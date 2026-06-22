Θρίλερ στην Ημαθία: Εντοπίστηκε σορός άνδρα μέσα σε αυτοκίνητο – Το όχημα είχε πέσει σε αρδευτικό κανάλι

Στην Ημαθία, συγκεκριμένα στην περιοχή Νησέλλι, εντοπίστηκε σορός άνδρα μέσα σε αυτοκίνητο που είχε πέσει σε αρδευτικό κανάλι.

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ΕΚΑΒ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ, ekav, asthenoforo
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σορός άνδρα ανασύρθηκε από αυτοκίνητο, το οποίο εντοπίστηκε μέσα σε αρδευτικό κανάλι στην περιοχή Νησέλλι Ημαθίας.
  • Για την ανάσυρση επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τη σορό.
  • Οι συνθήκες θανάτου του άνδρα δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Θρίλερ στην Ημαθία. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική σορός άνδρα ανασύρθηκε από αυτοκίνητο, το οποίο εντοπίστηκε μέσα σε αρδευτικό κανάλι στην περιοχή Νησέλλι.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τη σορό. Για την ανάσυρση επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Οι συνθήκες θανάτου του άνδρα δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί.

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