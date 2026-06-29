Ενώπιος Ενωπίω: Ο Νίκος Ανδρουλάκης καλεσμένος του Νίκου Χατζηνικολάου – Την Πέμπτη στις 24:00

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, θα μιλήσει από τον Νίκο Χατζηνικολάου στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» την Πέμπτη 2 Ιουλίου στις 24:00.

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Ανδρούλακης Ενώπιος Ενωπίω
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Νίκος Χατζηνικολάου φιλοξενεί την Πέμπτη (2/7) στο «Ενώπιος Ενωπίω» τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη.
  • Ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης θα μιλήσει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού, ενώ θα αναφερθεί και στο ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά.
  • Την Πέμπτη 2 Ιουλίου, στις 24:00, ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου και το «Ενώπιος Ενωπίω».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την Πέμπτη 2 Ιουλίου, στις 24:00, ο Νίκος Χατζηνικολάου φιλοξενεί στο «Ενώπιος Ενωπίω» τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, σε μια συνέντευξη εφ’ όλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις.

Τι λέει ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καρυστιανού;

Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά;

Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων;

Την Πέμπτη 2 Ιουλίου, στις 24:00, ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου και το «Ενώπιος Ενωπίω».

#EnwpiosEnwpiw

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Βάχλα
Διεύθυνση εκπομπής: Πρόδρομος Παπαηλιόπουλος
Αρχισυνταξία: Μαρία Θεμελή
Υπεύθυνη καλεσμένων: Ευανθία Τασσοπούλου
Συντακτική ομάδα: Παρασκευή Γκόλτσιου, Μιχάλης Αραμπατζόγλου, Αλέξανδρος Τσαγκόγιωργας

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