Δολοφονία 15χρονου στην Καλλιθέα: Η κατάθεση του 17χρονου κατηγορούμενου – «Είδα στο TikTok για βαριά τραυματισμένο άτομο και κατάλαβα ότι είναι από εμένα»

Στα χέρια των αρχών βρίσκεται ένας ακόμη εμπλεκόμενος στη φονική συμπλοκή της Καλλιθέας, που στοίχισε τη ζωή σε έναν 15χρονο, καθώς ο ίδιος αποφάσισε να παραδοθεί. Την ίδια ώρα, οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τους αστυνομικούς να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό ακόμη εννέα ταυτοποιημένων ατόμων που αναζητούνται.

Συγκεκριμένα, συνοδευόμενος από τον συνήγορό του, ένας 19χρονος εμφανίστηκε αυτοβούλως στην Εισαγγελία, όπου και παραδέχθηκε τη συμμετοχή του στο αιματηρό επεισόδιο. Ωστόσο, οι αρχές δεν προχώρησαν στη σύλληψή του, καθώς είχε ήδη εκπνεύσει η προθεσμία του αυτοφώρου. Πρόκειται για τον οδηγό του οχήματος με το οποίο μετέβη στην περιοχή η τρίτη ομάδα «ενίσχυσης». Αφού πάρκαραν στον σταθμό του ΗΣΑΠ στο Μοσχάτο, το όχημα, από εκεί, κινήθηκαν με τα πόδια προς την πλατεία της Καλλιθέας.

Ο 19χρονος παραπέμφθηκε στην κύρια ανάκριση και αναμένεται να απολογηθεί μαζί με τους άλλους επτά συλληφθέντες, ανάμεσα στους οποίους και ο φυσικός αυτουργός. Όπως μεταδίδει το ΕΡΤnews, τόσο ο άτυχος 15χρονος όσο και η πλειονότητα των φίλων του είχαν μεταβεί στην Καλλιθέα από περιοχές των βορείων προαστίων. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται τα μέλη της αντίπαλης ομάδας, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι ανήλικοι και διαμένουν μόνιμα στην Καλλιθέα.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Σύμφωνα με το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο θάνατος του 15χρονου προκλήθηκε από ένα και μοναδικό, πλην όμως θανατηφόρο, χτύπημα με μαχαίρι λίγο κάτω από την καρδιά. Ο ιατροδικαστής δεν εντόπισε άλλα τραύματα ή ίχνη πάλης στο σώμα του θύματος, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η τραγωδία εκτυλίχθηκε ακαριαία μετά από καβγά στην πλατεία της Αγίας Ελεούσας.

Σημειώνεται πάντως, πως σύμφωνα με την ΕΡΤ, η πλειονότητα των εμπλεκομένων είναι μέλη οργανωμένων συνδέσμων οπαδών μεγάλων ομάδων. Οι δύο πλευρές συνεπλάκησαν χρησιμοποιώντας μαχαίρια, κατσαβίδια και καδρόνια, με την άγρια συμπλοκή να καταλήγει στη στυγερή δολοφονία του 15χρονου, έγκλημα το οποίο έχει ήδη ομολογήσει ένας 17χρονος.

Η κατάθεση του 17χρονου

Στην απολογία του, ο 17χρονος ισχυρίστηκε ότι το θύμα προσπάθησε να του αρπάξει το μαχαίρι που κρατούσε. Όπως υποστήριξε, πίστεψε ότι ο 15χρονος σκόπευε να του επιτεθεί και, στην προσπάθειά του να προστατευτεί, τον έπληξε στο στήθος, χωρίς ωστόσο να έχει πρόθεση να τον σκοτώσει. Παρά τους ισχυρισμούς του περί άμυνας, οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει παραμένουν βαρύτατες.

«Με έναν φίλο μου τρέξαμε προς την οδό Μεγαλουπόλεως και μας κυνήγησαν δύο από αυτούς: το παιδί που μαχαίρωσα μετά κατά λάθος και ένας με γκλοπ. Πήγαν να πιάσουν τον άλλον, αλλά είναι αδύνατος και γρήγορος. Εγώ είμαι πιο εύσωμος και με πρόλαβαν. Μου έβαλε τρικλοποδιά αυτός με το γκλοπ κι έπεσα κάτω. Αυτός με το γκλοπ μου έριξε μια στο γόνατο, μετά πήγε να μου ρίξει στο κεφάλι και έβαλα το χέρι για προστασία. Τους φώναξα «ρε βλάκες, δεν είμαι οπαδός». Ο δεύτερος έβγαλε ένα στιλέτο, αλλά του έπεσε κάτω. Το άρπαξα πριν το πιάσει, για να προστατευτώ. Σηκώθηκα, τέντωσα το χέρι με το μαχαίρι και έκανα ένα βήμα μπροστά για να φοβηθεί. Έκανε κι εκείνος ένα βήμα, με αποτέλεσμα να έρθει σε επαφή με το μαχαίρι και να τραυματιστεί. Δεν ήθελα να τον χτυπήσω. Πίστευα ότι θα τρόμαζε και θα έφευγε», ανέφερε μεταξύ άλλων ο 17χρονος στους αστυνομικούς.

Επίσης, περιγράφοντας τις κινήσεις που έκανε μετά το έγκλημα, υποστήριξε ότι έμαθε πως το θύμα έχει τραυματιστεί σοβαρά από το TikTok.

«Τρομοκρατήθηκα και έφυγα προς το σπίτι μου με τα πόδια. Πήρα την κολλητή μου τηλέφωνο, της είπα τι έγινε και βρεθήκαμε στο 14ο Γυμνάσιο Καλλιθέας που είναι κοντά στο σπίτι μου. Πιο αργά στο TikTok είδα ότι είναι βαριά τραυματισμένο ένα άτομο και κατάλαβα ότι είναι από εμένα. Σπίτι γύρισα κατά τις 2.00 και ο ύπνος με πήρε στις 4 παρά γιατί σκεφτόμουν τι βλακεία έχω κάνει. Το πρωί όταν ήρθατε κάτω από το σπίτι με ξύπνησε η μαμά μου και με ρώτησε ‘τι έχει γίνει; Γιατί είναι η Αστυνομία κάτω και σε ψάχνει γιατί υπάρχει κάποιος νεκρός’. Της είπα τι έγινε και μετά το διάβασε στις ειδήσεις. Μόλις τα είπα στη μαμά μου κατέβηκα στους Αστυνομικούς».

Αναζητούν το μαχαίρι της επίθεσης

Ο 17χρονος ισχυρίζεται ότι πέταξε το μαχαίρι μετά το φονικό σε κάδο σκουπιδιών, τον οποίο ερεύνησαν οι αστυνομικοί χωρίς όμως να το εντοπίσουν.

Το μαχαίρι που βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης, κατά τη διάρκεια της αυτοψίας των αστυνομικών, δεν είναι το όπλο του εγκλήματος, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, καθώς από την έρευνα στα εγκληματολογικά εργαστήρια διαπιστώθηκε ότι είναι καθαρό.

Καλλιθέα: «Ακόμα και οι αστυνομικοί έχουν σοκαριστεί από αυτή την υπόθεση»

«Ακόμα και οι αστυνομικοί έχουν σοκαριστεί από την υπόθεση. Μιλάμε για μικρά παιδιά», τόνισε η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ Κωνσταντία Δημογλίδου, σημειώνοντας ότι κανείς από τους επτά συλληφθέντες δεν έχει δώσει κάποια εξήγηση για το τι συνέβη σε αυτή την πλατεία.