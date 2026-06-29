Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best seller σειράς μυστηρίου «Φόνοι με άρωμα χαρτιού» των «New York Times». Από τη συγγραφέα Ellery Adams.

Καλώς ήρθατε στο Storyton Hall, στη Βιρτζίνια, όπου οι λάτρεις των βιβλίων ταξιδεύουν από κάθε γωνιά του κόσμου για να απολαύσουν τις μοναδικές ανέσεις της Αίθουσας Τσαγιού και να συζητήσουν τα αγαπημένα τους μυθιστορήματα μυστηρίου.

Τώρα που οι δίδυμοι γιοι της επέστρεψαν στο σχολείο, η Τζέιν Στούαρτ μπορεί επιτέλους να αφοσιωθεί ξανά στη διαχείριση του Storyton Hall και στη νέα, καινοτόμο προσθήκη του ξενοδοχείου: ένα πολυτελές σπα αφιερωμένο στον σπουδαίο Αμερικανό ποιητή Ουόλτ Ουίτμαν.

Όμως, όταν ξεκινούν οι εργασίες κατασκευής του σπα, ένα συγκλονιστικό μυστικό έρχεται στο φως. Ανακαλύπτονται ανθρώπινα λείψανα και τα απομεινάρια ενός πανάρχαιου βιβλίου. Οι συμμετέχοντες στο Συνέδριο Σπάνιων Βιβλίων σπεύδουν να βοηθήσουν την Τζέιν να διαλευκάνει αυτό το απρόσμενο ιστορικό μυστήριο. Ωστόσο, όταν ένας από αυτούς βρίσκεται νεκρός στη Βιβλιοθήκη Χένρι Τζέιμς, η υπόθεση παίρνει ακόμη πιο σκοτεινή τροπή.

Καθώς τα ερωτήματα πολλαπλασιάζονται και οι ύποπτοι αυξάνονται, η Τζέιν καλείται να αποκαλύψει τον δολοφόνο πριν προστεθούν κι άλλα θύματα στους «Φόνους με άρωμα χαρτιού».

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews.