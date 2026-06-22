Τραμπ: Η ανάρτηση για τη Γιορτή του Πατέρα που «τρέλανε» τα social media – Ποια είναι η ξανθιά γυναίκα που αποκάλεσε «σπουδαία κόρη»

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Ένα πρωτοφανές κύμα σύγχυσης, που πυροδότησε έντονες συζητήσεις στα social media προκάλεσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή μια αινιγματική ανάρτηση για τη Γιορτή του Πατέρα.

Ο 80χρονος Αμερικανός Πρόεδρος δημοσίευσε τη φωτογραφία μιας «άγνωστης» ξανθιάς γυναίκας, χαρακτηρίζοντάς την «σπουδαία κόρη», γεγονός που πυροδότησε δεκάδες θεωρίες στο διαδίκτυο σχετικά με την ταυτότητα του εικονιζόμενου προσώπου αλλά και την πνευματική κατάσταση του ενοίκου του Λευκού Οίκου.

Η «μυστηριώδης» ανάρτηση

Λίγες ώρες πριν από την έναρξη της Γιορτής του Πατέρα, ο Τραμπ ανέβασε τη φωτογραφία μιας ξανθιάς γυναίκας ντυμένης στα μαύρα, γράφοντας στη λεζάντα: «Σπουδαία κόρη. Τιμή μου!».

Οι αντιδράσεις του διαδικτύου

Το γεγονός προκάλεσε αμέσως ερωτηματικά, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει πέντε παιδιά με τρεις διαφορετικές γυναίκες: τον Έρικ (42 ετών), την Ιβάνκα (44 ετών) και τον Ντόναλντ Τζούνιορ (48 ετών) με την Ιβάνα Τραμπ, την Τίφανι (32 ετών) με τη Μάρλα Μέιπλς, και τον 20χρονο Μπάρον με την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια.

Η πλειονότητα των χρηστών στο διαδίκτυο αντέδρασε με απορία, αναπτύσσοντας διάφορες θεωρίες.

Ενδεικτικά, ορισμένοι χρήστες έγραψαν στην πλατφόρμα Χ:

«Όχι, σοβαρά. Ποια είναι αυτή;»

«Μισό λεπτό, ποια στο διάβολο είναι αυτή η γυναίκα; Επειδή αυτή η φωτογραφία μοιάζει να είναι από τη δεκαετία του 1990».

«Είναι η Μάργκο Κατσιματίδη. Δεν έχω ιδέα γιατί αναφέρει ότι είναι τιμή του και κόρη».

Ο πολιτικός συντάκτης της Daily Mirror, Μάικι Σμιθ, σημείωσε επίσης στο X: «Είμαι αρκετά σίγουρος ότι η γυναίκα είναι η Μάργκο Κατσιματίδη, και νομίζω ότι η φωτογραφία τραβήχτηκε στο Καμπ Ντέιβιντ (όπου βρίσκεται ο Τραμπ αυτό το Σαββατοκύριακο), πιθανώς κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Κλίντον».

OK – I think I’ve solved the mystery… I’m pretty sure the woman is Margo Catsimatidis, and I think the picture was taken at Camp David (…where Trump is this weekend.) , probably during the Clinton Administration. cc @atrupar pic.twitter.com/eZpYRuDP5Q — Mikey Smith (@mikeysmith) June 21, 2026

Οι εικασίες για την υγεία του

Αρκετοί χρήστες έσπευσαν να υποστηρίξουν ότι η συγκεκριμένη ανάρτηση αποτελεί ένδειξη πνευματικής εξασθένησης του 80χρονου Τραμπ, αφήνοντας υπόνοιες ότι μπορεί να μπέρδεψε τη γυναίκα της φωτογραφίας με μια από τις δικές του κόρες, την Ιβάνκα ή την Τίφανι.

Στο X, κάποιος χρήστης έγραψε χαρακτηριστικά: «Αυτό πρέπει να είναι άνοια».

«Άλλο ένα αποδεικτικό στοιχείο πνευματικής εξασθένησης. Ο πρόεδρος υποφέρει από άνοια. Κάπως, το MAGA θα το διαστρεβλώσει κι αυτό», πρόσθεσε ένας άλλος.

«Η μητέρα μου έχει άνοια. Έκανε πράγματα που δεν είχαν νόημα, κάπως έτσι είναι η αρχή. Της πήραμε το τηλέφωνο», σημείωσε ένας τρίτος.

Πάντως, ο Λευκός Οίκος, ο προσωπικός γιατρός του προέδρου αλλά και ο ίδιος ο Τραμπ έχουν επανειλημμένα διαβεβαιώσει ότι βρίσκεται σε άριστη πνευματική και σωματική κατάσταση.

Η επίσημη ανάρτηση για τη Γιορτή του Πατέρα

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν ξεκαθάρισε το νόημα της ανάρτησης, ούτε έδωσε πληροφορίες για το πού και πότε τραβήχτηκε η φωτογραφία.

Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, επανήλθε με μια δημοσίευση στο γνώριμο, χαρακτηριστικό του ύφος: «Χαρούμενη Γιορτή του Πατέρα! Η χώρα μας τα πάει περίφημα. Αριθμοί Ρεκόρ σε Θέσεις εργασίας και στο χρηματιστήριο, η καλύτερη οικονομία που υπήρξε ποτέ! Ο μακράν σπουδαιότερος στρατός στον κόσμο. Κερδίζουμε σε όλα τα μέτωπα, κερδίζουμε όπως ποτέ άλλοτε. Ο Θεός να σας ευλογεί όλους!».

Η απόκαλυψη

Λίγο αργότερα, η 36χρονη Άντρεα Κατσιματίδη, πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στο Μανχάταν και κόρη των δισεκατομμυριούχων συμμάχων του Τραμπ, Τζον και Μάργκο Κατσιματίδη, έδωσε τη δική της απάντηση στο Χ, επιβεβαιώνοντας εμμέσως ότι στη φωτογραφία απεικονίζεται η μητέρα της (Μάργκο).

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Ορισμένοι εκτιμούν ότι ο Τραμπ ήθελε να στείλει ένα μήνυμα στη Μάργκο Κατσιματίδη, αναφερόμενος στην Άντρεα ως «σπουδαία κόρη».

«Σας ευχαριστώ κ. Πρόεδρε! Σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε στο πάρτι των γενεθλίων σας, ήταν ένας εκπληκτικός φόρος τιμής γεμάτος με τόση αμερικανική υπερηφάνεια. Και σας ευχαριστώ για όλα όσα κάνετε για την Αμερική!», έγραψε η Άντρεα.

Thank you Mr President! Thank you for inviting me to your birthday party, it was an amazing tribute filled with so much American pride. And thank you for everything you are doing for America! pic.twitter.com/PCgjgvJlqw — Andrea Catsimatidis (@AJ_Cats_) June 22, 2026



Η 36χρονη πολιτικός είχε παρευρεθεί στην εκδήλωση του UFC που διοργανώθηκε στο Λευκό Οίκο για τα 250 χρόνια της Αμερικής, η οποία συνέπεσε με τα 80ά γενέθλια του Τραμπ, όπου και έβγαλε φωτογραφίες με τον διευθυντή Επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσανγκ, και τον Επιθεωρητή του υπουργείου Εργασίας, Άντονι Ντ’ Εσπόζιτο.

Main event time @UFC @Freedom250. Perfect weather. Incredible crowd. True patriots celebrating 250 years of the greatest nation on Earth — and @POTUS @realDonaldTrump’s birthday. God Bless America. pic.twitter.com/GPk4i7U1fv — Inspector General Anthony D’Esposito (@USLaborIG) June 15, 2026

Ποια είναι η οικογένεια Κατσιματίδη

Η Άντρεα Κατσιματίδη, η οποία ηγείται των Ρεπουμπλικανών στο Μανχάταν από το 2017, είχε παντρευτεί το 2011 τον εγγονό του Ρίτσαρντ Νίξον, Κρίστοφερ Κοξ Νίξον, σε έναν υπερπολυτελή γάμο εκατομμυρίων στο Waldorf-Astoria.

View this post on Instagram A post shared by Andrea Catsimatidis (@ajcats)



Μάλιστα, ο Τραμπ φέρεται να έχει πει στο ζευγάρι ότι ο ίδιος ήταν εκείνος που έπεισε τον Τζον Κατσιματίδη να πληρώσει για τη γαμήλια τελετή, στην οποία παρευρέθηκαν 700 καλεσμένοι, ανάμεσά τους η Χίλαρι Κλίντον, ο Χένρι Κίσινγκερ και ο Ρούντι Τζουλιάνι.

Το ζευγάρι, που είχε γνωριστεί όταν η Άντρεα ήταν τελειόφοιτη λυκείου και ο Νίξον κατά 11 χρόνια μεγαλύτερός της, χώρισε έπειτα από τρία χρόνια.

Η ίδια στήριξε δημόσια τον Τραμπ στις προεδρικές εκλογές του 2020 και του 2024, ενώ έχει αναπαράγει ανυπόστατους ισχυρισμούς περί εκλογικής απάτης το 2020, κατηγορώντας τον Τζο Μπάιντεν για σχεδιασμό πραξικοπήματος και υποστηρίζοντας ψευδώς ότι antifa ακτιβιστές ευθύνονταν για τα επεισόδια της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο.

Ο πατέρας της, ο 77χρονος Ελληνοαμερικανός δισεκατομμυριούχος Τζον Κατσιματίδης, γεννήθηκε στην Ελλάδα και μετανάστευσε στις ΗΠΑ με τους γονείς του όταν ήταν έξι μηνών.

Είναι ιδιοκτήτης, πρόεδρος και CEO των αλυσίδων σούπερ μάρκετ Gristedes και D’Agostino, καθώς και του real estate και αεροπορικού ομίλου Red Apple Group.

Ως θερμός υποστηρικτής του Τραμπ, είχε συνεισφέρει 515.000 δολάρια στην προεδρική του καμπάνια το 2020.

Όλη η οικογένεια (Τζον, Μάργκο και ο γιος τους Τζον Τζούνιορ) κατέχουν θέσεις αντιπροέδρων στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του Μανχάταν, υπό την προεδρία της Άντρεα.

Με πληροφορίες από: Daily Mail, Newsweek, Daily Beast, People