Κρίστεν Στιούαρτ: Βίντεο από την παρουσία της σε φεστιβάλ δίχασε το διαδίκτυο – Η «αμήχανη» στιγμή πάνω στη σκηνή

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Ένα σύντομο βίντεο με πρωταγωνίστρια την Κρίστεν Στιούαρτ κατά τη διάρκεια πρόσφατης εμφάνισής της σε κινηματογραφικό φεστιβάλ στη Γαλλία ήταν αρκετό για να προκαλέσει «θύελλα» αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οι θαυμαστές της 36χρονης ηθοποιού εξέφρασαν έντονη ανησυχία για τη γλώσσα του σώματος και τις εκφράσεις του προσώπου της, θεωρώντας ότι βρέθηκε σε εξαιρετικά αμήχανη θέση λόγω μιας πιεστικής εγγύτητας ενός άνδρα πάνω στη σκηνή.

Το viral βίντεο και οι δύο όψεις του νομίσματος

Η Στιούαρτ παρευρέθηκε την Πέμπτη στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ του Μπιαρίτζ (Biarritz Film Festival), όπου εκτέλεσε χρέη προέδρου της κριτικής επιτροπής.

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Στο επίμαχο βίντεο, το οποίο έχει ξεπεράσει τις 2,1 εκατομμύρια προβολές στην πλατφόρμα Χ, η ηθοποιός μιλάει στη σκηνή όταν ένας άνδρας την πλησιάζει από πίσω.

Η Στιούαρτ γυρίζει, τον ακούει προσεκτικά και στη συνέχεια κάνει ένα βήμα πίσω για να καθίσει στην υπερυψωμένη πλατφόρμα, σταυρώνοντας τα πόδια της.

Το βίντεο συνοδευόταν από μια ανάρτηση στα ισπανικά που ανέφερε: «Η έκφραση αμηχανίας της Κρίστεν Στιούαρτ μπροστά στην εγγύτητα αυτού του άνδρα».

La cara de incomodidad de Kristen Stewart con la cercanía de este hombre pic.twitter.com/NuJPtvhRHT — Pamela Ortiz (@Paamee_Ortiz) June 28, 2026



Αμέσως, πολλοί χρήστες έσπευσαν να την υπερασπιστούν, θεωρώντας ότι ο άνδρας παραβίασε τον προσωπικό της χώρο.

«Υπάρχουν άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει προσωπικός χώρος», έγραψε ένας χρήστης, με έναν άλλο να προσθέτει: «Η δυσφορία φαίνεται πρώτα στο πρόσωπο, και όχι στα λόγια».

Από την άλλη πλευρά, αρκετοί παρατήρησαν ότι ο άνδρας ήταν απλώς ο μεταφραστής της και η εγγύτητά του ήταν αναγκαία λόγω του θορύβου στον χώρο.

«Μεταφράζει» σημείωσε ένας χρήστης, προσθέτοντας ότι η Στιούαρτ «παίρνει μια έκφραση προσοχής, όχι δυσφορίας».

«Κάθεται για να τον ακούσει αφού της λέει κάτι».

«Είναι ο μεταφραστής της. Την πλησίασε μόνο για να της μιλήσει στο αυτί. Υποθέτω ότι υπήρχε πολύς θόρυβος στο περιβάλλον», σχολίασε ένας τρίτος.

Ένας άλλος θαυμαστής της ηθοποιού, υποστήριξε ότι η εκνευρισμένη έκφρασή της προϋπήρχε. «Από ό,τι μπορεί κανείς να δει, δεν την άφηναν να μιλήσει στο μικρόφωνο. Και μπορείς να το καταλάβεις στα πρώτα δευτερόλεπτα του βίντεο ότι θέλει αλλά δεν μπορεί», εξήγησε.

to watch a movie with Kristen Stewart while she sits like that 😭😭 some ppl are god’s favourite truly pic.twitter.com/FNpnMRvVZ9 — cuddlepuff (@falsestartsss) June 26, 2026



Σημειώνεται ότι η Daily Mail έχει έρθει σε επικοινωνία με την πλευρά της Στιούαρτ για κάποιο σχόλιο.

Kristen Stewart, katıldığı bir film festivalinde dans etti. pic.twitter.com/KHghTkf2yP — Pija Magazin (@pijamagazin) June 28, 2026

Κοινή εμφάνιση με τη σύζυγό της και νέα ταινία

Η διάσημη πρωταγωνίστρια του «Twilight» παρευρέθηκε στο γαλλικό φεστιβάλ συνοδευόμενη από τη σύζυγό της, Ντίλαν Μάιερ, με την οποία παντρεύτηκαν τον Απρίλιο του 2025.



Η κοινή δημόσια εμφάνισή τους συμπίπτει με το γεγονός ότι η 38χρονη Μάιερ ετοιμάζεται να σκηνοθετήσει την πρώτη της ταινία με τίτλο «The Wrong Girls», στην οποία θα πρωταγωνιστεί η Στιούαρτ μαζί με την Άλια Σόκατ.

Η Στιούαρτ είχε περιγράψει παλαιότερα το φιλμ ως μια «κωμωδία με κορίτσια που καπνίζουν χόρτο», υποδυόμενες δύο κολλητές φίλες.

«Στοιχειωμένη» από την πριγκίπισσα Νταϊάνα

Με αφορμή το ταξίδι της στη Γαλλία, επανήλθαν στο προσκήνιο παλαιότερες δηλώσεις της ηθοποιού στην εφημερίδα Daily Telegraph, όπου είχε εξομολογηθεί ότι τα ταξίδια της στη Βρετανία και τη Γαλλία τη φορτίζουν συναισθηματικά, καθώς νιώθει «στοιχειωμένη» από την πριγκίπισσα Νταϊάνα, την οποία υποδύθηκε το 2021 στο ψυχολογικό δράμα «Spencer».

Η Στιούαρτ είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Ακόμα είμαι [στοιχειωμένη]. Δεν μπορώ να οδηγήσω γύρω από αυτή την πόλη [το Λονδίνο], και το Παρίσι αντίστοιχα, χωρίς να τη σκέφτομαι. Όλη η αγάπη που ξεχύθηκε από αυτή τη γυναίκα… Μπορώ να κλάψω για εκείνη ανά πάσα στιγμή».

Η ίδια θυμήθηκε ότι αρχικά θεωρούσε «τρελό» τον σκηνοθέτη του «Spencer», Πάμπλο Λαραΐν, που επέλεξε εκείνη για τον ρόλο, σε σημείο που του ζητούσε να προσλάβει κάποια άλλη.

Με πληροφορίες από: Daily Mail