Γαστούνη: Κακουργηματική δικογραφία σε βάρος της 60χρονης που πάτησε το σκυλάκι με το αυτοκίνητό της – Τι υποστήριξε η ίδια

Κακουργηματική δικογραφία έχει σχηματιστεί εις βάρος 60χρονης γυναίκας στη Γαστούνη, η οποία ταυτοποιήθηκε για τον θανάσιμο τραυματισμό μικρής σκυλίτσας με το αυτοκίνητό της. Η γυναίκα υποστηρίζει πως δεν αντιλήφθηκε το ζώο.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Κακουργηματική δικογραφία για θανάτωση ζώου έχει σχηματιστεί εις βάρος της 60χρονης που ταυτοποιήθηκε για τον θανάσιμο τραυματισμό μικρής σκυλίτσας στη Γαστούνη.
  • Η ταυτοποίηση της 60χρονης έγινε μέσω καμερών ασφαλείας και μαρτυριών, με την ίδια να υποστηρίζει πως δεν αντιλήφθηκε το άτυχο ζώο και δεν είχε καμία πρόθεση να το σκοτώσει.
  • Η πρόεδρος του τοπικού φιλοζωικού συλλόγου χαρακτήρισε το περιστατικό «αδιανόητο», τονίζοντας την ανάγκη συνολικής αντιμετώπισης του προβλήματος των αδέσποτων και την άμεση αντιμετώπιση της βίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Κακουργηματική δικογραφία για θανάτωση ζώου έχει σχηματιστεί σε βάρος της 60χρονης που ταυτοποιήθηκε για τον θανάσιμο τραυματισμό μικρής σκυλίτσας στη Γαστούνη. Η 60χρονη έχει δώσει προφορική κατάθεση και έχει λάβει προθεσμία 48 ωρών προκειμένου να καταθέσει έγγραφες εξηγήσεις ανωμοτί.

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Η δικογραφία που σχηματίζεται από το Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού παραμένει ανοιχτή και μόλις ολοκληρωθεί με τη συλλογή όλων των καταθέσεων και στοιχείων, θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία για την άσκηση ποινικών διώξεων.

Η ταυτοποίηση μέσω στοιχείων και μαρτυριών

Η ταυτοποίηση της 60χρονης, έγινε σύμφωνα με το ERTNews, το Σαββατοκύριακο, έπειτα από αξιοποίηση υλικού από κάμερες ασφαλείας, καθώς και πληροφοριών και καταθέσεων από πολίτες που είδαν ή άκουσαν το περιστατικό.

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Η οδηγός, η οποία αρχικά αναζητούνταν και τελικά οδηγήθηκε στο τμήμα, υποστήριξε στην κατάθεσή της πως δεν αντιλήφθηκε το άτυχο ζώο, θεωρώντας πως εκείνο είχε απομακρυνθεί από τον δρόμο. Όπως είπε, δεν είχε καμία πρόθεση να σκοτώσει το σκυλί.

Σοκ και προβληματισμός από τη φιλοζωική κοινότητα

Για ένα «αδιανόητο περιστατικό» έκανε λόγο η πρόεδρος του τοπικού φιλοζωικού συλλόγου, Αλίκη Κολοβού, επισημαίνοντας ότι παρόμοια φαινόμενα κακοποίησης δεν είναι μεμονωμένα.

Όπως ανέφερε, «το αντιμετωπίζουμε καθημερινά με διάφορες ευφάνταστες μορφές κακοποίησης στον ίδιο δρόμο», ενώ σημείωσε ότι στην περιοχή εντοπίζονται πολλά αδέσποτα ζώα, τα οποία έχουν εγκαταλειφθεί.

Παράλληλα, χαρακτήρισε θετική την άμεση κινητοποίηση των Αρχών και της κοινωνίας, τονίζοντας ότι «η βία πρέπει να αντιμετωπίζεται άμεσα και ο άνθρωπος που έκανε αυτή την πράξη θα δεχτεί τις συνέπειες των επιλογών του».

Η ίδια υπογράμμισε την ανάγκη συνολικής αντιμετώπισης του προβλήματος των αδέσποτων, επισημαίνοντας ότι στον συγκεκριμένο δρόμο υπάρχουν αρκετά ζώα που κινδυνεύουν. Όπως ανέφερε, βρίσκονται σε εξέλιξη προσπάθειες για τη φροντίδα, τη στείρωση και την προώθηση ζώων για υιοθεσία, σε συνεργασία με τον Δήμο και εθελοντές.

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