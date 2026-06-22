Το Ευρωκοινοβούλιο ζητεί για πρώτη φορά κυρώσεις κατά του Τούρκου υπουργού Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ για την υπόθεση Ιμάμογλου. Ηχηρό ράπισμα στην Αγκυρα για το αφήγημα της «Γαλάζιας Πατρίδας», για τα 12 ναυτικά μίλια και την κυριαρχία Ελλάδας και Κύπρου.