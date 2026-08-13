Πτήση-θρίλερ της Ryanair: Σπασμένο πτερύγιο κινητήρα συνέτριψε το παράθυρο – Πώς επιβάτης παρασύρθηκε προς το άνοιγμα

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Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τον περασμένο μήνα σε πτήση της Ryanair, λίγο μετά την απογείωσή της από τη Θεσσαλονίκη, όταν πτερύγιο του ανεμιστήρα του κινητήρα αποκολλήθηκε και τα θραύσματα που εκτοξεύθηκαν προκάλεσαν ζημιές σε παράθυρο και στην άτρακτο του αεροσκάφους.

Από τη θραύση του παραθύρου, ένας 61χρονος επιβάτης παρασύρθηκε μερικώς προς το άνοιγμα, προτού συνεπιβάτες του τον τραβήξουν και πάλι στο εσωτερικό του αεροσκάφους.

Σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (NTSB), το αποκολλημένο πτερύγιο εκτοξεύθηκε από τον κινητήρα και έσπασε το παράθυρο, προκαλώντας παράλληλα ζημιές σε πολλά ακόμη σημεία της ατράκτου. Η NTSB ανακοίνωσε επίσης ότι εντοπίστηκαν υπολείμματα πουλιών στο εσωτερικό του κινητήρα, στοιχείο που ενδέχεται να υποδεικνύει πρόσκρουση σε πτηνά κατά την απογείωση.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 10 Ιουλίου, λίγο μετά την απογείωση της πτήσης της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη. Από τη θραύση του παραθύρου προκλήθηκε απώλεια πίεσης στην καμπίνα, με αποτέλεσμα να πέσουν οι μάσκες οξυγόνου, ενώ το αεροσκάφος άρχισε να χάνει ύψος.

Ο 61χρονος επιβάτης, που παρασύρθηκε μερικώς προς το άνοιγμα του σπασμένου παραθύρου, υπέστη τραυματισμούς στον αυχένα και τον ώμο, καθώς και εγκαύματα από τριβή, προτού συνεπιβάτης του τον τραβήξει ξανά στο εσωτερικό του αεροσκάφους.

Η Ryanair ανέφερε τότε σε δήλωσή της ότι η πτήση «επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη λίγο μετά την απογείωση, όταν ένα παράθυρο επιβάτη αποκολλήθηκε εν πτήσει».

Ωστόσο, η NTSB ανέφερε τότε ότι το αεροσκάφος αντιμετώπισε πρόβλημα στον δεξί κινητήρα κατά τη διάρκεια της πτήσης. Οι διεθνείς κανόνες αεροπορίας επιτρέπουν σον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών να αναθέτει τις έρευνες στην NTSB, κάτι που συνέβη στην συγκεκριμένη περίπτωση, με τη συμμετοχή της Ελλάδας.

Η NTSB επέπληξε τον διευθύνοντα σύμβουλο της Ryanair, Μάικλ Ο’Λίρι, αφού αυτός δήλωσε τον περασμένο μήνα στους επενδυτές ότι η έρευνα επικεντρωνόταν σε ζημιά από ξένο αντικείμενο και όχι στην ηλικία του αεροσκάφους ή στο ιστορικό συντήρησής του.

Η NTSB ανέφερε ότι οι ερευνητές δεν είχαν αποκλείσει καμία πιθανότητα και ότι ο Ο’Λίρι δεν είχε εξουσιοδότηση να το συζητήσει.

Το αεροσκάφος, χωρητικότητας έως 189 επιβατών, παραδόθηκε καινούργιο στη Ryanair το 2008, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης πτήσεων Flightradar24.

Τα αρχεία πτήσης δείχνουν ότι το αεροσκάφος ανέβηκε πάνω από τα 15.000 πόδια (4.570 μέτρα) περίπου έξι λεπτά μετά την αναχώρηση και στη συνέχεια κατέβηκε αμέσως στα 6.000 πόδια (1.830 μέτρα) «για να καταναλώσει καύσιμα για 30 λεπτά», πριν επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη περίπου μία ώρα μετά την απογείωση, ανέφερε το Flightradar24.

Η πτήση πραγματοποιήθηκε από τη Malta Air, θυγατρική της Ryanair, της μεγαλύτερης αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους στην Ευρώπη.