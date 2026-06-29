Ενώπιος Ενωπίω: Ο Νίκος Ανδρουλάκης καλεσμένος του Νίκου Χατζηνικολάου – Την Πέμπτη στις 24:00

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Την Πέμπτη 2 Ιουλίου, στις 24:00, ο Νίκος Χατζηνικολάου φιλοξενεί στο «Ενώπιος Ενωπίω» τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις.

Τι λέει ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού;

Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά;

Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων;

Την Πέμπτη 2 Ιουλίου, στις 24:00, ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου και το «Ενώπιος Ενωπίω».

#EnwpiosEnwpiw

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Βάχλα

Διεύθυνση εκπομπής: Πρόδρομος Παπαηλιόπουλος

Αρχισυνταξία: Μαρία Θεμελή

Υπεύθυνη καλεσμένων: Ευανθία Τασσοπούλου

Συντακτική ομάδα: Παρασκευή Γκόλτσιου, Μιχάλης Αραμπατζόγλου, Αλέξανδρος Τσαγκόγιωργας