Τουρκία: Δίωξη κατά του κωμικού Ντενίζ Γκιοκτάς για «προσβολή του Ισλάμ» – Μπλόκο στο Χ και σάλος για τη σάτιρα στον Ερντογάν

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Στο στόχαστρο των τουρκικών δικαστικών αρχών βρέθηκε ο δημοφιλής κωμικός Ντενίζ Γκιοκτάς, έπειτα από έρευνα που ξεκίνησε εις βάρος του η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης για δήθεν προσβολή του Ισλάμ κατά τη διάρκεια της παράστασής του.

Το stand-up show, το οποίο συγκέντρωσε τεράστιο ενδιαφέρον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τις πολιτικές του αναφορές, προκάλεσε την αντίδραση συντηρητικών κύκλων.

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Το σόου στο YouTube και η δίωξη

Η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ξεκίνησε την έρευνα εναντίον του Γκιοκτάς με αφορμή την τελευταία του stand-up παράσταση με τίτλο «Νεκρά Θάλασσα» (Dead Sea), η οποία αρχικά παρουσιάστηκε στο ανοιχτό θέατρο Harbiye και στη συνέχεια αναρτήθηκε στο YouTube.

Η δίωξη βασίζεται στο Άρθρο 10 του Τουρκικού Ποινικού Κώδικα, το οποίο αφορά την «δημόσια προσβολή των θρησκευτικών αξιών που εναγκαλίζεται ένα τμήμα του κοινού».

Η Γενική Εισαγγελία εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση για το θέμα, αναφέροντας: «Ξεκίνησε έρευνα από τη Γενική Εισαγγελία μας κατά του υπόπτου Ντενίζ Γκιοκτάς, του οποίου το περιεχόμενο που δημοσιεύτηκε σε ορισμένες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης διαπιστώθηκε ότι περιέχει εγκληματικά στοιχεία».

Το σόου, που ξεχώρισε για το καυστικό του χιούμορ, στοχοποιήθηκε από συγκεκριμένες ομάδες, γεγονός που πυροδότησε τη δικαστική διαδικασία.

Πολιτικές προεκτάσεις, μπλόκο στο Χ και παρέμβαση στη Βουλή

Στο σόου του, ο κωμικός κάνει σατιρικά σχόλια για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από την τρέχουσα εσωτερική πολιτική σκηνή της Τουρκίας και την ψυχολογία, μέχρι τις έρευνες για ναρκωτικά, την Αρχαία Ελλάδα, τους αθλητές και τους τηλεοπτικούς σχολιαστές.

Η ερμηνεία του Γκιοκτάς απέσπασε τόσο επαίνους όσο και επικρίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ορισμένα σχόλια να υποστηρίζουν ότι τα αποσπάσματα που αφορούσαν τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν περιείχαν «εξοργιστικό» ή «προσβλητικό» περιεχόμενο.

Παράλληλα, η πλατφόρμα EngelliWeb της Ένωσης για την Ελευθερία της Έκφρασης ανακοίνωσε ότι ορισμένα μέρη του σόου αποκλείστηκαν από την πλατφόρμα Χ.

Komedyen Deniz Göktaş’ın stand-up gösterisinden kesitlerin yer aldığı X paylaşımları, 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi kapsamında, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi ve X tarafından Türkiye’den görünmez kılındı. pic.twitter.com/iOrUMpFgLC — EngelliWeb (@engelliweb) June 26, 2026



Το ζήτημα έφτασε μέχρι την Τουρκική Εθνοσυνέλευση, έπειτα από παρέμβαση των βουλευτών του κόμματος EMEP, Σεβντά Καρατσά (βουλευτής Γκαζιαντέπ) και Ισκεντέρ Μπαϊχάν (βουλευτής Κωνσταντινούπολης).

Οι δύο βουλευτές κατήγγειλαν ότι αποσπάσματα της παράστασης «Νεκρά Θάλασσα» αποκλείστηκαν από το Χ με το πρόσχημα της «προστασίας της εθνικής ασφάλειας και της δημόσιας τάξης», ενώ κατέθεσαν σχετική ερώτηση προς τον υπουργό Δικαιοσύνης, Ακίν Γκιουρλέκ.

Στο κείμενο της κοινοβουλευτικής παρέμβασης αμφισβητείται ανοιχτά αν το υπουργείο χρησιμοποιεί υποκειμενικά κριτήρια -όπως το στυλ ομιλίας, ο τόνος της φωνής ή η σκηνική παρουσία ενός ατόμου- για την αξιολόγηση εγκλημάτων, ενώ τίθεται το ερώτημα βάσει ποιας λογικής μια stand-up κωμωδία μπορεί να θεωρηθεί απειλή για την εθνική ασφάλεια.

Επιπλέον, οι βουλευτές ερωτούν αν οι οργανωμένες διαδικτυακές εκστρατείες λάσπης στα social media πρέπει να εκλαμβάνονται ως επίσημες καταγγελίες και αν οι νομικές διαδικασίες επιτρέπεται να βασίζονται σε τέτοιου είδους συντονισμένες αντιδράσεις.

«Σαν ιερείς της Ιεράς Εξέτασης»

Η δίωξη προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην Τουρκία σχετικά με τα όρια της ελευθερίας της έκφρασης.

Ο διευθυντής σύνταξης του δικτύου Medyascope, Ρουσέν Τσακίρ, πήρε θέση για τη δημόσια κατακραυγή μέσα από μια εκπομπή με τίτλο «Το περιστατικό Ντενίζ Γκιοκτάς: Ρίχνουν πέτρες στο δέντρο που βγάζει καρπούς».

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Ο Τσακίρ, αφού σημείωσε ότι παρακολούθησε ολόκληρη την παράσταση, τόνισε ότι δεν βρήκε καμία προσβολή ή χλευασμό προς το Ισλάμ ή το Κοράνι.

Χαρακτήρισε την έρευνα «εξαναγκασμένη» και ως μια ακόμη εκδήλωση της νοοτροπίας που επικρατεί στην Τουρκία, σύμφωνα με την οποία «τίποτα καλό δεν μένει ατιμώρητο».

Παράλληλα, αναφερόμενος σε «Ισλαμιστές διανοούμενους» και πολιτικούς που χαιρέτισαν τη δίωξη, τους παρομοίασε με «ιερείς της Ιεράς Εξέτασης», ενώ χαρακτήρισε «κήρυκες της καταστροφής» όσους προέβλεπαν ότι κάτι κακό θα συνέβαινε στον κωμικό επειδή άσκησε κριτική στο αυταρχικό σύστημα.

Η απάντηση του κωμικού στις φήμες περί «φυγής»

Την ίδια στιγμή, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης άρχισαν να κυκλοφορούν ισχυρισμοί ότι ο Γκιοκτάς «διέφυγε στο εξωτερικό».

Απαντώντας άμεσα στις φήμες, ο κωμικός ξεκαθάρισε ότι ταξίδεψε εκτός Τουρκίας αποκλειστικά για προγραμματισμένες διακοπές μετά την ολοκλήρωση της περιοδείας και του μοντάζ του σόου του.

«Όπως ονειρευόμουν όλο τον χρόνο, μόλις τελείωσε η περιοδεία μου και το μοντάζ, ήρθα διακοπές για να βρεθώ με τους φίλους μου με μόνο 3 μπλουζάκια και 3 μποξεράκια. Δεν ξέρω αν το να ταξιδεύει κανείς είναι κάτι για το οποίο πρέπει να ντρέπεται, αλλά όσοι το μοιράζονται αυτό σαν να πρόκειται για είδηση των μυστικών υπηρεσιών θα δουν επίσης ότι πλήρωσα ένα βαρύ τίμημα για την υποχρεωτική στρατιωτική μου θητεία στις 22 Ιουνίου», δήλωσε.

«Θα βρίσκομαι σε αυτή τη χώρα για πολλά χρόνια και αν υπάρξει μια κατάσταση που απαιτεί να είμαι στην Τουρκία, θα επιστρέψω με την πρώτη διαθέσιμη πτήση. Ο αριθμός των t-shirt είναι περιοριστικός».

Ποιος είναι ο Ντενίζ Γκιοκτάς

Ο Ντενίζ Γκιοκτάς γεννήθηκε στις 18 Απριλίου 1994 στην περιοχή Μαμάκ της Άγκυρας. Ξεκίνησε τις πανεπιστημιακές σπουδές του στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Τεχνικού Πανεπιστημίου Μέσης Ανατολής (METU), από το οποίο τελικά αποφοίτησε παίρνοντας πτυχίο από το Τμήμα Ψυχολογίας.

Στη συνέχεια μετακόμισε στην Κωνσταντινούπολη για να σπουδάσει κινηματογράφο, ενώ το 2019 έκανε τα πρώτα του βήματα στο stand-up, συμμετέχοντας σε μια βραδιά open mic του TuzBiber Comedy Club.

Έχει δημιουργήσει και παρουσιάσει τις σειρές podcast «Δεν έχω χρόνο να αφιερώσω στον Ντενίζ Γκιοκτάς» στο Spotify και «Envy» στο Deezer, ενώ από το 2020 έως το 2023 έγραφε χιουμοριστικά κείμενα για το περιοδικό Uykusuz.

Κέρδισε ευρεία αναγνώριση με το σόου του «Selam Selam», το οποίο μαγνητοσκοπήθηκε στο Ses Tiyatrosu της Άγκυρας το 2023 και στη συνέχεια ξεπέρασε τις 6,5 εκατομμύρια προβολές στο YouTube.

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Στο ενεργητικό του καταγράφονται επίσης μια γκεστ εμφάνιση σε ένα επεισόδιο της δημοφιλούς σειράς «Gibi», καθώς και η συμμετοχή του στην ταινία μικρού μήκους «Είμαι ένας, είστε όλοι» (2022).