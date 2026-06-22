Θρίλερ στην Ημαθία: Εντοπίστηκε σορός άνδρα μέσα σε αυτοκίνητο – Το όχημα είχε πέσει σε αρδευτικό κανάλι

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Θρίλερ στην Ημαθία. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική σορός άνδρα ανασύρθηκε από αυτοκίνητο, το οποίο εντοπίστηκε μέσα σε αρδευτικό κανάλι στην περιοχή Νησέλλι.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τη σορό. Για την ανάσυρση επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Οι συνθήκες θανάτου του άνδρα δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί.