Θρίλερ στην Ημαθία: Εντοπίστηκε σορός άνδρα μέσα σε αυτοκίνητο – Το όχημα είχε πέσει σε αρδευτικό κανάλι

Θρίλερ στην Ημαθία. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική σορός άνδρα ανασύρθηκε από αυτοκίνητο, το οποίο εντοπίστηκε μέσα σε αρδευτικό κανάλι στην περιοχή Νησέλλι.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που παρέλαβε τη σορό. Για την ανάσυρση επιχείρησαν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα.
Οι συνθήκες θανάτου του άνδρα δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί.
Σορός άνδρα ανασύρθηκε από ΕΙΧ όχημα το οποίο εντοπίστηκε εντός αρδευτικού καναλιού στην περιοχή Νησέλλι Ημαθίας και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 3 οχήματα.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 22, 2026