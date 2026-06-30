Φάμελλος: Από την πρώτη ημέρα της απόφασης της ΚΕ για στήριξη στον Τσίπρα, κεντρικά στελέχη την αμφισβήτησαν δημόσια και τη ναρκοθέτησαν

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, παραδέχθηκε «απαξιωτικά σχόλια» και «άρνηση συνεργασιών» από την πλευρά της ΕΛΑΣ, σημειώνοντας ότι μέλη της Κεντρικής Επιτροπής «ναρκοθέτησαν» την απόφαση για στήριξη της πρωτοβουλίας του Αλέξη Τσίπρα. Τονίζει την ανάγκη ενότητας και σύγκλισης των προοδευτικών και αριστερών δυνάμεων για να αντιμετωπιστεί το «καθεστώς Μητσοτάκη», ενώ ανακοίνωσε τη σύγκλιση της Κεντρικής Επιτροπής στις 11 Ιουλίου, παρά τις εσωκομματικές διαφωνίες.

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Σωκράτης Φάμελλος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Σωκράτης Φάμελλος παραδέχθηκε «απαξιωτικά σχόλια» και «άρνηση συνεργασιών και σύγκλισης από την πλευρά της ΕΛΑΣ», σημειώνοντας ότι μέλη της ΚΕ «ναρκοθέτησαν» την απόφαση να «στηρίξει την πρωτοβουλία του Αλ. Τσίπρα».
  • Τόνισε την αναγκαιότητα της ευρείας προοδευτικής σύγκλισης, καθώς «κανείς μόνος του δεν κερδίζει το καθεστώς Μητσοτάκη», επιμένοντας ότι «μόνο η ενότητα και η σύγκλιση των προοδευτικών και αριστερών δυνάμεων μπορεί να προσθέσει και να πολλαπλασιάσει τη δυναμική».
  • Άσκησε κριτική σε «κεντρικά στελέχη» που αμφισβήτησαν και ναρκοθέτησαν την απόφαση της ΚΕ, υπογραμμίζοντας πως «δεν γίνεται να αποφασίζουμε κάτι και την επόμενη ημέρα να ζητείται να εφαρμόσουμε κάτι άλλο». Ο Φάμελλος δήλωσε ότι ανέλαβε «μία δέσμευση με μία στρατηγική για το μέλλον» και θα συνεχίσει να την υλοποιεί.

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Τα «απαξιωτικά σχόλια» και την «άρνηση συνεργασιών και σύγκλισης από την πλευρά της ΕΛΑΣ» παραδέχθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, κατά την εισήγησή του στη συνεδρίαση του Εκτελεστικού Γραφείου του κόμματος, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι μέλη της ΚΕ «ναρκοθέτησαν» την απόφαση του οργάνου να «στηρίξει την πρωτοβουλία του Αλ. Τσίπρα».

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Όπως είπε, η απόφαση της ΚΕ στις 6 Ιουνίου «στήριξε την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και παράλληλα σημείωνε την αναγκαιότητα της ευρείας προοδευτικής σύγκλισης, γιατί κανείς μόνος του δεν κερδίζει το καθεστώς Μητσοτάκη».

«Από τη μεριά μας επιμένουμε ότι μόνο η ενότητα και η σύγκλιση των προοδευτικών και αριστερών δυνάμεων μπορεί να προσθέσει και να πολλαπλασιάσει τη δυναμική της προοδευτικής απάντησης, σε ένα χώρο όπου πράγματι η ΕΛΑΣ έχει προκαλέσει μία τεκτονική αλλαγή», υπογράμμισε, προσθέτοντας πως «σε αυτή την κατεύθυνση, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει να προσφέρει και να προσθέσει ένα σημαντικό και αξιόλογο πολιτικό, προγραμματικό, κοινωνικό και ανθρώπινο κεφάλαιο».

«Η απόφαση για στήριξη στην πρωτοβουλία της ΕΛΑΣ δεν αναιρεί την πολιτική μας δράση, τον δημόσιο διάλογο και την κριτική. Σέβομαι την πορεία και την προσφορά του Αλέξη Τσίπρα, έχουμε αναγνωρίσει τον καθοριστικό του ρόλο σήμερα στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου, προσθέτω ότι ο αριστερός κόσμος μας ζητά συνθέσεις, ενότητα και άθροιση δυνάμεων», τόνισε ο Σ, Φάμελλος, ενώ ανακοίνωσε πως κάνει δεκτά τα αιτήματα για σύγκλιση της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος στις 11 Ιουλίου.

Ωστόσο, σημείωσε ότι «κεντρικά στελέχη που συνυπογράφουν σήμερα τα αιτήματα για συνεδρίαση “αξιολόγησης των πολιτικών εξελίξεων”, εδώ και τρεις εβδομάδες, από την πρώτη ημέρα της απόφασης της ΚΕ την αμφισβήτησαν δημόσια και τη ναρκοθέτησαν».

«Το ξαναλέω, δεν γίνεται να αποφασίζουμε κάτι και την επόμενη ημέρα να ζητείται να εφαρμόσουμε κάτι άλλο, τροφοδοτώντας την φθορά του κόμματος. Αυτή η επιλογή αμφισβητεί τους δημοκρατικούς καταστατικούς κανόνες και την ανάγκη του κόσμου της Αριστεράς να υπάρχει ενότητα και πολιτική αλλαγή», είπε χαρακτηριστικά ο Σ. Φάμελλος και κατέληξε:

«Δεν έχω προσωπικό σχέδιο, ούτε με επηρεάζουν οι προσωπικές επιθέσεις. Αλλά ανέλαβα μία δέσμευση με μία στρατηγική για το μέλλον. Και θα συνεχίσω να το κάνω, παρότι τα περιθώρια στενεύουν».

Πηγή: ΑΠΕ

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