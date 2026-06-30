Δημοτικά τέλη: Ερωτήσεις και απαντήσεις για τον νέο μηχανισμό

Αλλαγές έρχονται στον τρόπο πληρωμής των δημοτικών τελών, καθώς, όπως όλα δείχνουν, από το 2028, θα αποσυνδεθούν από τους λογαριασμούς του ρεύματος και θα εισπράττονται μέσω ενός νέου μηχανισμού.

Της Κατερίνας Φεσσά

Αρμόδιες πηγές, μιλώντας στο enikonomia.gr επισημαίνουν ότι, στο πλαίσιο της αναζήτησης νέων μοντέλων εισπραξιμότητας, εξετάζονται οι εξής εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες ωστόσο, όπως διευκρινίζουν, δεν έχουν τεθεί ακόμη επισήμως στο τραπέζι των συζητήσεων μεταξύ της ΚΕΔΕ και του υπουργείου Εσωτερικών:

είτε να ενσωματωθούν σε λογαριασμούς νερού/ΟΤΕ/τηλεφώνου κλπ

είτε να αποδίδονται μέσω της ΑΑΔΕ και να εισπράττονται όπως ο ΦΠΑ των επιχειρήσεων. Δηλαδή μπορεί η ΚΕΔΕ να καθορίζει τα δημοτικά τέλη τα ετήσια, να βεβαιώνονται στην ΑΑΔΕ και από εκεί να επιστρέφονται στους δήμους με την μορφή παροχής από την Αρχή προς τον δήμο.

είτε να καταβάλλονται μέσω μιας εφαρμογής της ΑΑΔΕ σε 12 δόσεις, όπως γίνεται με τον ΕΝΦΙΑ.

είτε να πάνε σε ένα ειδικό ταμείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, θα ακολουθήσουν εντατικές διαβουλεύσεις επί του θέματος, προκειμένου να βρεθεί ο πιο πρακτικός, σύντομος και έξυπνος τρόπος για να γίνει αυτό.

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Το enikonomia.gr παρουσιάζει με τη βοήθεια του Προέδρου της Επιτροπής Οικονομικών των ΟΤΑ της ΚΕΔΕ, Γιάννη Μουράτογλου, έναν χρήσιμο οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις για τον νέο μηχανισμό καταβολής των δημοτικών τελών που αναμένεται να θεσπιστεί, ύστερα από νομοτεχνική βελτίωση που έφερε ο υπουργός Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνιος στο νομοσχέδιο για τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Αναλυτικά:

Θα εισπράττονται τα δημοτικά τέλη απευθείας από τους δήμους και όχι μέσω λογαριασμών ρεύματος;

Όχι, δεν θα εισπράττονται τα δημοτικά τέλη από τους δήμους. Απλά αυτά θα εισπράττονται με διαφορετικό τρόπο το οποίο θα συζητήσουμε με τον κ.Λιβάνιο και θα συμφωνηθεί με την ΚΕΔΕ.

Πότε θα συζητήσετε με τον κ. Λιβάνιο για το νέο μηχανισμό καταβολής δημοτικών τελών και πότε θα τεθεί σε εφαρμογή;

Εκτιμώ πως από Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει η συζήτηση και από 1η /01/2028 ενδέχεται να εφαρμοστεί ο μηχανισμός αυτός.

Τι σημαίνει αυτή η αλλαγή για τους λογαριασμούς ρεύματος των νοικοκυριών ;

Δεν σημαίνει τίποτα. Δηλαδή ό,τι πληρώνουν σήμερα τα νοικοκυριά για τους λογαριασμούς ρεύματος, το ίδιο θα πληρώνουν και με την ενεργοποίηση του εν λόγω μηχανισμού.

Εάν με την ενεργοποίηση του νέου μηχανισμού, κάποιος δεν εξοφλήσει τα δημοτικά τέλη, τότε θα θεωρηθεί οφειλή προς τον δήμο ;

Ναι. Και σε αυτήν την περίπτωση θα βεβαιωθούν τα δημοτικά τέλη ως απλήρωτα και μετά θα αρχίσουν να τοκίζονται. Και τώρα το ίδιο θα γίνεται. Δεν αλλάζει κάτι. Ο τόκος ενδεχομένως να είναι 1%.

Τα δημοτικά τέλη θα μπορούν να πληρώνονται αυτόματα μέσω της διαδικασίας της έκδοσης του προεδρικού διατάγματος με τη σύμφωνα γνώμη της ΚΕΔΕ. Αυτό θα εφαρμοστεί καθολικά σε όλους τους δήμους της χώρας;

Ναι, σε όλους τους δήμους της χώρας καθολικά. Δεν γίνεται να εφαρμοστεί πιλοτικά σε κάποιους δήμους. Δεν μπορεί να υπάρχει διαφορετικότητα σε αυτά.

Γιατί είναι αναγκαίο να θεσπιστεί νέος μηχανισμός για την καταβολή δημοτικών τελών;

Είχαμε και προβλήματα με τους παρόχους ενέργειας οι οποίοι πολλές φορές δεν απέδιδαν τα δημοτικά τέλη στον χρόνο που έπρεπε.

Για παράδειγμα: Εάν ένας πάροχος εισέπραττε σήμερα χρήματα από λογαριασμό ρεύματος ενός νοικοκυριού, μπορεί να τα απέδιδε ύστερα από 4 μήνες με 5 μήνες. Τους κυνηγούσαμε για να μπορέσουμε να μαζέψουμε τα χρήματα. Γιατί από τη στιγμή που απελευθερώθηκε η ενέργεια, υπήρξαν εταιρείες που δεν ήταν αξιόπιστες στον βαθμό που θα έπρεπε να είναι.

Είστε σύμφωνος στο να υπάρξει ένας μόνιμος μηχανισμός για την πληρωμή των δημοτικών τελών;

Θεωρώ, πως είμαστε στη θετική κατεύθυνση, αρκεί να βρεθεί η καλύτερη λύση

Πώς θα καθορίζονται τα δημοτικά τέλη;

Ο κάθε δήμος θα καθορίζει τα δημοτικά τέλη με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ανάλογα την ανταποδοτικότητα…τι δαπάνες χρειάζεται για να καλύψει την καθαριότητα και τον οδοφωτισμό.

Ουσιαστικά, τα συλλογικά όργανα θα αποφασίζουν 1 φορά τον χρόνο για το εάν οι τιμές στα δημοτικά τέλη θα αυξηθούν / μειωθούν ή εάν αυτά θα παραμείνουν σταθερά.