«Κουτσουπιές»: Η νέα καθημερινή σειρά της ΕΡΤ και οι πρωταγωνιστές της

Ολοταχώς για την έγκριση νέας καθημερινής σειράς οδεύει η ΕΡΤ για να καλύψει το κενό μετά το φινάλε της «Ηλέκτρας». Η πυξίδα της ΕΡΤ στρέφεται προς την κωμωδία.

Επειτα από συζητήσεις μηνών, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να περάσει από το Δ.Σ. η ανάθεση παραγωγής στην εταιρεία του Γιάννη Καραγιάννη. Σύμφωνα με πληροφορίες της Reallife, η σειρά βασίζεται σε ελληνικό σενάριο, είναι σύγχρονη κωμωδία και θα έχει τον τίτλο «Κουτσουπιές», που είναι το ανθεκτικό δέντρο με τα ροζ λουλούδια που συναντάμε στην ελληνική επαρχία, ενώ ήδη έκλεισαν τα πρώτα ονόματα που θα πρωταγωνιστήσουν.

Από το «Porto Leone» του Alpha στην ΕΡΤ μετακινείται ο Αντώνης Καρυστινός και εντάσσεται στη νέα καθημερινή σειρά. Στη δημόσια τηλεόραση επιστρέφει και ο Θανάσης Κουρλαμπάς έπειτα από δύο χρόνια στον «Αγιο έρωτα». Στο καστ της νέας κωμικής σειράς «κλείδωσε» και η Δήμητρα Στογιάννη (επρόκειτο να τη δούμε στο «Army love» το οποίο ναυάγησε), ενώ στην ΕΡΤ συνεχίζει και ο Θανάσης Πατριαρχέας μετά την παρουσία του στην «Ηλέκτρα».