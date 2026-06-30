Τρόμος και δέος στο Γιβραλτάρ: Φάλαινες περικύκλωσαν γιοτ και το «πολιορκούσαν» επί τρεις ώρες – ΒΙΝΤΕΟ

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Μια πρωτόγνωρη και άκρως εντυπωσιακή περιπέτεια έζησε μια ομάδα εξερευνητών στα ανοικτά των ακτών του Γιβραλτάρ, όταν το σκάφος τους περικυκλώθηκε από ένα κοπάδι ιβηρικών ορκών.

Τα εντυπωσιακά θηλαστικά επιτέθηκαν στο γιοτ, αναγκάζοντας το σκάφος να κάνει περιστροφές 360 μοιρών, σε ένα αναπάντεχο τετ-α-τετ που διήρκεσε τρεις ολόκληρες ώρες.

Η τρίωρη «πολιορκία»

Οι εξερευνητές επέστρεφαν στην Ευρώπη έπειτα από ένα ταξίδι τεσσάρων εβδομάδων από τις Μπαχάμες προς την Ισπανία, όταν ξαφνικά βρέθηκαν αντιμέτωποι με το κοπάδι των φαλαινών-δολοφόνων.

Υποθαλάσσια πλάνα που τράβηξε ο Γάλλος κινηματογραφιστής Αλέξ Εμάρ δείχνουν τις όρκες να κυκλώνουν τη θαλαμηγό και και οι ταξιδιώτες να χάνουν εντελώς τον έλεγχο του γιοτ.

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Την ίδια στιγμή, βίντεο από το κατάστρωμα καταγράφει τους ασπρόμαυρους θηρευτές να καταδιώκουν το σκάφος, πραγματοποιώντας με ταχύτητα άλματα μέσα και έξω από τα κύματα.

Στα πλάνα, το τιμόνι του πλοίου φαίνεται να περιστρέφεται ανεξέλεγκτα καθώς οι φάλαινες καταστρέφουν το σύστημα διεύθυνσης, ενώ κομμάτια από το πτερύγιο επιπλέουν στην επιφάνεια του νερού.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ο Γιόκε Σόμερ, ένας Νορβηγός αλεξιπτωτιστής ελεύθερης πτώσης, ακούγεται να λέει σε ένα από τα κλιπ: «Τα διέλυσαν όλα, δεν έχουμε πια σύστημα διεύθυνσης».

«Τώρα περιστρεφόμαστε 360 μοίρες, το διασκεδάζουμε τόσο πολύ», πρόσθεσε, την ώρα που το πλήρωμα πάλευε να κρατήσει την ισορροπία του.

Μια γυναίκα που επέβαινε επίσης στη θαλαμηγό σχολίασε κοιτάζοντας τις όρκες: «Θεέ μου, είναι τεράστιες».

Παιχνίδι ή επιθετικότητα;

Περιγράφοντας την εμπειρία του στους 94 χιλιάδες ακολούθους του στο Instagram, ο Σόμερ έγραψε: «Έπειτα από τέσσερις εβδομάδες πλεύσης από τις Μπαχάμες, μας καλωσόρισε θερμά πίσω στην Ευρώπη ολόκληρη η αγέλη των διάσημων ιβηρικών ορκών, οι οποίες είναι γνωστές για τη βύθιση θαλαμηγών και την καταστροφή των πηδαλίων τους στα ανοικτά των ακτών του Γιβραλτάρ».

«Είναι μια αρκετά μοναδική εμπειρία και θέαμα, να βλέπεις έναν τόσο μεγάλο αριθμό ορκών να έρχεται “πετώντας” μέσα από το νερό από μακριά, ξέροντας ότι το σκάφος σου είναι το μόνο πράγμα που τις ενθουσιάζει εκείνη τη στιγμή».

«Πριν σχολιάσετε τι θα έπρεπε να είχε γίνει, λάβετε υπόψη ότι αυτό το βίντεο είναι απλώς ένα καρουζέλ τριών [λεπτών] από μια συνάντηση που διήρκεσε συνολικά τρεις ώρες», σημείωσε.

«Αυτό που δεν βλέπετε είναι η αρχική πρόσκρουση που έσπασε το πηδάλιο, οι κλήσεις κινδύνου (mayday), η προετοιμασία για εκκένωση σε περίπτωση εισροής υδάτων, ή η προσπάθεια χρήσης της μηχανής για να σταματήσουμε τις όρκες από το να συνεχίσουν να διασκεδάζουν».



Ο Σόμερ διευκρίνισε ότι οι φάλαινες-δολοφόνοι δεν έδειξαν σημάδια επιθετικότητας, εκτός από μια στιγμή που το πλήρωμα έθεσε σε λειτουργία τη μηχανή.

«Ενώ το σκάφος παρασύρονταν αθόρυβα, οι όρκες ήταν μόνο παιχνιδιάρικες και περίεργες. Κάποιες έπαιζαν με το σύστημα διεύθυνσης, κάποιες έκαναν το σκάφος να περιστρέφεται, ενώ τα μικρά τους διασκέδαζαν με τα συντρίμμια που επέπλεαν».

Ο ίδιος τόνισε ότι κανένας από το πλήρωμα του γιοτ δεν σκέφτηκε να χρησιμοποιήσει «επιθετική βία» για να τις τρομάξει, ενώ σκέφτηκαν ακόμη και να βουτήξουν μαζί τους στο νερό.

«Προσωπικά είχα πλήρη εμπιστοσύνη ότι τα πράγματα θα πήγαιναν καλά, απλώς αφήνοντάς τες να είναι περίεργες χωρίς να προσθέτουμε άγχος στην κατάσταση».

Τα χαρακτηριστικά των «φαλαινών δολοφόνων»

Η όρκα είναι οδοντοκήτης και αποτελεί το μεγαλύτερο μέλος της οικογένειας των ωκεάνιων δελφινιών. Τα αρσενικά μπορούν να φτάσουν σε μήκος σχεδόν τα δέκα μέτρα και να ζυγίζουν περίπου 10.000 κιλά.

Θεωρούνται εξαιρετικά ευφυή ζώα και είναι γνωστά για την ικανότητά τους να συντονίζουν ομαδικές τακτικές κυνηγιού.

Παράλληλα, είναι εξαιρετικά γρήγοροι κολυμβητές, με καταγεγραμμένες ταχύτητες που αγγίζουν τα 54 χλμ./ώρα.

Το όνομα «φάλαινες δολοφόνοι» τους δόθηκε αρχικά από αρχαίους ναυτικούς, οι οποίοι τις παρατηρούσαν να κυνηγούν μεγάλες φάλαινες. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι όρκες εξακολουθούν να κυνηγιούνται ακόμα και σήμερα σε ορισμένες χώρες, όπως η Γροιλανδία.