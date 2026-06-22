Μπάτζετ υπερπαραγωγής για το «Κρίνο και αγκάθι»

Η παραγωγή της νέας καθημερινής σειράς του ΑΝΤ1, «Κρίνο και αγκάθι», προχωρά με γρήγορους ρυθμούς, εξασφαλίζοντας επιδότηση από το ΕΚΚΟΜΕΔ. Ο συνολικός προϋπολογισμός της σειράς, που θα αποτελείται από 150 επεισόδια, ανέρχεται στα 9.291.000 ευρώ, με την επιδότηση να φτάνει τα 2.973.210 ευρώ. Στο πρωταγωνιστικό καστ προστέθηκαν ο Γιώργος Γεροντιδάκης και η Αναστασία Παντούση, πλαισιώνοντας τους Γιάννη Τσορτέκη, Κατερίνα Διδασκάλου, Στέλιο Μάινα και Μαρία Ζορμπά.

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Prime Time σειρά
Φωτογραφία: unsplash.com
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Με ταχείς ρυθμούς αλλά και με εξασφάλιση της πολυπόθητης επιδότησης προχωρά η παραγωγή της σειράς «Κρίνο και αγκάθι» στον ΑΝΤ1.
  • Η νέα καθημερινή σειρά περιλαμβάνει συνολικά 150 επεισόδια, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της αγγίζει τα 9.291.000 ευρώ.
  • Στο καστ της σειράς μετά τον Γιάννη Τσορτέκη, την Κατερίνα Διδασκάλου, τον Στέλιο Μάινα και τη Μαρία Ζορμπά, κλείδωσαν ως πρωταγωνιστικό ζευγάρι ο Γιώργος Γεροντιδάκης και η Αναστασία Παντούση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Με ταχείς ρυθμούς αλλά και με εξασφάλιση της πολυπόθητης επιδότησης προχωρά η παραγωγή της σειράς «Κρίνο και αγκάθι» στον ΑΝΤ1.

Η νέα καθημερινή σειρά περιλαμβάνει συνολικά 150 επεισόδια, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός της αγγίζει τα 9.291.000 ευρώ. Λίγο πριν από την έναρξη των γυρισμάτων, το «Κρίνο και αγκάθι» εξασφάλισε επιδότηση από το ΕΚΚΟΜΕΔ.

Οι επιλέξιμες δαπάνες φτάνουν τα 7.432.000 ευρώ, ενώ το ποσό της επιδότησης που θα λάβει ο ΑΝΤ1 διαμορφώνεται σε 2.973.210 ευρώ. Στο καστ της σειράς μετά τον Γιάννη Τσορτέκη, την Κατερίνα Διδασκάλου, τον Στέλιο Μάινα και τη Μαρία Ζορμπά, κλείδωσαν ως πρωταγωνιστικό ζευγάρι ο Γιώργος Γεροντιδάκης και η Αναστασία Παντούση.

Πηγή: Reallife

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