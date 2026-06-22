Μπάτζετ υπερπαραγωγής για το «Κρίνο και αγκάθι»

Με ταχείς ρυθμούς αλλά και με εξασφάλιση της πολυπόθητης επιδότησης προχωρά η παραγωγή της σειράς «Κρίνο και αγκάθι» στον ΑΝΤ1.

Η νέα καθημερινή σειρά περιλαμβάνει συνολικά 150 επεισόδια, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της αγγίζει τα 9.291.000 ευρώ. Λίγο πριν από την έναρξη των γυρισμάτων, το «Κρίνο και αγκάθι» εξασφάλισε επιδότηση από το ΕΚΚΟΜΕΔ.

Οι επιλέξιμες δαπάνες φτάνουν τα 7.432.000 ευρώ, ενώ το ποσό της επιδότησης που θα λάβει ο ΑΝΤ1 διαμορφώνεται σε 2.973.210 ευρώ. Στο καστ της σειράς μετά τον Γιάννη Τσορτέκη, την Κατερίνα Διδασκάλου, τον Στέλιο Μάινα και τη Μαρία Ζορμπά, κλείδωσαν ως πρωταγωνιστικό ζευγάρι ο Γιώργος Γεροντιδάκης και η Αναστασία Παντούση.

Πηγή: Reallife