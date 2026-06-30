Γαύδος: Εντοπίστηκαν δύο λέμβοι με 70 μετανάστες – Νέες επιχειρήσεις διάσωσης

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Δύο επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης πραγματοποιήθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου, στο πλαίσιο των οποίων περισυνελέγησαν 70 μετανάστες από δυνάμεις της FRONTEX.

Εναέριο μέσο της FRONTEX εντόπισε αρχικά λέμβο με περίπου 34 επιβαίνοντες, σε απόσταση 20 ναυτικών μιλίων νότια της Γαύδου, οι οποίοι περισυνελέγησαν από σκάφος της δύναμης FRONTEX.

Σε δεύτερη επιχείρηση, εντοπίστηκε ακόμη μία λέμβος με περίπου 36 μετανάστες, σε απόσταση 23 ναυτικών μιλίων νότια-νοτιοανατολικά της Γαύδου, με τους επιβαίνοντες να περισυλλέγονται επίσης από σκάφος της FRONTEX.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γαύδου, ενώ σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή ήταν καλές.