Άντερλεχτ – ΠΑΟΚ 3-2: Πλήρωσε τα λάθη του και παίζει τα ρέστα του με την Μπραν, δείτε τα highlights

Ο ΠΑΟΚ γνώρισε την ήττα με 3-2 από την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες, αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Europa League και πλέον θα αγωνιστεί με την Μπραν για την πρόκριση στο Conference League. Η ομάδα πλήρωσε τα αμυντικά της λάθη και ολοκλήρωσε τον αγώνα με δύο αποβολές στο φινάλε.

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Αθλητισμός

Άντερλεχτ – ΠΑΟΚ 3-2
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο ΠΑΟΚ γνώρισε την ήττα με 3-2 και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Europa League.
  • Ο ΠΑΟΚ πλήρωσε τα αμυντικά του λάθη, ενώ επιθετικά δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που δημιούργησε.
  • Πλέον, ο Δικέφαλος έχει μπροστά του τη μονομαχία με την Μπραν για την πρόκριση στο Conference League.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο ΠΑΟΚ πήγε στις Βρυξέλλες με στόχο την ανατροπή, όμως η Άντερλεχτ μπήκε πιο δυνατά και από νωρίς έδειξε ότι θα βάλει δύσκολα στον Δικέφαλο. Οι Βέλγοι προηγήθηκαν στο 20′ με τον Πετρό, όμως ο Ζίβκοβιτς ισοφάρισε στο 34′ με κεφαλιά, στέλνοντας τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια με το 1-1.

Ο Αλέσιο Λίσι προχώρησε σε δύο αλλαγές στην ανάπαυλα, με τον Κωνσταντέλια να μετακινείται σε ρόλο ψευτοεννιαριού και τον Καμαρά να περνά στον αγωνιστικό χώρο. Ωστόσο, η Άντερλεχτ χτύπησε νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Άμπρος στο 47′ έκανε το 2-1 και στο 55′ ο Σικάν, με εξαιρετικό σουτ, ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-1.

Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να αντιδράσει, όμως δεν κατάφερε να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες του. Στο 73′ ο Καμαρά σκόραρε, αλλά το γκολ ακυρώθηκε από το VAR για οφσάιντ του Γερεμέγεφ στη φάση. Ο Δικέφαλος μείωσε τελικά στο 88′ με πέναλτι του Γερεμέγεφ, όμως δεν πρόλαβε να διεκδικήσει κάτι περισσότερο.

Το φινάλε ήταν επεισοδιακό, καθώς ο Ζίβκοβιτς αποβλήθηκε στο 89′, ενώ στο 93′ πήρε την άγουσα για τα αποδυτήρια και ο Γερεμέγεφ. Ο ΠΑΟΚ γνώρισε την ήττα με 3-2 και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Europa League, έχοντας πλέον μπροστά του τη μονομαχία με την Μπραν για την πρόκριση στο Conference League.

Η Άντερλεχτ ήταν πιο πειθαρχημένη και αποτελεσματική, ενώ ο ΠΑΟΚ πλήρωσε τα αμυντικά του λάθη. Παβλένκα, Σανταμαρία και Κένι είχαν καθοριστική συμμετοχή στα γκολ που δέχθηκε ο Δικέφαλος, ενώ επιθετικά δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που δημιούργησε.

Διαιτητής: Σιμόνε Σότσα (Ιταλία)

Κίτρινες: 80′ Άμπρος, 89′ Μπιανκόνε, 95′ Σαλιμπά – 43′ Μπάμπα, 82′ Ζαφείρης

Κόκκινες: 89′ Ζίβκοβιτς, 93′ Γερεμέγεφ

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ (Βίτορ Μπρούνο): Κούσεμανς, Μααμάρ, Εντιαγέ (78′ Αουγκούστινσον), Μπιανκόν, Πετρό, Άμπρος, Κανά, Λανσάνα (84′ Σέκε), Τσβέτκοβιτς (92′ Μπερτατσίνι), Ενγκά (78′ Σαλιμπά), Σικάν (78′ Ντεγκρέεφ).

ΠΑΟΚ (Αλέσιο Λίσι): Παβλένκα, Κένι, Μπάμπα (46′ Γιαννούλης), Ελουστόντο, Μιχαηλίδης, Σανταμαρία (67′ Τέιλορ), Ζαφείρης (84′ Λουσέ), Ζίβκοβιτς, Τάισον (67′ Γερεμέγεφ), Μύθου (46′ Καμαρά).

Δείτε τα highlights:

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