Πέθανε η ηθοποιός, Daveigh Chase σε ηλικία 35 ετών – Γνωστή για τον ρόλο της στο «The Ring»

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Θλίψη προκάλεσε στο Χόλιγουντ η είδηση του θανάτου της ηθοποιού Daveigh Chase, σε ηλικία μόλις 35 χρόνων. Ήταν γνωστή για τον ρόλο της ως Σαμάρα Μόργκαν στην ταινία τρόμου The Ring.

Η γυναίκα πέθανε την Τρίτη και όπως δήλωσε ο σύντροφός της στο TMZ, η αιτία θανάτου ήταν μηνιγγίτιδα και λοίμωξη στο αίμα.

Η Chase είχε νοσηλευτεί νωρίτερα μέσα στον μήνα στο Λος Άντζελες λόγω σοβαρού υποσιτισμού.

Η καριέρα της απογειώθηκε το 2002, όταν δάνεισε τη φωνή της στην ταινία κινουμένων σχεδίων Lilo & Stitch. Για την ερμηνεία της ως Lilo, τιμήθηκε με το Annie Award καλύτερης φωνητικής ερμηνείας και συμμετείχε αργότερα σε αρκετά spin-off της σειράς, όπως τα Stitch! The Movie, Leroy & Stitch και Lilo & Stitch: The Series.

Επιπλέον, δάνεισε τη φωνή της στην Τσιχίρο Ογκίνο στην αγγλόφωνη μεταγλώττιση της πολυβραβευμένης ιαπωνικής ταινίας του Hayao Miyazaki, Spirited Away.

Στον κινηματογράφο, η Daveigh Chase έγινε ευρύτερα γνωστή ως το κοριτσάκι-φάντασμα Σαμάρα Μόργκαν, που στοιχειώνει τη βιντεοκασέτα στο The Ring. Ο ρόλος αυτός θεωρείται μία από τις πιο εμβληματικές μορφές του σύγχρονου κινηματογραφικού τρόμου.