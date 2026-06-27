Ραφήνα: 24ωρη απεργία στα πλοία στις 3 Ιουλίου ανακοίνωσε η ΠΕΝΕΝ

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Η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ) προκήρυξε 24ωρη απεργία στα επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία που εξυπηρετούν τη γραμμή της Ραφήνας για την Παρασκευή 3 Ιουλίου, θέτοντας στο επίκεντρο ζητήματα που, όπως υποστηρίζει, αφορούν την ασφάλεια των πληρωμάτων και των πλοίων.

Η κινητοποίηση θα ξεκινήσει στις 06:00 το πρωί της Παρασκευής 3 Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί στις 06:00 το πρωί του Σαββάτου 4 Ιουλίου. Παράλληλα, στις 10:00 έχει προγραμματιστεί απεργιακή συγκέντρωση έξω από το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «SUPER FERRY».

Η ΠΕΝΕΝ κάνει λόγο για προβλήματα ασφάλειας

Σύμφωνα με την ΠΕΝΕΝ, οι υφιστάμενες υποδομές του λιμανιού της Ραφήνας δεν επαρκούν για τον σημερινό αριθμό των πλοίων που εξυπηρετούνται.

Όπως αναφέρει, οι διαθέσιμες θέσεις πρόσδεσης καλύπτουν περίπου πέντε πλοία, ενώ σήμερα εξυπηρετούνται έντεκα, με αποτέλεσμα αρκετά να παραμένουν αγκυροβολημένα εκτός λιμένα ή να πραγματοποιούν συνεχείς μεθορμίσεις.

Το ναυτεργατικό σωματείο χαρακτηρίζει επίσης το αγκυροβόλιο της Ραφήνας ανασφαλές και επικίνδυνο, υποστηρίζοντας ότι καθημερινά πλοία αναγκάζονται να παραμένουν αρόδου λόγω της έλλειψης διαθέσιμων θέσεων πρόσδεσης.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι το ισχύον καθεστώς εργασίας επιβαρύνει τα πληρώματα, κάνοντας λόγο για υπερεργασία, κόπωση, περιορισμένες ώρες ανάπαυσης και πολύμηνη απομάκρυνση των ναυτικών από τις οικογένειές τους, συνθήκες που, σύμφωνα με την Ένωση, δημιουργούν σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια.

Οι θέσεις των πλοιάρχων και οι διεκδικήσεις

Η ΠΕΝΕΝ αναφέρει ότι, για πρώτη φορά σε δημόσια συγκέντρωση, πήραν τον λόγο πλοίαρχοι της γραμμής, οι οποίοι περιέγραψαν τις δυσκολίες και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν καθημερινά κατά τους χειρισμούς πρόσδεσης και αγκυροβολίας.

Ο πρόεδρος της Ένωσης απέδωσε ευθύνες και στις ακτοπλοϊκές εταιρείες, ζητώντας την πλήρη καταβολή των αμοιβών που αντιστοιχούν στην υπερεργασία των πληρωμάτων, η οποία, όπως υποστήριξε, προκύπτει από το ισχύον καθεστώς αγκυροβολιών και μεθορμίσεων.

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι σωματείων και φορέων, μεταξύ των οποίων μέλη της ΠΕΜΕΝ και εκπρόσωποι του δικτύου συλλόγων «SAVE RAFINA», οι οποίοι επανέλαβαν την αντίθεσή τους στην επέκταση του λιμανιού.

Έχει αποσταλεί εξώδικο

Η ΠΕΝΕΝ γνωστοποίησε ότι έχει ήδη αποστείλει εξώδικο προς την κυβέρνηση, το υπουργείο Ναυτιλίας και τις εμπλεκόμενες ακτοπλοϊκές εταιρείες, τηρώντας, όπως αναφέρει, τις προβλεπόμενες από τη νομοθεσία διαδικασίες για την προκήρυξη της απεργίας.

Παράλληλα, καλεί τα μέλη της να συμμετάσχουν μαζικά στην κινητοποίηση της 3ης Ιουλίου.

Υπενθυμίζεται ότι μέλη της ΠΕΝΕΝ που υπηρετούν στα επιβατηγά-οχηματαγωγά πλοία της γραμμής Ραφήνας πραγματοποίησαν την Παρασκευή τρίωρη προειδοποιητική στάση εργασίας, από τις 19:00 έως τις 22:00, καθώς και συγκέντρωση στο λιμάνι.