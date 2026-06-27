Φον ντερ Λάιεν για τη συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου: «Κρίσιμο βήμα μακριά από την κλιμάκωση»

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Τη συμφωνία μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου χαιρέτισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, χαρακτηρίζοντάς την «κρίσιμο βήμα» για την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και επαναλαμβάνοντας τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις προσπάθειες για σταθερότητα στην περιοχή.

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η πρόεδρος της Κομισιόν ευχαρίστησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη διαμεσολάβησή τους και υπογράμμισε ότι η ειρήνη δεν μπορεί να επιτευχθεί όσο ο Λίβανος βρίσκεται αντιμέτωπος με τη βία.

Η ανάρτηση της φον ντερ Λάιεν

«Χαιρετίζω τη συμφωνία μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου.

Πρόκειται για ένα κρίσιμο βήμα μακριά από την κλιμάκωση. Γιατί δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή όσο ο Λίβανος φλέγεται.

Ευχαριστώ τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη διαμεσολάβηση.

Τα βασικά επόμενα βήματα είναι ο αφοπλισμός των μη κρατικών ένοπλων ομάδων και η διαφύλαξη της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να στηρίξει αυτή την πορεία προς μια διαρκή περιφερειακή σταθερότητα, συνεχίζοντας παράλληλα την παροχή της απολύτως αναγκαίας ανθρωπιστικής βοήθειας, με 100 εκατομμύρια ευρώ που έχουν κινητοποιηθεί για τους εκτοπισμένους».