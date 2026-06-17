Τουρκία: Το ΥΠΕΞ απορρίπτει ως «αβάσιμη και ανακριβή» την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – «Προσφέρει έδαφος σε τρομοκρατικές οργανώσεις»

Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας απέρριψε την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, η οποία εγκρίθηκε σήμερα από την Ολομέλεια του ΕΚ, υποστηρίζοντας ότι περιλαμβάνει «αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπλανητικές πληροφορίες» και δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Σε δήλωσή του, το τουρκικό ΥΠΕΞ κατηγόρησε επίσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι υιοθετεί πολιτικά υποκινούμενη στάση, η οποία, όπως αναφέρει, βλάπτει τις σχέσεις Τουρκίας-ΕΕ.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, υποστηρίζει ότι η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το 2025 βασίζεται σε «αβάσιμους ισχυρισμούς» και «εσφαλμένες πληροφορίες», οι οποίες προέρχονται, όπως αναφέρει, από κύκλους που αντιτίθενται στην Τουρκία.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι «η Έκθεση για την Τουρκία του 2025 περιλαμβάνει αξιολογήσεις που δεν συνάδουν με την πραγματικότητα, καθώς βασίζονται σε αβάσιμους ισχυρισμούς και παραπλανητικές πληροφορίες από κύκλους που είναι εχθρικοί προς τη χώρα μας».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, «είναι σαφές ότι η έκθεση, η οποία φαίνεται να έχει προετοιμαστεί στο πλαίσιο μιας σκόπιμης πολιτικής ατζέντας που αντανακλά τις ιδεολογικές αγκυλώσεις ορισμένων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επιδιώκει να επισκιάσει την υφιστάμενη θετική ατζέντα σε μια περίοδο κατά την οποία η στρατηγική σημασία των σχέσεων Τουρκίας-ΕΕ αυξάνεται ολοένα και περισσότερο». Προστίθεται ακόμη ότι «η προσέγγιση αυτή, η οποία προσφέρει έδαφος σε τρομοκρατικές οργανώσεις και σε κύκλους εχθρικούς προς την Τουρκία, αποδεικνύει για ακόμη μία φορά πόσο απέχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από το να διαμορφώσει ένα στρατηγικό όραμα για το μέλλον των σχέσεων Τουρκίας-ΕΕ».

Η ανακοίνωση απορρίπτει επίσης τις αναφορές της έκθεσης στις δικαστικές διαδικασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Τουρκία και στις επικρίσεις που διατυπώνονται σε βάρος του Τούρκου υπουργού Δικαιοσύνης.

Κλείνοντας την ανακοίνωσή του, το τουρκικό ΥΠΕΞ καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υιοθετήσει μια πιο εποικοδομητική στάση απέναντι στις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας, με γνώμονα τα κοινά συμφέροντα.