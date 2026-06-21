Φωτιά στη Σύρο – Μήνυμα από το 112 για εκκένωση οικισμού

Μεγάλη φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στη Σύρο. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Αμπέλα. Για την κατάσβεσής της κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με τρία οχήματα, δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.
Πριν από λίγο εστάλη μήνυμα από το 112. «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Τρία Λαγγόνια Σύρου απομακρυνθείτε προς Ερμούπολη» αναφέρει το μήνυμα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν απειλούνται σπίτια, και η περιοχή εκκενώνεται για προληπτικούς λόγους. Το έργο της κατάσβεσης είναι δύσκολο, καθώς στο νησί πνέουν ισχυροί άνεμοι που φτάνουν τα 7 μποφόρ.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Τρία_Λαγκώνια #Σύρου απομακρυνθείτε προς #Ερμούπολη
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
— 112 Greece (@112Greece) June 21, 2026