα το κλείσιμο σχολείων.

Μια αρκούδα επιτέθηκε επίσης σε τέσσερα άτομα αυτόν τον μήνα στην επαρχία Φουκουσίμα (βορειοανατολικά).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ