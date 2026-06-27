Δημοσκόπηση GPO: Ενισχύονται ΝΔ και ΕΛΑΣ, υποχωρούν ΠΑΣΟΚ και Καρυστιανού – Αναλυτικά τα ποσοστά των κομμάτων

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Άνοδο καταγράφει η Νέα Δημοκρατία σε νέα δημοσκόπηση της GPO, ενώ η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα ακολουθεί ως δεύτερο κόμμα με σημαντική άνοδο.
  • Στον αντίποδα, το ΠΑΣΟΚ υποχωρεί στο 10,2% και η «ΕΛΠΙΔΑ» καταγράφει πτώση στην πρόθεση ψήφου.
  • Το 58,4% των πολιτών δηλώνει ότι επιθυμεί πολιτική αλλαγή, έναντι 38,9% που προκρίνει τη σταθερότητα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Άνοδο καταγράφει η Νέα Δημοκρατία σε νέα δημοσκόπηση της GPO για την εφημερίδα «Παραπολιτικά». Δεύτερο κόμμα ακολουθεί η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

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Σύμφωνα με τα νέα ευρήματα, η ΝΔ καταγράφει στην πρόθεση ψήφου, ποσοστό 26% -μία μονάδα πάνω σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση και η ΕΛΑΣ εμφανίζεται με 14,5% καταγράφοντας ανοδική πορεία από το προηγούμενο 13,2%. Στον αντίποδα το ΠΑΣΟΚ καταγράφει 10,2% (από 10,8%)

Σε ότι αφορά στο σενάριο δημιουργίας νέου κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, σύμφωνα με τα στοιχεία της δημοσκόπησης, αυτό εμφανίζεται με περιορισμένη απήχηση. Ενδιαφέρον, όμως, είναι και το στοιχείο ότι το το 58,4% των πολιτών δηλώνει ότι επιθυμεί πολιτική αλλαγή, έναντι 38,9% που προκρίνει τη σταθερότητα.

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Αναλυτικά η πρόθεση ψήφου

  • ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: 26% (Ιούν. 25%)
  • ΣΥΡΙΖΑ: 1,1% (1,1%)
  • ΠΑΣΟΚ: 10,2% (10,8%)
  • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: 8,2% (7,8%)
  • ΚΚΕ: 8% (7,5%)
  • «ΝΙΚΗ»: 1% (1,4%)
  • ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: 3,8% (4,1%)
  • ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ: 2,3% (2,1%)
  • ΜέΡΑ25: 2,6% (2,2%)
  • ΕΛΑΣ: 14,5% (13,2%)
  • «ΕΛΠΙΔΑ»: 6,9% (9,2%)
  • ΆΛΛΟ: 4,1% (2,9%)
  • ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΟΙ: 10,4% (11,6%)

Στην εκτίμηση ψήφου καταγράφονται τα παρακάτω ποσοστά

  • ΝΕΑ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: 29,4% (Ιούν. 28,6%)
  • ΣΥΡΙΖΑ: 1,2% (1,3%)
  • ΠΑΣΟΚ: 11,5% (12,4%)
  • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ: 9,2% (8,9%)
  • ΚΚΕ: 9% (8,6%)
  • «ΝΙΚΗ»: 1,1% (1,6%)
  • ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ: 4,3% (4,7%)
  • ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ: 2,6% (2,4%)
  • ΜέΡΑ25: 2,9% (2,5%)
  • ΕΛΑΣ: 16,3% (15,1%)
  • «ΕΛΠΙΔΑ»: 7,8% (10,5%)
  • ΑΛΛΟ: 4,7% (3,4%)

 

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