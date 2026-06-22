Τζέρεμι Κλάρκσον: Βρίσκεται σε ύφεση μετά τη διάγνωση με καρκίνο του προστάτη – «Είμαι χωρίς αμφιβολία ο πιο τυχερός άνθρωπος στον κόσμο»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Ο παρουσιαστής Τζέρεμι Κλάρκσον δήλωσε ότι βρίσκεται και επίσημα σε ύφεση από τον καρκίνο του προστάτη, λιγότερο από μία εβδομάδα αφότου αποκάλυψε ότι είχε μια «επιθετική» μορφή της νόσου στα τελευταία επεισόδια της πέμπτης σεζόν του Clarkson’s Farm, τα οποία γυρίστηκαν το 2025.

«Είμαι χωρίς αμφιβολία, και επίσημα, ο πιο τυχερός άνθρωπος στον κόσμο», δήλωσε ο πρώην παρουσιαστής του Top Gear σε συνέντευξή του στους Sunday Times.

Ο Κλάρκσον δήλωσε στην εφημερίδα ότι είχε υποβληθεί σε εξέταση για το ειδικό προστατικό αντιγόνο (PSA) πριν από δύο μήνες, η οποία δεν έδειξε καμία ένδειξη καρκίνου. «Ήταν ένας επιθετικός τύπος καρκίνου. Θα μπορούσε να είχε εξαπλωθεί, θα μπορούσε να είχε κάνει μετάσταση στο πάγκρεας, θα μπορούσε να έχει εξαπλωθεί οπουδήποτε, και αυτό θα ήταν πρόβλημα».

Ο 66χρονος δημοσίευσε δύο βίντεο στο Instagram το Σαββατοκύριακο, στα οποία είπε ότι η έκτη σεζόν του Clarkson’s Farm βρίσκεται σε παραγωγή και ότι «οι πιο παρατηρητικοί από εσάς θα έχουν παρατηρήσει ότι δεν είμαι νεκρός».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jeremy Clarkson (@jeremyclarkson1)



«Είμαι απόλυτα καλά», είπε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Και ο λόγος που είμαι καλά είναι επειδή οι γιατροί διέγνωσαν νωρίς τον καρκίνο του προστάτη και τον διέγνωσαν νωρίς επειδή έκανα εξετάσεις».

Στο βίντεο, ο Κλάρκσον συνέχισε να παροτρύνει και άλλους να κάνουν το τεστ, λέγοντας ότι η διαδικασία είναι «απλώς μια εξέταση αίματος αυτές τις μέρες».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Prime Video UK & IE (@primevideouk)

Ο Κλάρκσον δήλωσε στους Times ότι θα συνεχίσει να κάνει τακτικές εξετάσεις αίματος για να παρακολουθεί την υγεία του και γνωρίζει ότι ο καρκίνος θα μπορούσε να επιστρέψει. «Προσπαθώ να είμαι θετικός. Αποφάσισα να είμαι ένας από το 60% που δεν θα υποτροπιάσει», είπε.

«Αν υπάρχει έστω και ένα άτομο, έστω και ένα άτομο στον κόσμο, που παρακολουθεί τη Φάρμα του Κλάρκσον και σκέφτεται, ξέρεις κάτι, θα κάνω εξετάσεις και το ανακαλύψω νωρίς, θα αντιμετωπιστεί και θα ζήσουν μια φυσιολογική ζωή, τότε αξίζει».

Στα δύο τελευταία επεισόδια της πέμπτης σεζόν του “Clarkson’s Farm”, ο Κλάρκσον είπε ότι είχε υποβληθεί σε επέμβαση αφαίρεσης του 10% του προστάτη του, οκτώ μήνες αφότου είχε υποβληθεί σε καρδιοχειρουργική επέμβαση για φραγμένες στεφανιαίες αρτηρίες. «Ο προστάτης, το 10% του, είναι νεκρός», είπε στην εκπομπή.