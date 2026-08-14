Πυρκαγιά στην Αλφειούσα Ηλείας – Στο σημείο 30 πυροσβέστες και 7 οχήματα

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Αλφειούσας Ηλείας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, για την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 30 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων της 18ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και επτά πυροσβεστικά οχήματα.

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηλείας.