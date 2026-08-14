Κολομβία: Στους 273 οι νεκροί από το φονικό σεισμό – Εκατοντάδες αγνοούμενοι στα ερείπια

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Μειώνονται όσο περνούν οι ώρες για τον εντοπισμό επιζώντων κάτω από τα ερείπια των κτηρίων που κατέρρευσαν στην Κολομβία, μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε τη χώρα τη Δευτέρα.

Στο Κάλι, την τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Κολομβίας, οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης περιορίζονται πλέον σε λίγα σημεία, ενώ οι αρχές επικεντρώνονται στην απομάκρυνση των ερειπίων, καθώς έχει παρέλθει το κρίσιμο πρώτο 72ωρο.

Ο σεισμός, μεγέθους 7,4 βαθμών, σημειώθηκε λίγο μετά τις 7:30 το πρωί της Δευτέρας, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Τουλάχιστον 273 άνθρωποι σκοτώθηκαν, πολλοί εξ αυτών στις πόλεις Κάλι και Περέιρα, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 3.800, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό της κυβέρνησης που κάνει λόγο για 377 αγνοούμενους.

Hundreds still missing in Colombia as desperation grips earthquake rescue effort https://t.co/R55ihBnmhY https://t.co/R55ihBnmhY — Reuters (@Reuters) August 13, 2026

«Άφησε την τελευταία της πνοή καθ’ οδόν για το νοσοκομείο»

Στην Περέιρα, ο Ενρίκε Μαρίν είπε ότι οδήγησε πάνω από 10 ώρες για να έρθει από την Μπογκοτά αφότου ένας φίλος του τηλεφώνησε για να τον ενημερώσει πως η μητέρα του είχε εγκλωβιστεί στα ερείπια του σπιτιού της.

Παρότι η μητέρα του ανασύρθηκε ζωντανή, υπέκυψε στα τραύματά της. «Άφησε την τελευταία της πνοή καθ’ οδόν για το νοσοκομείο», δήλωσε ο Ενρίκε Μαρίν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, κρατώντας ένα παλιό παιδικό ποδήλατο που βρήκε στα χαλάσματα του σπιτιού και του ξύπνησε αναμνήσεις.

Στο συγκρότημα πολυκατοικιών Τόρες ντελ Λιμονάρ στο βόρειο τμήμα της πόλης Κάλι, συνεργεία εξακολουθούν να αναζητούν 15 ενοίκους των οποίων η τύχη αγνοείται. Μέχρι στιγμής, έχουν ανασύρει επτά επιζώντες και δεκατρία πτώματα.

Η Μόνικα Μίνα, μια 38χρονη ιδιοκτήτρια εστιατορίου, δήλωσε στο Reuters ότι η ίδια και πολλοί μάγειρες εργάζονται νυχθημερόν για να ετοιμάσουν περίπου 1.000 μερίδες φαγητού που διανέμονται καθημερινά σε διασώστες, γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό και εθελοντές.

Ελλείψεις σε νερό και ηλεκτρικό ρεύμα

Μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα, ομάδες διάσωσης αναφέρουν ότι μικρότερες πόλεις και κοινότητες έχουν ελάχιστη βοήθεια από τον κρατικό μηχανισμό. Η Νάσλι Λοσάνο, εκπρόσωπος της Διεθνούς Επιτροπής Διάσωσης (IRC) στην πόλη Μπουεναβεντούρα, βορειοδυτικά της Κάλι, ανέφερε ότι διασώστες δεν είχαν φθάσει σε ορισμένες από τις πληγείσες τοποθεσίες μέχρι το βράδυ της Τετάρτης, αφήνοντας τους κατοίκους να ψάχνουν με γυμνά χέρια στα χαλάσματα σε μια απεγνωσμένη προσπάθεια αναζήτησης επιζώντων.

Υπάλληλοι της IRC ανέφεραν πως ορισμένες συνοικίες της Μπουεναβεντούρα ήταν απρόσιτες, καθώς ένοπλοι άρπαζαν τρόφιμα υποστηρίζοντας ότι θα τα διανείμουν εκείνοι. Μεγάλο τμήμα της περιοχής παραμένει χωρίς νερό και ηλεκτρικό ρεύμα.

Ο πρόεδρος της Κολομβίας Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια, ο οποίος ανέλαβε την εξουσία την περασμένη εβδομάδα, κήρυξε χθες Τετάρτη τριήμερο εθνικό πένθος, ενώ αποφάσισε να κηρύξει κατάσταση «οικονομικής έκτακτης ανάγκης», μέτρο που θα επιτρέψει να αυξηθούν οι φόροι και να τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός του κράτους χωρίς να απαιτείται έγκριση του κοινοβουλίου. Ανήγγειλε επίσης τη δημιουργία ταμείου αφιερωμένου στη χορήγηση βοήθειας στους σεισμοπαθείς.