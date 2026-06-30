Τέξας: Τρεις γυναίκες μαχαίρωσαν μέχρι θανάτου μητέρα 5 παιδιών – Χαμογελούσαν κατά τη σύλληψη

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Μια αποτρόπαια δολοφονία συγκλονίζει την πόλη Ντελ Ρίο του Τέξας, όπου μια 32χρονη μητέρα πέντε παιδιών σκοτώθηκε έπειτα από άγρια επίθεση με μαχαίρι στη μέση του δρόμου.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν άμεσα στη σύλληψη τριών γυναικών -ανάμεσά τους δύο αδελφές- οι οποίες ήδη αντιμετωπίζουν την κατηγορία του φόνου, ενώ τα κίνητρα της αιματηρής επίθεσης παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

Η επίθεση και οι συλλήψεις

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη 25 Ιουνίου, στην οδό East 10th Street του Ντελ Ρίο.

Γύρω στις 2:10 μ.μ. τοπική ώρα, οι αστυνομικοί εκλήθησαν στο Περιφερειακό Ιατρικό Κέντρο Βαλ Βέρντε, έπειτα από αναφορά για μια γυναίκα που «έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι», όπως ανακοίνωσε το Αστυνομικό Τμήμα του Ντελ Ρίο (DRPD).

Το DRPD ανέφερε στην επίσημη ενημέρωσή του: «Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της, το θύμα μεταφέρθηκε σε ιατρική εγκατάσταση στο Σαν Αντόνιο για επείγουσα θεραπεία».

Το θύμα, η 32χρονη Κάρολαϊν Πένια, υπέκυψε στα τραύματά της γύρω στις 9:00 το βράδυ της ίδιας ημέρας.

Αξιοποιώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις μαρτύρων, οι αρχές οδηγήθηκαν στον εντοπισμό τριών υπόπτων: των αδελφών Κίτι Μία Ντίαζ (21 ετών) και Αμάγια Κούκι Ντίαζ (19), καθώς και της Κυάντρα Ρενέ Φαζ (21).

Σε βίντεο που εξασφάλισε το δίκτυο KENS 5, οι δύο αδελφές καταγράφονται τη στιγμή της σύλληψής τους σε μια κατοικία, να οδηγούνται με χειροπέδες από τους αστυνομικούς.

Οι τρεις ύποπτες μεταφέρθηκαν στο σωφρονιστικό κατάστημα GEO Correctional Facility, όπου κρατούνται εν αναμονή των επόμενων δικαστικών τους εμφανίσεων.

«Δεν ήταν τυχαία επίθεση»

Σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας του Ντελ Ρίο, Φρανκ Ραμίρεζ, η επίθεση κατά της Κάρολαϊν Πένια δεν ήταν τυχαία, καθώς οι τρεις κατηγορούμενες γνώριζαν το θύμα.

Όπως ανέφερε ο Ραμίρεζ, και οι τέσσερις γυναίκες ήταν κάτοικοι της ίδιας πόλης, ενώ το περιστατικό φέρεται να έλαβε χώρα μπροστά από το σπίτι μιας εκ των υπόπτων, στο οποίο η Πένια είχε μεταβεί οικειοθελώς.

Εκεί ξέσπασε ένας καβγάς –η αιτία του οποίου παραμένει προς το παρόν αδιευκρίνιστη– κατά τη διάρκεια του οποίου μία εκ των υπόπτων έβγαλε μαχαίρι και κατάφερε πλήγματα στην Πένια στην «περιοχή του κορμού».

Ο αρχηγός της αστυνομίας διευκρίνισε ότι το γεγονός πως η Πένια πήγε οικειοθελώς στο σπίτι δεν σημαίνει ότι έκανε οτιδήποτε λάθος, τονίζοντας ότι, παρά την επικρατούσα θεωρία, η έρευνα παραμένει ανοιχτή.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν οι δηλώσεις του Ραμίρεζ αναφορικά με τη συμπεριφορά των αδελφών Ντίαζ στις φωτογραφίες σύλληψης (mug shots), όπου εμφανίζονται να χαμογελούν στον φακό.

«Η εντύπωσή μου είναι ότι δεν έδειχνε καλό και θα περίμενε κανείς να υπάρχει λίγη περισσότερη μεταμέλεια σε μια τέτοια κατάσταση», σημείωσε.

Oδύνη για τα πέντε ορφανά παιδιά

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του KENS 5, η Πένια μαχαιρώθηκε δύο φορές στην πλάτη και μία φορά στο πλάι της κοιλιακής χώρας.

Μιλώντας στο ίδιο μέσο, η φίλη του θύματος, Τίνα, αποκάλυψε την ακριβή αιτία θανάτου: «Ένα από τα τραύματα από το μαχαίρι κατέληξε να τρυπήσει τους πνεύμονές της, γεγονός που αποτέλεσε τη θανατηφόρα αιτία».

Η 32χρονη ήταν μητέρα πέντε παιδιών. Για την οικονομική στήριξη της οικογένειάς της έχει δημιουργηθεί μια σελίδα στην πλατφόρμα GoFundMe, στην οποία περιγράφονται οι δραματικές στιγμές της μεταφοράς της αλλά και η κατάσταση των παιδιών.

«Ο ανιψιός της τη μετέφερε εσπευσμένα στο νοσοκομείο και διακομίστηκε με ελικόπτερο στο Σαν Αντόνιο, αλλά δεν τα κατάφερε. Η απώλεια έχει συντρίψει την οικογένειά της…».

«Τρεις γυναίκες έχουν κατηγορηθεί για φόνο και οι ερευνητές λένε ότι είναι πιθανό να απαγγελθούν πρόσθετες κατηγορίες, αν και δεν έχει εξακριβωθεί κάποιο κίνητρο».

Η ίδια διαδικτυακή καμπάνια υπογραμμίζει το μέγεθος της τραγωδίας για τα παιδιά της, εκ των οποίων τα δύο βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού: «Τώρα, πέντε παιδιά ξυπνούν χωρίς τη μητέρα τους. Δύο από αυτά έχουν αυτισμό και δεν μπορούν ακόμη να συνειδητοποιήσουν πλήρως τι σημαίνει η απουσία της».

«Και τα πέντε θα κουβαλούν αυτή την απώλεια για το υπόλοιπο της ζωής τους. Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν θα βοηθήσουν στη στήριξη των παιδιών και της οικογένειας της Κάρολαϊν, καθώς διανύουν αυτό το ασύλληπτο πένθος και ξεκινούν να ξαναχτίζουν τη ζωή τους».