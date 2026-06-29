Συνεδριάζει το υπουργικό συμβούλιο την Τρίτη – Τα θέματα που θα συζητηθούν

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Συνεδριάζει αύριο, Τρίτη 30 Ιουνίου στις 11:00, το υπουργικό συμβούλιο υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στις 17.30 ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με την πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου Αννίτα Δημητρίου, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Τα θέματα της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου είναι:

-Παρουσίαση από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο του απολογισμού του κυβερνητικού έργου του πρώτου εξαμήνου και του προγραμματισμού των προτεραιοτήτων του δευτέρου εξαμήνου 2026

-Ενημέρωση από τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

-Παρουσίαση από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά σχετικά με τις αγροτικές πληρωμές, ενισχύσεις και αποζημιώσεις Ιουνίου 2026 – απολογισμό και επόμενα βήματα

-Παρουσίαση από τον υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο και την υφυπουργό Βιβή Χαραλαμπογιάννη του νομοσχεδίου για την αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισμό του εθνικού κέντρου δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης

-Παρουσίαση από την υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως και την υφυπουργό ‘Αννα Ευθυμίου του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης, τη βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας και τη δημιουργία κινήτρων προσέλκυσης στον δεύτερο πυλώνα του ασφαλιστικού συστήματος

-Παρουσίαση από την υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου και την υφυπουργό Έλενα Ράπτη του νομοσχεδίου για την ενίσχυση του φορέα ίσης μεταχείρισης, την αποτελεσματική εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης και την ενσωμάτωση των οδηγιών (ΕΕ) 2024/1499 και 2024/1500

-Παρουσίαση από τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια ερανιστικού νομοσχεδίου του Υπουργείου

-Εισήγηση από τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη σχετικά με την επιλογή προέδρου και εισαγγελέα του Αρείου Πάγου

-Εισήγηση από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη σχετικά με την επιλογή προέδρου και αντιπροέδρων του νομικού συμβουλίου του κράτους.