Πυρκαγιά στην Αλφειούσα Ηλείας – Στο σημείο 30 πυροσβέστες και 7 οχήματα

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αλφειούσας Ηλείας.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 30 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και επτά πυροσβεστικά οχήματα.
Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αλφειούσα Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 13, 2026