Σοκ στη Γερμανία: Συνελήφθησαν 2 ύποπτοι για το μακελειό με 5 νεκρούς σε κέντρο πρόνοιας νέων – Άγνωστα τα κίνητρα της επίθεσης

Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σε κέντρο πρόνοιας νέων στην πόλη Στάντε της βόρειας Γερμανίας, σύμφωνα με την αστυνομία.
Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη δύο υπόπτων, εκ των οποίων ο ένας θεωρείται ότι είναι ο δράστης της επίθεσης. Μέχρι στιγμής τα κίνητρά του παραμένουν άγνωστα.
Οι αρχές διευκρίνισαν ότι η πολύνεκρη επίθεση σημειώθηκε στο εσωτερικό δομής παιδικής και νεανικής πρόνοιας, όπου φιλοξενούνται μητέρες μαζί με τα παιδιά τους.
«Σε δομή πρόνοιας νέων σημειώθηκε ανθρωποκτονία με πολλαπλά θύματα. Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν θανάσιμα, ενώ επιπλέον άτομα έχουν τραυματιστεί», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.
Stade, Germany Shooting Update
Police said they were conducting a major operation in an area outside the town centre.
Police confirms five people killed in shooting in Stade in northern Germany
A suspect was arrested on Monday, German news agency dpa reported, citing police.… pic.twitter.com/ZQpWYPLI32
— Abhijit Pathak (@aajtakabhijit) June 29, 2026
Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση
Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στην οδό Ντάνκερστρασε (Dankersstrasse), νότια του κέντρου της πόλης, όπου σημειώθηκε το περιστατικό. Οι αρχές κάλεσαν τους κατοίκους να αποφεύγουν την περιοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, αναφέρει το NDTV.
Λίγη ώρα αργότερα, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι η κατάσταση έχει τεθεί υπό έλεγχο και ότι δεν υφίσταται πλέον κίνδυνος για το κοινό.
#Germany Shooting Update-
Media asked the press office of the Lüneburg police about the nationality of the alleged perpetrator.
The response was refused.
Reason: The nationality has nothing to do with the crime.#Stade #Dankerstrasse pic.twitter.com/3mRma45Zn0 https://t.co/7kzNOWdptr
— Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) June 29, 2026
Συνεχίζονται οι έρευνες
Οι ερευνητές εξετάζουν τις συνθήκες της επίθεσης και προσπαθούν να εξακριβώσουν τα κίνητρα του δράστη ή των δραστών, ενώ δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα των θυμάτων ή των συλληφθέντων.
Το Στάντε βρίσκεται περίπου 40 χιλιόμετρα δυτικά του Αμβούργου και αριθμεί περίπου 50.000 κατοίκους.
🇩🇪🔴BREAKING: Massacre in Germany.
The 5 people killed in a mass shooting in the German city of Stade were targeted inside a Youth Welfare facility that houses mother-child residential groups.
There are also many others reportedly wounded.
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— Remix News & Views (@RMXnews) June 29, 2026