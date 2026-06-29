Λιβαδειά: «Όποιος φταίει να τιμωρηθεί» λέει ο σύζυγος της 35χρονης που πέθανε μετά τον τοκετό – Ξέσπασε σε λυγμούς ο πατέρας της

Πέντε μέρες μετά τον αιφνίδιο θάνατο της 35χρονης μητέρας στη Λιβαδειά, λίγες μόνο ώρες από τη γέννηση του 2ου παιδιού της, η οικογένειά της περιμένει να μάθει αλήθεια, να καταλογιστούν ευθύνες για την τραγωδία και οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν παραδειγματικά.

Υπενθυμίζεται ότι η άτυχη γυναίκα πήγε την περασμένη Τετάρτη στο νοσοκομείο της Λιβαδειάς για να γεννήσει με προγραμματισμένη καισαρική. Γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι, ωστόσο, η 35χρονη παρουσίασε επιπλοκές και είχε ακατάσχετη αιμορραγία, με αποτέλεσμα να υποβληθεί σε χειρουργείο. Δυστυχώς οι γιατροί δεν κατάφεραν να περιορίσουν την αιμορραγία. Η 35χρονη διασωληνώθηκε και διακομίστηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο, όπου τελικά πέθανε από ακατάσχετη αιμορραγία.

«Όποιος φταίει να τιμωρηθεί»

Ο σύζυγος της αδικοχαμένης μητέρας περιέγραψε στο «Live News» όλα όσα έζησε την περασμένη Τετάρτη, όταν τη χαρά για τη γέννηση του δεύτερου γιου του, διαδέχτηκαν η αγωνία, ο φόβος και τελικά ο θρήνος για τον θάνατο της γυναίκας του.

«Όποιος φταίει να τιμωρηθεί» τονίζει. Ο ίδιος αναφέρει πως για ώρες δεν γνώριζε ότι η σύζυγός του κινδυνεύει: «Δύο φορές που μίλησα, μία με τον γιατρό μόνο του και τη δεύτερη φορά με τον γιατρό και αναισθησιολόγο, δεν μου είπαν τίποτα. “Εντάξει, μην ανησυχείς, δεν είναι τίποτα”».

Μάλιστα κάνει λόγο για ιατρική αμέλεια και για καθυστέρηση στην ενημέρωσή του, ενώ πιστεύει πως η γυναίκα του οδηγήθηκε στον θάνατο επειδή κάποιοι δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους.

«Έχω μέσα μου ότι… δεν έκανα αυτό που έπρεπε για τη γυναίκα μου. Και θα με τρώει συνέχεια αν όντως κινδύνευε. Γιατί έμεινα στα λόγια του γιατρού που μου έλεγε ότι όλα καλά» αναφέρει. «Έχω ένα νεογέννητο τεσσάρων ημερών στο σπίτι κι ένα 10χρονο χωρίς μάνα», πρόσθεσε ο σύζυγος της 35χρονης.

«Είχε υποβληθεί σε προγεννητικό έλεγχο»

Η 35χρονη Άννα έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι με καισαρική αλλά στη συνέχεια παρουσίασε ακατάσχετη αιμορραγία. Της αφαιρέθηκε η μήτρα σε μία προσπάθεια να κρατηθεί στη ζωή, με την κατάστασή της όμως να μην σταθεροποιείται. «Φέρνουν το μωρό, και κατεβαίνει ο γιατρός. Τον ρωτάω για τη γυναίκα μου… Αλλά δεν μου έδωσε την εντύπωση ότι… ούτε καν την είδε. “Θα κατέβει σε λίγο, θα τη δείτε κι εσείς», αναφέρει ακόμη ο σύζυγός της.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Θριάσιο και εκεί, όπως λέει ο σύζυγός της, γιατροί και νοσηλευτές, του είπαν πως η γυναίκα του κινδύνευε. «Μου λέει ο γιατρός “Δεν ξέρω τι σας έχουν πει στη Λιβαδειά, αλλά η κοπέλα είναι πάρα πολύ βαριά. Η κατάστασή της είναι πάρα πολύ βαριά”».

Ο σύζυγός της 35χρονης την είδε για τελευταία φορά στην εντατική. «Με βάζουν μέσα. Πηγαίνω. Τη βλέπω σε κατάσταση… Καμία σχέση με αυτό που ήτανε λίγες ώρες πριν».

Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, η 35χρονη δεν είχε παρουσιάσει το παραμικρό πρόβλημα. Τίποτα δεν προμήνυε αυτήν την εξαιρετικά σπάνια και τραγική επιπλοκή μετά τον τοκετό της. «Η 35χρονη είχε υποβληθεί σε όλο τον προβλεπόμενο προγεννητικό έλεγχο και, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, δεν είχε διαπιστωθεί κάποιο πρόβλημα».

«Προφανώς είναι ιατρικό λάθος – Δεν γίνεται το 2026 να πεθαίνουν γυναίκες στη γέννα»

Ο αδελφός της 35χρονης ανέφερε πως η αδελφή του ήταν υγιέστατη και πως ο θάνατός της είναι σίγουρα ιατρικό λάθος.

«Προφανώς είναι ιατρικό λάθος. Δεν γίνεται το 2026 να πεθαίνουν γυναίκες στη γέννα. Δεν γίνεται να πηγαίνουν με χαμόγελο να γεννήσουν και να μην επιστρέφουν. Το 2026 αυτό δεν είναι επιτρεπτό» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η αδελφή μου ήταν υγιέστατη και γι’ αυτό γέννησε ένα υγιέστατο μωρό» πρόσθεσε.

Ξέσπασε σε λυγμούς ο πατέρας της: «Το λουλούδι μου έφυγε»

Ο πατέρας της 35χρονης ζητεί να μάθει την αλήθεια για τον θάνατο της κόρης του.

«Το λουλούδι μου έφυγε… Θέλω να αποδοθούν ευθύνες. Είναι χασάπηδες, δεν είναι γιατροί. Τι να πω παραπάνω; Μου έφυγε το λουλούδι της ζωής μου. Άφησε πίσω της ένα μωρό… Δεν πρόλαβε να το δει στα μάτια της, όχι να το μεγαλώσει. Μια χαρά ήταν. Έκανε κανονικά τις εξετάσεις της. Μου τη φάγανε την κόρη μου. Να αποδοθούν ευθύνες. Αυτό θέλω. Είμαστε στο 2026. Τι γιατροί είναι αυτοί; Γιατροί ή χασάπηδες; Να μάθω ποιος έχει την ευθύνη, αυτό θέλω» είπε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» ο πατέρας της 35χρονης, ξεσπώντας σε λυγμούς.

ΕΔΕ για τον θάνατο

Για τον θάνατο της 35χρονης διατάχθηκε ΕΔΕ, η οποία επικεντρώνεται κυρίως στον μαιευτήρα – γυναικολόγο που πραγματοποίησε την καισαρική τομή και είχε την ευθύνη του τοκετού.

Χειρουργός που πήρε μέρος στην προσπάθεια διάσωσης της γυναίκας, υποστηρίζει πως καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια: «Αισθάνομαι την ανάγκη να καταθέσω ότι επί πολλές ώρες καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια, με αυταπάρνηση και αγωνία, για να κρατηθεί στη ζωή η 35χρονη μητέρα. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά της».

«Τις επόμενες ώρες (σ.σ. μετά τον τοκετό) η κατάσταση επιδεινώθηκε. Προς το βράδυ κρίθηκε απαραίτητη η διενέργεια αξονικής τομογραφίας, προκειμένου να αποκλειστεί υποτροπή της αιμορραγίας. Η εξέταση απέκλεισε ενεργό αιμορραγία, πλην όμως η αιμοδυναμική αστάθεια παρέμενε και, παρά τις συνεχείς προσπάθειες της ιατρικής ομάδας, η άτυχη λεχωίδα κατέληξε το πρωί της Πέμπτης έπειτα από καρδιακή ανακοπή» πρόσθεσε ο χειρουργός.

Τι λέει άνθρωπος που ήταν μέσα στο χειρουργείο κατά τη διάρκεια του τοκετού

Στο Mega μίλησε ένας άνθρωπος που βρισκόταν μέσα στο χειρουργείο κατά τη διάρκεια του τοκετού της 35χρονης και περιέγραψε τα όσα συνέβησαν.

«Η γυναίκα παρέμεινε στο χειρουργείο, αλλά κατά τον χρόνο ανάνηψης στην αίθουσα του χειρουργείου, άρχισε να αιμορραγεί από κάτω. Ξεκίνησαν, λοιπόν, στην αρχή τα συντηρητικά μέσα με τα λεγόμενα μητροσυσπαστικά φάρμακα. Είδαν ότι η μήτρα δεν ανταποκρινόταν και ότι συνέχιζε να αιμορραγεί. Η αναισθησιολόγος είδε την αθρόα αποβολή αίματος, μη φυσιολογικής ροής και έντασης και τότε χτύπησε συναγερμό. Τελειώνει το χειρουργείο γύρω στις 12:00-12:30 η ώρα. Παραμένει για ακόμη ανάνηψη η ασθενής. Δεν μπαίνει αμέσως στο ασθενοφόρο, περιμένεις. Βλέπεις, μήπως ξαναρχίσει πάλι αιμορραγία από κάποιο άλλο σημείο; Όταν λοιπόν ταυτόχρονα γινόταν η επικοινωνία για εύρεση κρεβατιού σε ΜΕΘ, εμείς παρακολουθήσαμε την ανάνηψη του ασθενούς».

Και συνέχισε: «Η ασθενής άρχισε μετά τις 7 το απόγευμα, να παρουσιάζει πάλι αστάθεια. Δεν μπορείς να κρατήσεις έναν άνθρωπο στη ζωή μόνο με τα φάρμακα. Γιατί όσο πιο πολύ ανεβάζεις τα φάρμακα, τόσο πιο πολύ στρεσάρεις την καρδιά, και τελικά αυτή η καρδιά πέθανε. Μετά από λίγο υποτροπίασε προφανώς η αιμορραγία, από το σημείο του πλακούντα. Συνήθως από εκεί υποτροπιάζουν. Δεν μπορούσαμε να το ξέρουμε. Ήταν υγιέστατη. Ό,τι έχει να κάνει έλαβε χώρα από την καισαρική τομή και τούδε. Δεν είχε καμία παθολογία, δεν είχε απολύτως τίποτα η γυναίκα. Όλοι, δηλαδή, εκεί μέσα, είναι πανέμπειροι στις καισαρικές. Άρα ήταν κάτι που διέλαθε της προσοχής. Έμεινε κάποιο κομμάτι, ή κατά την αποκόλληση του πλακούντα άνoιξε κάποιο αγγείο, το οποίο προς στιγμήν δεν αιμορράγησε και όταν έκλεισε η μήτρα άρχισε να αιμορραγεί; Εικάζουμε όλοι, ότι κάποιο κομμάτι του πλακούντα ήταν αυτό το οποίο, όταν κατά την αποκόλλησή του, προκάλεσε την αιμορραγία που ξεγέλασε τον χειρουργό εκείνη τη στιγμή που έκλεινε τη μήτρα και δεν το είδε. Γιατί δεν φαινόταν. Δεν κλείνεις τη μήτρα ενώ βλέπεις ότι αιμορραγεί, θα το βρεις μπροστά σου».