Τραμπ: Η 34χρονη βοηθός του… δεν παίρνει τα μάτια της από πάνω του – Τα «ερωτικά» σημειώματα και το ξέσπασμα του αδελφού της

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Η ασυνήθιστα στενή σχέση του 80χρονου προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με τη 34χρονη βοηθό και έμπιστη συνεργάτιδά του, Νάταλι Χαρπ, έρχεται ξανά στο φως της δημοσιότητας έπειτα από νέες εμφανίσεις στο πλευρό του και τις αποκαλύψεις ενός βιβλίου.

Την ώρα που οι δυο τους εθεάθησαν σε χαλαρές στιγμές σε γήπεδο γκολφ, ο αποξενωμένος αδελφός της Χαρπ σπάει τη σιωπή του, χαρακτηρίζοντας τη σχέση τους «πολύ ανθυγιεινή» και την ίδια ως το προσωπικό «φαν κλαμπ» του Αμερικανού Προέδρου.

Χαμόγελα στο γήπεδο γκολφ και επιθεώρηση έργων

Την Κυριακή, ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε τη Νάταλι Χαρπ να συνοδεύει τον Ντόναλντ Τραμπ στο Trump National Golf Club στα προάστια της Ουάσινγκτον, αλλά και σε μια επίσκεψη στην πλατεία Λαφαγιέτ, βόρεια του Λευκού Οίκου, για την επιθεώρηση εργασιών ανακαίνισης.

Video (no sound) of Trump at his golf club. You can see Natalie Harp walk by his table. pic.twitter.com/xrSn87Ed0w — PatriotTakes 🇺🇸 (@patriottakes) June 17, 2026



Φορώντας αθλητική περιβολή γκολφ, η πρώην παρουσιάστρια συντηρητικού ειδησεογραφικού δικτύου εμφανίστηκε ενθουσιασμένη, να γελάει και να κοιτάζει με θαυμασμό τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, δείχνοντάς του μάλιστα κάποια στιγμή κάτι στο κινητό της.

Το ξέσπασμα του αδελφού της

Ο 38χρονος Πρέστον Χαρπ, ο οποίος έχει μετακομίσει μόνιμα στη Νικαράγουα, μίλησε στη Daily Mail εκφράζοντας την πλήρη αδυναμία του να κατανοήσει την αφοσίωση της αδελφής του, ενώ χαρακτήρισε τον Τραμπ «εθνική ντροπή».

Διευκρινίζοντας ότι δεν υπονοεί απαραίτητα κάποια ερωτική σχέση, δήλωσε: «Είναι απλά το φαν κλαμπ του».

«Δεν είχα ιδέα. Και αυτό απλώς προκάλεσε κάποιου είδους ασυμφωνία… Δεν καταλαβαίνω γιατί η αδελφή μου, ή οποιοσδήποτε άλλος, θα ήθελε να εργαστεί για τον Τραμπ», τόνισε.

Τα δύο αδέλφια αποξενώθηκαν το 2020 μετά την αυτοκτονία του πατέρα τους, Ρόμπερτ Χαρπ, στην Καλιφόρνια, γεγονός που προκάλεσε διχασμό στην οικογένεια.

Έκτοτε, ο Πρέστον δεν έχει επαφή ούτε με τη μητέρα του, την οποία περιέγραψε ως «βαθιά θρησκευόμενη».

Όταν ζητήθηκε σχόλιο από την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, εκείνη απάντησε λακωνικά: «Η Νάταλι Χαρπ είναι μία από τις πιο πιστές και σκληρά εργαζόμενες βοηθούς στην ομάδα του προέδρου Τραμπ».

Από τη μάχη με τον καρκίνο, στη θέση της «Human Printer»

Η Χαρπ μπήκε στο στόχαστρο του Τραμπ το 2019, όταν η ιστορία της ως επιζήσασα από τον καρκίνο τράβηξε την προσοχή του.

Αφού μίλησε στο Συνέδριο των Ρεπουμπλικάνων το 2020, εντάχθηκε επίσημα στο προσωπικό του το 2022.

Σήμερα, αμείβεται με 150.000 δολάρια ετησίως.

Έχει κερδίσει το προσωνύμιο «Human Printer» (Ανθρώπινος Εκτυπωτής), καθώς ο Τραμπ της ζητά τακτικά να του εκτυπώνει διαδικτυακά δημοσιεύματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι το πρόσωπο πίσω από πολλές αναρτήσεις του Τραμπ στο Truth Social, ακόμη και τις πιο αμφιλεγόμενες, ενώ τον ακολουθεί παντού στον Λευκό Οίκο, έτοιμη να εκτελέσει κάθε εντολή – από το να του φέρει προϊόντα MAGA μέχρι να τον «βομβαρδίσει» με θετικά άρθρα από δεξιά ιστολόγια.

Τα ερωτικά σημειώματα

Η δυναμική της σχέσης τους περιγράφεται στο νέο βιβλίο «Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump» των δημοσιογράφων των New York Times, Μάγκι Χάμπερμαν και Τζόναθαν Σουάν.

Σύμφωνα με τους συγγραφείς, η Χαρπ φέρεται να άφηνε γεμάτα πάθος σημειώματα σε «προσωπικούς χώρους» του Τραμπ ακόμη και πριν ενταχθεί επίσημα στο δυναμικό του Λευκού Οίκου.

Σε ένα από αυτά αναγραφόταν χαρακτηριστικά: «Εσύ είσαι ό,τι έχει σημασία για μένα».

Το περιεχόμενο του μηνύματος μάλιστα ήταν τόσο αλλόκοτο, που η Σούζι Γουάιλς —η οποία αργότερα ανέλαβε καθήκοντα προσωπάρχη του Λευκού Οίκου— αναρωτήθηκε: «Πού βρίσκομαι;».

Αντίστοιχες αποκαλύψεις περιλαμβάνονται και στο βιβλίο «All or Nothing: How Trump Recaptured America» (2025), όπου ο Μάικλ Γουλφ αναφέρεται σε μια σειρά από σημειώματα που η Χαρπ άφηνε στον Τραμπ μέσα στα έγγραφα που του έδινε να διαβάσει.

«Σε αυτό το σωρό εγγράφων, περιλαμβάνει επίσης πολύ συχνά προσωπικά σημειώματα προς αυτόν, σημειώματα που, ξέρετε, λένε: “Είσαι το άλφα και το ωμέγα”, “Το παν και το τέλος”, “Τι θα ήμουν εγώ χωρίς εσένα;“», σημείωσε ο Γουλφ.

«Η ιστορία της Νάταλι Χαρπ είναι ξεχωριστή περίπτωση. Όλοι είχαν αναστατωθεί τρομερά με αυτό, συμπεριλαμβανομένης της Μυστικής Υπηρεσίας που προειδοποίησε τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ή προειδοποίησε βοηθούς του Προέδρου, των οποίων η δουλειά ήταν μετά να το μεταφέρουν στον Πρόεδρο —είτε το έκαναν είτε όχι— ότι την έβλεπαν ως κίνδυνο για τον εαυτό της και για εκείνον».