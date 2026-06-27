Τσεχία: Νέο ιστορικό ρεκόρ ζέστης με 40,6°C – Προειδοποιήσεις για ακόμη υψηλότερες θερμοκρασίες

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Νέο απόλυτο ρεκόρ θερμοκρασίας κατέγραψε το Σάββατο η Τσεχία, καθώς ο υδράργυρος έφτασε τους 40,6 βαθμούς Κελσίου στην πόλη Ντόκσανι, εν μέσω του ακραίου κύματος καύσωνα που πλήττει μεγάλο μέρος της Ευρώπης.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι το νέο ρεκόρ ενδέχεται να καταρριφθεί ακόμη και την Κυριακή, ενώ σε αρκετές περιοχές της χώρας οι θερμοκρασίες αναμένεται να προσεγγίσουν ή και να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς.

Σε κατάσταση συναγερμού οι Αρχές

Το Τσεχικό Υδρομετεωρολογικό Ινστιτούτο (ČHMÚ) έχει εκδώσει την υψηλότερη προειδοποίηση για ακραία ζέστη για το Σάββατο και την Κυριακή, καλώντας τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Οι αρχές προειδοποιούν επίσης ότι οι υπαίθριες εκδηλώσεις και οι μετακινήσεις ενδέχεται να επηρεαστούν, καθώς οι συνθήκες κατά τις θερμότερες ώρες της ημέρας θεωρούνται επικίνδυνες.

Οι μετεωρολόγοι αποδίδουν το ακραίο κύμα ζέστης στη μεταφορά πολύ θερμών αερίων μαζών από τον νότο, σε συνδυασμό με τη μεγάλη διάρκεια της ηλιοφάνειας στα τέλη Ιουνίου και τις ιδιαίτερα σταθερές ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν πάνω από την Κεντρική Ευρώπη.

Τροπικές νύχτες και κίνδυνος για την υγεία

Οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να διατηρηθούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για εκτεταμένες «τροπικές νύχτες», όπου η θερμοκρασία δεν θα υποχωρεί κάτω από τους 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε ορισμένες περιοχές αναμένονται ακόμη και «υπερτροπικές νύχτες», με τον υδράργυρο να παραμένει πάνω από τους 25 βαθμούς.

Στην Πράγα και σε άλλες μεγάλες πόλεις, το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας αναμένεται να περιορίσει ακόμη περισσότερο τη νυχτερινή πτώση της θερμοκρασίας, δυσχεραίνοντας τον ύπνο των κατοίκων.

Οι υγειονομικές αρχές συνιστούν στους πολίτες να παραμένουν ενυδατωμένοι, να αποφεύγουν την παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο και να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή σε ηλικιωμένους και άλλες ευάλωτες ομάδες.

🥵 Heatwave in Europe … Prague Fire Department combats the heat …🌧 pic.twitter.com/eyNAes0EVi — MIBAWI (@RealMiBaWi) June 27, 2026

Απαγόρευση υπαίθριων φωτιών στην Πράγα

Λόγω του αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών, ο δήμος της Πράγας επέβαλε προσωρινή απαγόρευση χρήσης ανοιχτής φωτιάς έως τα μεσάνυχτα της Κυριακής.

Το μέτρο αφορά πάρκα, δάση, κήπους, αγροτικές εκτάσεις και ζώνη 50 μέτρων γύρω από αυτές, ενώ περιλαμβάνει ακόμη και το κάπνισμα και κάθε άλλη χρήση γυμνής φλόγας.

Παράλληλα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει επανειλημμένες επιχειρήσεις για την ψύξη δρόμων με νερό, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αναφέρουν σημαντική αύξηση περιστατικών που σχετίζονται με τη ζέστη σε σχέση με πέρυσι.

Οι αρχές καλούν τους κατοίκους που δεν διαθέτουν κλιματισμό να αναζητούν δροσιά σε εμπορικά κέντρα, σταθμούς του μετρό και άλλα κλιματιζόμενα δημόσια κτίρια που θα παραμείνουν ανοιχτά κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.