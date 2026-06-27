Παναθηναϊκός: Οριστική συμφωνία με την Τουν για την αγορά του Ράστοντερ – Θα υπογράψει 4ετές συμβόλαιο

Την πράσινη φανέλα με το τριφύλλι στο μέρος της καρδιάς προβάρει πλέον και ο Έλμιν Ράστοντερ, καθώς ο Παναθηναϊκός ήρθε σε οριστική συμφωνία με την ελβετική Τουν για την απόκτηση του 24χρονου διεθνούς Βορειομακεδόνα επιθετικού.

Όπως είχε καταγράψει το Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) από το πρωί της Τετάρτης (24/6), ο Παναθηναϊκός είχε κάνει την τελική κίνηση του προς τους περσινούς πρωταθλητές Ελβετίας για να κάνει δικό του τον Ράστοντερ για ένα ποσό κοντά στα 4 εκατ. ευρώ, συν ποσοστό μεταπώλησης.

Οι δύο ομάδες τα βρήκαν σε όλα και ο Ράστοντερ αναμένεται τις επόμενες ώρες στην Αθήνα για να υπογράψει 4ετές συμβόλαιο με το «τριφύλλι», με ετήσιες αποδοχές 1,2 εκατ. ευρώ. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, τη Δευτέρα (29/6) θα «πέσουν» οι υπογραφές και την Τρίτη (30/6) ο 24χρονος άσος θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας στην Ολλανδία.

Σε ότι αφορά τη μεταγραφή στο «8» η περίπτωση του Ματίας Γιένσεν, μπαίνει για την ώρα στον «πάγο», καθότι δεν έχει βρεθεί σημείο επαφής ανάμεσα στις δύο πλευρές, ενώ με το που υπογράψουν οι Στέφαν ντε Φράι και Έλμιν Ράστοντερ μέσα στις επόμενες ώρες, ο Παναθηναϊκός θα στρέψει την προσοχή του στην απόκτηση του αριστερού μπακ, όπου πρώτη επιλογή του Τζέικομπ Νίστρουπ είναι ο Βίκτορ Κρίστιανσεν της Λέστερ.