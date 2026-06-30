Έκρηξη στο Μονακό: Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη που τοποθέτησε τη βόμβα – Ποιος είναι ο Ουκρανός ολιγάρχης που τραυματίστηκε

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Σε κατάσταση συναγερμού έχει τεθεί το Μονακό έπειτα από βομβιστική επίθεση που σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, αφήνοντας πίσω της τρεις σοβαρά τραυματίες, όλοι τους ουκρανικής υπηκοότητας.

Μεταξύ των θυμάτων βρίσκεται ένας γνωστός Ουκρανός ολιγάρχης, στον οποίο είχαν επιβληθεί κυρώσεις από το Κίεβο για διασυνδέσεις με τη Μόσχα, γεγονός που στρέφει τις έρευνες των γαλλικών και μονεγασκικών αρχών προς την κατεύθυνση μιας στοχευμένης τρομοκρατικής ενέργειας ή ξεκαθαρίσματος λογαριασμών.

⚡An explosion occurred in Monaco, with Ukrainians among the injured. An unknown person reportedly left a bag near the building of the Cuomo Foundation charity, which exploded shortly afterward. It was previously reported that at least three people were injured. pic.twitter.com/56xFnJbaCb — News.Az (@news_az) June 30, 2026

Το χρονικό της επίθεσης και το προφίλ των θυμάτων

Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, γύρω στις 9 μ.μ. τοπική ώρα, σε κτίριο κατοικιών που βρίσκεται μεταξύ της Boulevard d’Italie και της Rue du Révérend Père Louis Frolla, ακριβώς πάνω στα σύνορα του Μονακό με τη Γαλλία.

Από την έκρηξη τραυματίστηκαν τρία άτομα, εκ των οποίων τα δύο πολύ σοβαρά.

Σύμφωνα με πηγές κοντά στις έρευνες, τα θύματα είναι ένα ζευγάρι ηλικίας μεταξύ 50 και 60 ετών και ένα 13χρονο αγόρι, όλοι τους Ουκρανοί υπήκοοι.

Όπως αποκάλυψε το γαλλικό δίκτυο BFMTV, οι δύο εκ των τραυματιών είναι ο Βαντίμ Ερμολάεφ και η σύντροφός του.

Colis piégé, oligarque ukrainien, suspect en fuite… Ce que l’on sait de l’explosion à Monaco pic.twitter.com/k9e6TI21VU — BFM (@BFMTV) June 30, 2026



Ο Ερμολάεφ, γεννημένος το 1968, είναι Ουκρανός ολιγάρχης ο οποίος είχε καταταχθεί στην 23η θέση της λίστας του περιοδικού Forbes με τους 100 πλουσιότερους ανθρώπους στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Ukrainska Pravda, το 2023 είχαν επιβληθεί κυρώσεις στον Ερμολάεφ από την Ουκρανία λόγω των διασυνδέσεών του με τη Ρωσία.

Με καταγωγή από την περιοχή του Ντνιπροπετρόφσκ, στα σύνορα με την Κριμαία, ο ολιγάρχης έχτισε μέρος της περιουσίας του στην παραγωγή αλκοολούχων ποτών και κυρίως κρασιού.

Η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) τον είχε συμπεριλάβει σε λίστα με 84 υπηκόους που ενδέχεται να διέφυγαν από τη χώρα.

Επιπλέον, ο μεγιστάνας του αγροδιατροφικού τομέα είναι συνιδιοκτήτης ενός εσθονικού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, της Versobank, της οποίας η άδεια ανακλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα το 2018 για «συστηματική παραβίαση της νομοθεσίας περί νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».

«Κόκκινος συναγερμός»

Η εισαγγελία έσπευσε να δηλώσει ότι πρόκειται «πιθανόν για τρομοκρατική επίθεση», ωστόσο ο υπουργός Επικρατείας του Μονακό, Κριστόφ Μιρμάντ, εμφανίστηκε πιο επιφυλακτικός.

«Η αστυνομία συγκεντρώνει αυτή τη στιγμή στοιχεία», σημείωσε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο εκρηκτικός μηχανισμός πιθανότατα περιείχε βίδες και σκάγια, ενώ γνωστοποίησε πως ακόμη τέσσερα άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, διευκρινίζοντας ότι ήταν «όχι τραυματισμένα, αλλά απλώς συγκλονισμένα» από την έκρηξη.

Ο ηγέτης του Μονακό, πρίγκιπας Αλβέρτος Β’, χαρακτήρισε το συμβάν ως «Μια αποτρόπαια πράξη».

Παράλληλα, ο Μιρμάντ τόνισε ότι όλες οι υπηρεσίες της χώρας έχουν κινητοποιηθεί για τη διασφάλιση της ασφάλειας. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, οι αρχές ενεργοποίησαν τον «κόκκινο συναγερμό».

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του πριγκιπάτου, πρόκειται για μια «προκαθορισμένη στρατηγική δράσης ενόψει ενός αιφνίδιου γεγονότος που έχει ως αποτέλεσμα ή ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα πολυάριθμα θύματα. Επιτρέπει τη σταδιακή αύξηση των πόρων ανάλογα με τον αριθμό των θυμάτων».

Στις έρευνες συνδράμουν και οι γαλλικές αρχές, οι οποίες έστειλαν στο σημείο τουλάχιστον 5 οχήματα και 14 πυροσβέστες από την περιοχή των Άλπεων-Μαριτίμ.

Ο δήμαρχος της γειτονικής Νίκαιας στη Γαλλία, Ερίκ Σιοτί, χαρακτήρισε το περιστατικό «μια τραγωδία».

Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη

Το Μονακό, ένας φορολογικός παράδεισος στη Γαλλική Ριβιέρα, διάσημο για τα καζίνο και τα πολυτελή γιοτ του, σπάνια βιώνει βίαιες επιθέσεις τέτοιου είδους.

Οι κάτοικοι της περιοχής είναι σε κατάσταση σοκ.

Ο Σιλβάνο Ιπολίτο, που μένει κοντά στο σημείο, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές που έζησε όταν κατέβαινε τις σκάλες του κτιρίου με τον γιο του, νομίζοντας αρχικά ότι πρόκειται για «διαρροή αερίου».

Εκεί είδαν «Ένα μικρό αγόρι ξαπλωμένο στο έδαφος καλυμμένο με αίμα, με κάποιον να προσπαθεί να το βοηθήσει».

«Μια γυναίκα σωριασμένη και καλυμμένη με αίμα [στις σκάλες του κτιρίου]… Της έλειπαν τα πόδια».

Οι κάμερες ασφαλείας (CCTV) έχουν καταγράψει τις κινήσεις του δράστη. Σύμφωνα με τη Δημόσια Ασφάλεια του Μονακό, ένας άνδρας εθεάθη να τοποθετεί ένα σακίδιο πλάτης -που περιείχε τη βόμβα- στην είσοδο του κτιρίου πριν απομακρυνθεί πεζός.

Ο ύποπτος φορούσε μπεζ παντελόνι, μαύρο μπουφάν και μαύρο καπέλο που έκρυβε εν μέρει το πρόσωπό του.