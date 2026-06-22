Ημαθία: Διερχόμενος οδηγός ειδοποίησε για το αυτοκίνητο που είχε πέσει σε αρδευτικό κανάλι – Νεκρός ένας 24χρονος

Τραγωδία σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 22 Ιουνίου 2026 στην Ημαθία, όταν 24χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο όχημά του, το οποίο είχε πέσει σε αρδευτικό κανάλι. Ένας διερχόμενος οδηγός εντόπισε το όχημα στην επαρχιακή οδό Τρικάλων - Αλεξάνδρειας και ειδοποίησε τις Αρχές.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Κοινωνία

Ασθενοφόρο, ΕΚΑΒ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τραγωδία τα ξημερώματα της Δευτέρας 22 Ιουνίου 2026 στην Ημαθία, όταν 24χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο όχημά του που είχε πέσει σε αρδευτικό κανάλι.
  • Το όχημα εντόπισε λίγο πριν τη 1 τα ξημερώματα διερχόμενος οδηγός στην επαρχιακή οδό Τρικάλων – Αλεξάνδρειας, στο ύψος του Νησελίου, και ειδοποίησε τις Αρχές.
  • Η Πυροσβεστική ανέσυρε τη σορό του 24χρονου, ο οποίος μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι αρμόδιες Αρχές ερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τραγωδία τα ξημερώματα της Δευτέρας 22 Ιουνίου 2026 στην Ημαθία, όταν 24χρονος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο όχημά του που είχε πέσει σε αρδευτικό κανάλι.

Θρίλερ στην Ημαθία: Εντοπίστηκε σορός άνδρα μέσα σε αυτοκίνητο – Το όχημα είχε πέσει σε αρδευτικό κανάλι

Συγκεκριμένα, το όχημα εντόπισε λίγο πριν τη 1 τα ξημερώματα διερχόμενος οδηγός στην επαρχιακή οδό Τρικάλων – Αλεξάνδρειας, μέσα σε αρδευτικό κανάλι στο ύψος του Νησελίου και ειδοποίησε τις Αρχές. Ο 24χρονος από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και έπεσε σε αρδευτικό κανάλι.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική με 3 οχήματα και 6 Πυροσβέστες που ανέσυραν τη σορό του 24χρονου, που μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αλεξάνδρειας όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος και τα αίτια θανάτου ερευνούν οι αρμόδιες Αρχές.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ