Ημαθία: Διερχόμενος οδηγός ειδοποίησε για το αυτοκίνητο που είχε πέσει σε αρδευτικό κανάλι – Νεκρός ένας 24χρονος

Τραγωδία τα ξημερώματα της Δευτέρας 22 Ιουνίου 2026 στην Ημαθία, όταν 24χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο όχημά του που είχε πέσει σε αρδευτικό κανάλι.

Συγκεκριμένα, το όχημα εντόπισε λίγο πριν τη 1 τα ξημερώματα διερχόμενος οδηγός στην επαρχιακή οδό Τρικάλων – Αλεξάνδρειας, μέσα σε αρδευτικό κανάλι στο ύψος του Νησελίου και ειδοποίησε τις Αρχές. Ο 24χρονος από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και έπεσε σε αρδευτικό κανάλι.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική με 3 οχήματα και 6 Πυροσβέστες που ανέσυραν τη σορό του 24χρονου, που μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος και τα αίτια θανάτου ερευνούν οι αρμόδιες Αρχές.