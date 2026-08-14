Πυρκαγιά στην Αλφειούσα Ηλείας – Στο σημείο 30 πυροσβέστες και 7 οχήματα

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αλφειούσας Ηλείας, κινητοποιώντας 30 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων και επτά οχήματα για την κατάσβεσή της. Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών της φωτιάς.

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Πυρκαγιά στην Αλφειούσα Ηλείας
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αλφειούσας Ηλείας.
  • Για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 30 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και επτά πυροσβεστικά οχήματα.
  • Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αλφειούσας Ηλείας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 30 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και επτά πυροσβεστικά οχήματα.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.

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