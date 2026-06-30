Συνεδριάζει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο: Στο επίκεντρο οι προτεραιότητες του β’ εξαμήνου – Όλα τα θέματα της ατζέντας

Συνεδριάζει σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου στις 11:00, το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις 17.30 ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου Αννίτα Δημητρίου, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Το μήνυμα που θέλει να περάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ότι η δουλειά συνεχίζεται κανονικά ανά υπουργείο με χρονικό ορίζοντα έως το τέλος του έτους, πράγμα που σημαίνει ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν κανονικά το 2027. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος εκτός από τον απολογισμό του πρώτου εξαμήνου θα παρουσιάσουν τις προτεραιότητες του δεύτερου εξαμήνου 2026.

Το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο πραγματοποιείται μία ημέρα μετά τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με εκπροσώπους των βιομηχανιών και των σούπερ μάρκετ για την αντιμετώπιση του ακανθώδους ζητήματος της ακρίβειας. Σε αυτή αποφασίστηκε η διατήρηση της μείωσης των τιμών για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, τη μείωση από Σεπτέμβριο και το τέλος του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους από αύριο (1/7).

Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου

Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι: