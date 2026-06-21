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Φωτιά στη Σύρο – Μήνυμα από το 112 για εκκένωση οικισμού

Φωτιά στη Σύρο – Μήνυμα από το 112 για εκκένωση οικισμού

Μεγάλη πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Αμπέλα της Σύρου, με τις αρχές να έχουν κινητοποιήσει δυνάμεις πυρόσβεσης και εθελοντές. Εστάλη μήνυμα από το 112 για προληπτική εκκένωση του οικισμού Τρία Λαγγόνια προς Ερμούπολη.

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Σύρος φωτιά
Φωτογραφία: Syrostoday
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μεγάλη φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Αμπέλα της Σύρου.
  • Εστάλη μήνυμα από το 112 που αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Τρία Λαγγόνια Σύρου απομακρυνθείτε προς Ερμούπολη», με την εκκένωση να γίνεται για προληπτικούς λόγους.
  • Το έργο της κατάσβεσης είναι δύσκολο, καθώς στο νησί πνέουν ισχυροί άνεμοι που φτάνουν τα 7 μποφόρ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μεγάλη φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στη Σύρο. Η πυρκαγιά ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Αμπέλα. Για την κατάσβεσής της κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με τρία οχήματα, δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.

Πριν από λίγο εστάλη μήνυμα από το 112. «Αν βρίσκεστε στην περιοχή Τρία Λαγγόνια Σύρου απομακρυνθείτε προς Ερμούπολη» αναφέρει το μήνυμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν απειλούνται σπίτια, και η περιοχή εκκενώνεται για προληπτικούς λόγους. Το έργο της κατάσβεσης είναι δύσκολο, καθώς στο νησί πνέουν ισχυροί άνεμοι που φτάνουν τα 7 μποφόρ.

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