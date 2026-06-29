Καλλιθέα: «Το θέμα είναι ότι οι γονείς μου είναι ζωντανοί» – Η συγκλονιστική μαρτυρία της κόρης της 73χρονης που πήδηξε από το μπαλκόνι για να σωθεί από τη φωτιά

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

«Κόβουν» την ανάσα οι δραματικές στιγμές, που εκτυλίχθηκαν χθες βράδυ (27/6/2026) στην Καλλιθέα όταν ξέσπασε φωτιά, σε διώροφη κατοικία.

Οι ένοικοι του σπιτιού εγκλωβίστηκαν στο φλεγόμενο κτίριο και μία ηλικιωμένη γυναίκα 73 ετών, βγήκε στο περβάζι του 1ου ορόφου φωνάζοντας για βοήθεια. Στον δρόμο, και ενώ οι φλόγες είχαν ζώσει το σπίτι, πλήθος κόσμου είχε συγκεντρωθεί, το οποίο τελικά κατάφερε να πιάσει τη γυναίκα και να τη σώσει, όταν αυτή πήδηξε από το μπαλκόνι.

Λίγο αργότερα, σε κατάσταση σοκ, φτάνουν στο σημείο και τα παιδιά του ηλικιωμένου ζευγαριού. Ο γιος, κρατώντας στην αγκαλιά του το μικρό σκυλί της οικογένειας και υποβασταζόμενος από άνδρες της Πυροσβεστικής, ξεσπά σε λυγμούς.

Η συγκλονιστική μαρτυρία της κόρης της

«Είμαστε συντετριμμένοι όλοι. Δεν υπάρχει τίποτα στο σπίτι, κάηκαν όλα», λέει η κόρη του ζευγαριού μιλώντας στο MEGA.

«Η μαμά μου είναι καμένα τα μαλλιά της, έχει καεί σε όλο της το αριστερό χέρι, είναι χτυπημένη στο πρόσωπο και κουτσαίνει», συμπληρώνει.

«Το θέμα είναι ότι οι γονείς μου είναι ζωντανοί», είπε η ίδια, ευχαριστώντας όλους όσοι βοήθησαν:

«Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους, όλους τους γείτονες, που ήταν δίπλα στους γονείς μου».

Ο σύζυγος της 73χρονης, κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνος του, βγαίνοντας από την γκαραζόπορτα του σπιτιού.

Το χρονικό

Κάμερα λίγο μετά τις 16:00, καταγράφει την στιγμή της έκρηξης στο ισόγειο, της διώροφης κατοικίας. Η φωτιά επεκτείνεται γρήγορα στο υπόλοιπο κτίριο και τον πρώτο όροφο, όπου βρισκόταν το ηλικιωμένο ζευγάρι.

Η 73χρονη εγκλωβίζεται στο μπαλκόνι, χωρίς δυνατότητα διαφυγής. Τελικά, παίρνει τη δύσκολη απόφαση να πηδήξει, προκειμένου να γλιτώσει από τις φλόγες που έχουν τυλίξει το διαμέρισμά της στην Καλλιθέα.

Από τα πρώτα λεπτά της πυρκαγιάς, στο σημείο συγκεντρώνονται δεκάδες πολίτες, οι οποίοι παρακολουθούν τις κινήσεις της γυναίκας. Της φωνάζουν να πέσει άμεσα, καθώς η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο.

Καθώς η πυρκαγιά φουντώνει, το κτίριο τυλίγεται στις φλόγες και τα τζάμια του διαμερίσματος σπάνε από την ένταση της φωτιάς, με τις φλόγες να πλησιάζουν απειλητικά την 73χρονη.

Η διάσωση της 73χρονης

Εκείνη την στιγμή, ένας διανομέας που περνά από το σημείο, ακούει τις φωνές και σταματά για να βοηθήσει. Την καλεί να πηδήξει από το φλεγόμενο κτίριο, διαβεβαιώνοντάς την πως θα προσπαθήσει να την πιάσει. Η γυναίκα πέφτει από το μπαλκόνι, βρίσκοντας στα χέρια των συγκεντρωμένων πολιτών ένα ανθρώπινο «μαξιλάρι», που αποδεικνύεται καθοριστικό για τη διάσωσή της.

Την ίδια ώρα, ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα, έχουν ήδη φτάσει στο σημείο και παρέχουν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες.

Η 73χρονη μεταφέρεται στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα, αλλά και τραύματα στο χέρι που υπέστη κατά την δραματική διάσωσή της. Ιατρική φροντίδα χρειάστηκε και ο διανομέας που συμμετείχε στην επιχείρηση, καθώς υπέστη ελαφρύ διάστρεμμα στο πόδι.

Σήμερα, η οικογένεια προσπαθεί να αφήσει πίσω της αυτήν τη δύσκολη περιπέτεια, η οποία, χάρη στην ανθρώπινη αλληλεγγύη και την άμεση κινητοποίηση των πολιτών, είχε αίσιο τέλος.