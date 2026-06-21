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Ενοίκια: Δεν εξετάζεται πλαφόν – Διευκρινίσεις από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής

Η κυβέρνηση δεν έχει καμία πρόθεση για επιβολή πλαφόν στα ενοίκια, σύμφωνα με διευκρινίσεις από πηγές του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η «Εθνική Στρατηγική για τη Στεγαστική Πολιτική» δεν περιέχει τέτοια πρόταση, καθώς η κυβερνητική πολιτική επικεντρώνεται σε διαρθρωτικές παρεμβάσεις για την αύξηση της προσφοράς κατοικιών και την ενίσχυση της κοινωνικής στέγασης.

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Oικονομία

ενοικιάζεται
Φωτογραφία: Intime
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ξεκαθαρίζει ότι «δεν εξετάζεται και δεν προτίθεται να εφαρμοστεί οποιοδήποτε σύστημα διοικητικού καθορισμού ή ανώτατου ορίου στις τιμές των μισθώσεων».
  • Η “Εθνική Στρατηγική για τη Στεγαστική Πολιτική”, που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση, δεν περιέχει πρόταση για πλαφόν στα ενοίκια, ούτε εξετάζεται διοικητικός καθορισμός τιμών.
  • Η κυβερνητική πολιτική για τη στέγαση επικεντρώνεται στην αύξηση της προσφοράς κατοικιών, στην αξιοποίηση κλειστών ακινήτων και στην ενίσχυση της κοινωνικής και προσιτής κατοικίας, τονίζει το υπουργείο.
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Καμία πρόθεση για επιβολή πλαφόν στα ενοίκια δεν έχει η κυβέρνηση, σύμφωνα με διευκρίνιση από πηγές του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Απαντώντας σε δημοσιεύματα που συνέδεαν την “Εθνική Στρατηγική για τη Στεγαστική Πολιτική” με ανώτατα όρια στις μισθώσεις, οι ίδιες πηγές ξεκαθάρισαν ότι η Στρατηγική δεν περιέχει καμία τέτοια πρόταση, ούτε εξετάζεται οποιαδήποτε μορφή διοικητικού καθορισμού των τιμών.

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Όπως αναφέρουν «η Εθνική Στρατηγική για τη Στεγαστική Πολιτική, η οποία έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, αποτελεί τον πρώτο ολοκληρωμένο οδικό χάρτη για την αντιμετώπιση των στεγαστικών προκλήσεων της χώρας. Αποτυπώνει την υφιστάμενη κατάσταση στην αγορά κατοικίας, αναλύει τις τάσεις και τις προκλήσεις που καταγράφονται στην Ελλάδα και την Ευρώπη και διαμορφώνει ένα συνεκτικό πλαίσιο κατευθύνσεων για την ανάπτυξη της στεγαστικής πολιτικής τα επόμενα χρόνια».

«Κανένα σύστημα διοικητικού καθορισμού ή ανώτατου ορίου στις τιμές των μισθώσεων»

Ως προς το ζήτημα του πλαφόν στα ενοίκια, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας τονίζει: «δεν εξετάζεται και δεν προτίθεται να εφαρμοστεί οποιοδήποτε σύστημα διοικητικού καθορισμού ή ανώτατου ορίου στις τιμές των μισθώσεων».

«Η διεθνής εμπειρία από χώρες που υιοθέτησαν παρεμβάσεις αυτού του τύπου είναι σύνθετη και τα αποτελέσματα συχνά αμφιλεγόμενα. Σε αρκετές περιπτώσεις έχουν καταγραφεί παρενέργειες, όπως η μείωση της προσφοράς κατοικιών προς ενοικίαση, η αναστολή επενδύσεων στην κατοικία και η επιδείνωση της ποιότητας του διαθέσιμου οικιστικού αποθέματος.

Επιπλέον, η ελληνική στεγαστική αγορά παρουσιάζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που καθιστούν τέτοιου είδους παρεμβάσεις ακόμη πιο προβληματικές. Είναι ενδεικτικό ότι το μέσο δηλωμένο μίσθωμα στα δεδομένα της φορολογικής διοίκησης παραμένει σε επίπεδα που δεν αντανακλούν πλήρως την πραγματική εικόνα της αγοράς, γεγονός που καταδεικνύει την έκταση του φαινομένου της υποδήλωσης μισθωμάτων. Υπό αυτές τις συνθήκες, η επιβολή διοικητικών περιορισμών θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω την αδήλωτη οικονομία αντί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της προσιτής στέγασης. 

Σε κάθε περίπτωση, η θέσπιση ρυθμιζόμενου ενοικίου στο πλαίσιο της κοινωνικής κατοικίας δεν πρέπει να συγχέεται με την επιβολή πλαφόν σε ιδιωτικά ακίνητα.

Η κυβερνητική πολιτική για τη στέγαση επικεντρώνεται στην αύξηση της προσφοράς κατοικιών, στην αξιοποίηση κλειστών ακινήτων, στην ενίσχυση της κοινωνικής και προσιτής κατοικίας, στη διευκόλυνση της πρόσβασης των νέων σε ιδιόκτητη κατοικία και στη στήριξη των ενοικιαστών μέσω στοχευμένων μέτρων. Η αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης απαιτεί διαρθρωτικές παρεμβάσεις που αυξάνουν το διαθέσιμο στεγαστικό απόθεμα και όχι διοικητικό καθορισμό τιμών.» σημειώνουν πηγές του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

 

 

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