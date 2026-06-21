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Γαστούνη: Ταυτοποιήθηκε η 60χρονη οδηγός που καταγράφηκε να παρασύρει και να σκοτώνει σκυλίτσα – Τι υποστήριξε

Η 60χρονη οδηγός που καταγράφηκε σε βίντεο να παρασύρει και να σκοτώνει μια σκυλίτσα στη Γαστούνη ταυτοποιήθηκε και οδηγήθηκε στο τμήμα. Η γυναίκα υποστήριξε στην κατάθεσή της ότι δεν αντιλήφθηκε το ζώο, την ηλικιωμένη σκυλίτσα Σίσσυ, η οποία ήταν αγαπητή στους κατοίκους της περιοχής.

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Γαστούνη σκύλος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ταυτοποιήθηκε η 60χρονη οδηγός που καταγράφηκε σε βίντεο να παρασύρει και να σκοτώνει ένα σκυλάκι στη Γαστούνη.
  • Στο βίντεο που έχει σοκάρει την κοινή γνώμη, καταγράφεται το όχημα να προσεγγίζει το σκυλάκι, να επιβραδύνει και τελικά να περνά από πάνω του, χωρίς η οδηγός να σταματήσει.
  • Η οδηγός υποστήριξε πως «δεν αντιλήφθηκε το άτυχο ζώο», ενώ θύμα της παράσυρσης ήταν η Σίσσυ, μια ηλικιωμένη σκυλίτσα που αποτελούσε την «ψυχή» της γειτονιάς.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ταυτοποιήθηκε η οδηγός του αυτοκινήτου που καταγράφηκε σε βίντεο να παρασύρει και να σκοτώνει ένα σκυλάκι στη Γαστούνη, παρά το γεγονός ότι φαίνεται να είχε αντιληφθεί την παρουσία του στον δρόμο.

Πρόκειται για 60χρονη γυναίκα, κάτοικο της περιοχής. Στο βίντεο που έχει σοκάρει την κοινή γνώμη, καταγράφεται η σοκαριστική πορεία του οχήματος, το οποίο προσεγγίζει το σκυλάκι, επιβραδύνει και τελικά περνά από πάνω του, χωρίς η 60χρονη οδηγός να σταματήσει.

Οι αστυνομικοί του Α.Τ. Πηνειού προχώρησαν στην ταυτοποίηση της φερόμενης ως υπαίτιας, αξιοποιώντας οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας και στοιχεία της προανάκρισης. Η οδηγός, η οποία αρχικά αναζητούνταν και τελικά οδηγήθηκε στο τμήμα, υποστήριξε στην κατάθεσή της πως δεν αντιλήφθηκε το άτυχο ζώο, θεωρώντας πως εκείνο είχε απομακρυνθεί από τον δρόμο. Όπως είπε, είχε καμία πρόθεση να σκοτώσει το σκυλί.

Το τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε το βράδυ της Πέμπτης, λίγο μετά τις 21:00. Θύμα της θανάσιμης παράσυρσης ήταν η Σίσσυ, μια ηλικιωμένη σκυλίτσα που αποτελούσε την «ψυχή» της γειτονιάς, καθώς οι κάτοικοι την φρόντιζαν και την αγαπούσαν εδώ και πολλά χρόνια.

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