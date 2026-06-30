Ντέιβι Τσέις: Από AIDS πέθανε το παιδί-θαύμα του Χόλιγουντ – Η άνοδος ως «Σαμάρα» στο «The Ring» και η εφιαλτική πτώση ως άστεγη

Η πρώην σταρ του Χόλιγουντ, Ντέιβι Τσέις, γνωστή από την ταινία «The Ring», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 35 ετών, με την ιατροδικαστική έκθεση να αναφέρει ως αιτία θανάτου το AIDS και τη χρόνια χρήση πολλαπλών ουσιών. Η ηθοποιός πέθανε βυθισμένη στη φτώχεια και τις εξαρτήσεις, έχοντας ζήσει τα τελευταία χρόνια ως άστεγη, μακριά από τη δημοσιότητα.

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Διεθνή Νέα

Nτέιβι Τσέις AIDS πέθανε άστεγη Σαμάρα The Ring
Φωτογραφία: AP
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η επίσημη έκθεση του ιατροδικαστή του Λος Άντζελες αποκάλυψε ότι η 35χρονη ηθοποιός Ντέιβι Τσέις άφησε την τελευταία της πνοή από AIDS, σε συνδυασμό με τη χρόνια χρήση πολλαπλών ναρκωτικών ουσιών.
  • Ο σύντροφός της περιέγραψε τις δραματικές προσπάθειες που έκανε για να τη στηρίξει οικονομικά μέσω διαδικτυακών εράνων, αποκαλύπτοντας ότι τα τελευταία χρόνια ζούσαν ως άστεγοι στους δρόμους και αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας.
  • Ο πρώην μάνατζέρ της εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη και σημείωσε ότι την αναζητούσε επί σειρά ετών σε κακόφημες συνοικίες με σκοπό να τη μεταφέρει σε κέντρο αποτοξίνωσης, αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβε να την εντοπίσει.

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Σοκ προκαλούν τα ευρήματα της νεκροψίας της Ντέιβι Τσέις, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 35 ετών, έπειτα από μια μακρά και επώδυνη μάχη για την υγεία της.

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Το πρώην παιδί-θαύμα του Χόλιγουντ, που ταυτίστηκε με τον τρόμο ως «Σαμάρα» στην εμβληματική ταινία «The Ring», πέθανε βυθισμένο στη φτώχεια και τις εξαρτήσεις, μακριά από τα λαμπερά φώτα της δημοσιότητας που τη χαρακτήρισαν στα πρώτα της βήματα.

Τα επίσημα αίτια θανάτου

Δύο εβδομάδες μετά τον θάνατό της, ο οποίος σημειώθηκε στις 16 Ιουνίου, ο Ιατροδικαστής της Κομητείας του Λος Άντζελες αποκάλυψε ότι η ηθοποιός άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο από AIDS – το πιο προχωρημένο στάδιο της λοίμωξης από τον ιό HIV.


Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, ως σημαντικός παράγοντας που συνέβαλε στον θάνατό της καταγράφηκε επίσης η «χρόνια χρήση πολλαπλών ουσιών», δηλαδή η συστηματική χρήση περισσότερων του ενός ναρκωτικών φαρμάκων σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Ως εκ τούτου, ο θάνατός της χαρακτηρίστηκε επισήμως ως «φυσικός».

Η Τσέις είχε εισαχθεί σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες στις αρχές Ιουνίου. Ο σύντροφός της, Ρόι Ερνάντεζ, επιβεβαιώνοντας τον θάνατό της, αποκάλυψε μια εξαιρετικά επώδυνη μάχη, καθώς η 35χρονη υπέφερε επίσης από μηνιγγίτιδα, μόλυνση στο αίμα και σηψαιμία.

«Ζούσαμε στον δρόμο»

Όπως αποκάλυψε ο Ερνάντεζ, το ζευγάρι ζούσε ως άστεγο τα τελευταία χρόνια, ενώ ο ίδιος είχε ξεκινήσει μια σειρά από διαδικτυακές καμπάνιες στην πλατφόρμα GoFundMe για να συγκεντρώσει χρήματα για τη νοσηλεία της.

«Η Ντέιβι Τσέις, η κοπέλα μου, ήταν πάντα ένα φως στη ζωή μου… Αλλά πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας, αντιμετώπισε περισσότερες δυσκολίες από όσες της αναλογούσαν».


«Έπειτα από δύσκολα παιδικά χρόνια και μια οδυνηρή ρήξη με την οικογένειά της, η Ντέιβι δέχτηκε εκφοβισμό και πάλεψε για να βρει ασφάλεια και ευτυχία στο κέντρο του Λος Άντζελες. Όταν γνωριστήκαμε, υποσχέθηκα να την προστατεύσω και να της δώσω την αγάπη και την άνεση που της άξιζε. Μαζί, βρήκαμε στιγμές ευτυχίας και ελπίδας», σημείωσε.

Στη συνέχεια, ο Ερνάντεζ περιέγραφε τη ραγδαία επιδείνωση της υγείας της.

«Πρόσφατα, όλα άλλαξαν. Η Ντέιβι διαγνώστηκε με μηνιγγίτιδα και αρκετές σοβαρές μολύνσεις στο αίμα», εξήγησε.

«Η κατάστασή της έχει γίνει κρίσιμη και οι γιατροί μού είπαν ότι μπορεί να μην της έχει απομείνει πολύς χρόνος. Αυτό που ήθελε ήταν ένα μέρος όπου θα μπορούσαμε να ζήσουμε μαζί, να νιώθουμε ασφαλείς και να είμαστε χαρούμενοι. Τώρα, περισσότερο από ποτέ, θέλω να της δώσω αυτό το αίσθημα του σπιτιού και της ειρήνης στις τελευταίες της μέρες».

Πηγή: gofundme.com

«Καταλαβαίνω ότι όλοι περνάμε πράγματα, αλλά αν μπορείτε να βοηθήσετε, θα είμαι πραγματικά ευγνώμων για το οτιδήποτε», ανέφερε.

Ο ίδιος έκανε λόγο για μια άγρια βεντέτα με την οικογένειά της, την ώρα που εκείνος έδινε απελπισμένο αγώνα για να καταφέρουν να φύγουν από τους δρόμους.

Πηγή: gofundme.com

Η άνοδος και η πτώση

Η Ντέιβι Τσέις γνώρισε παγκόσμια δόξα το 2002, όταν σε ηλικία 12 ετών υποδύθηκε τη στοιχειωμένη «Σαμάρα Μόργκαν» στο «The Ring».

«The Ring», 2002

Αργότερα δάνεισε τη φωνή της στη «Λίλο» της ταινίας «Lilo & Stitch», ενώ εμφανίστηκε σε παραγωγές όπως το «Donnie Darko», το «Sabrina the Teenage Witch», το «ER» και το «Big Love».

Ωστόσο, μετά το 2013 άρχισε να αποσύρεται από τη δημοσιότητα. Η τελευταία της εμφάνιση στο κόκκινο χαλί έγινε τον Απρίλιο του 2013 σε δείπνο της Vogue, ενώ η τελευταία της δραστηριότητα στα social media καταγράφηκε το 2017.


Έκτοτε, είχε απασχολήσει τις αρχές αρκετές φορές, συμπεριλαμβανομένης μιας σύλληψης το 2017 στο Λος Άντζελες για οδήγηση κλεμμένου οχήματος.

Μάλιστα, την ίδια χρονιά είχε ανακριθεί από την αστυνομία όταν άφησε έναν αναίσθητο άνδρα έξω από νοσοκομείο και έφυγε – ο άνδρας πέθανε αργότερα από υπερβολική δόση ναρκωτικών.

Πριν από τον θάνατό της, η Τσέις είχε κόψει κάθε επαφή με τον επαγγελματικό της περίγυρο, προκαλώντας την έντονη ανησυχία του μάνατζέρ της, Τζον Ράιαν, και της ετεροθαλούς αδελφής της, Γκάια Μπράουν, που την αναζητούσαν για χρόνια.

Μιλώντας στην California Post, ο μάνατζέρ της εξήγησε ότι οι έρευνές τους τους οδήγησαν τελικά στην κακόφημη περιοχή Skid Row στο κέντρο του Λος Άντζελες, όπου πίστευαν ότι διέμενε.

Φωτογραφία: AP

Ο Ράιαν ανέφερε ότι είχε καταφέρει να επικοινωνήσει μαζί της τηλεφωνικά και είχαν κανονίσει να συναντηθούν από κοντά.

Το αρχικό πλάνο ήταν να τη βοηθήσουν να ανακτήσει την υγεία της, ενώ εξέταζαν ακόμη και το ενδεχόμενο να μεταβεί σε κέντρο αποτοξίνωσης στην Κόστα Ρίκα, μόλις θα ήταν σε θέση να ταξιδέψει. Ωστόσο, όταν έφτασαν στο σημείο, η Τσέις είχε εξαφανιστεί και πάλι.

«Ήμασταν τόσο κοντά στο να τη βρούμε», δήλωσε ο Τζον Ράιαν.

«Η Ντέιβι ήταν το πιο γλυκό και φωτεινό φως στο Χόλιγουντ. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό είναι αληθινό. Η κληρονομιά και το έργο της θα ζήσουν για πάντα».

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