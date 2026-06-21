Δημοσκόπηση-σοκ στο Ισραήλ: Το Ιράν κέρδισε τον πόλεμο, «ναι» στη χρήση βίας στον Λίβανο – Γυρίζουν την πλάτη στον Νετανιάχου

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Βαθιά δυσαρέσκεια για την έκβαση του πολέμου επικρατεί στο Ισραήλ, καθώς νέα δημοσκόπηση δείχνει ότι η πλειονότητα των πολιτών θεωρεί ενισχυμένη την πλευρά του Ιράν.

Παρά την αποδοκιμασία για τη διαχείριση της κρίσης, η ισραηλινή κοινωνία εξακολουθεί να τάσσεται μαζικά υπέρ των επιχειρήσεων στο λιβανέζικο μέτωπο.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα 17 έως 20 Ιουνίου σε δείγμα 3.644 ατόμων από το Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της Ιερουσαλήμ και το Ινστιτούτο Agam μετά την υπογραφή της συμφωνίας πλαισίου ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου.

Το κείμενο της προκαταρκτικής συμφωνίας δεν έχει υπογραφεί από το Ισραήλ και προβλέπει το τέλος των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, περιλαμβανομένου του Λιβάνου.

Τα ποσοστά για τον κερδισμένο της σύγκρουσης

Το 92% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι το Ιράν κέρδισε ή ότι είναι η χώρα που επωφελήθηκε περισσότερο από την πολεμική σύγκρουση, ενώ το 83% θεωρεί ότι η μακροπρόθεσμη ασφάλεια του Ισραήλ αποδυναμώθηκε.

Οι ψηφοφόροι του μπλοκ της δεξιάς, βασική δεξαμενή του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, είναι οι αυστηρότεροι: το 93% θεωρεί ότι το Ιράν νίκησε στην πολεμική αναμέτρηση.

Η στάση των πολιτών απέναντι στη συμφωνία

Μεγάλη πλειοψηφία τάσσεται επίσης κατά του ιρανοαμερικανικού πρωτοκόλλου συμφωνίας: το 63% των ερωτηθέντων το απορρίπτει, έναντι μόνο 12% που το εγκρίνουν.

Αποδοκιμασία στον Νετανιάχου

Περί τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων, το 72,5%, δηλώνουν ότι δεν πιστεύουν στις δηλώσεις του Νετανιάχου για την επιτυχία της πολεμικής εκστρατείας του Ισραήλ και το 56% κρίνουν την εκ μέρους του διαχείριση της επίθεσης «αποτυχημένη» ή «μέτρια».

Η υποστήριξη προς την παραμονή του στην εξουσία έπεσε στο 29% τον Ιούνιο έναντι 40,5% στις αρχές του Μαρτίου.

Υπέρ της στρατιωτικής βίας στον Λίβανο

Η έρευνα αναδεικνύει ξεκάθαρη υποστήριξη προς την χρήση στρατιωτικής βίας για την ασφάλεια του Ισραήλ: το 48% των ερωτηθέντων τάσσεται υπέρ μία μεγάλης κλίμακας στρατιωτικής επίθεσης στον Λίβανο κατά της Χεζμπολάχ, ακόμη και με το κίνδυνο αυτό να προκαλέσει σύγκρουση με την Ουάσινγκτον.

Μόνο το 21% τάσσεται κατά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ