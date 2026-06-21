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Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Ο Λίβανος και το Ορμούζ στο επίκεντρο του διπλωματικού μαραθωνίου στην Ελβετία

Μια διευρυμένη διπλωματική συνάντηση βρίσκεται σε εξέλιξη στο Μπούργκενστοκ της Ελβετίας, με στόχο τη διάσωση της εκεχειρίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης και την αποτροπή γενικευμένης ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Ο Λίβανος και ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ αποτελούν τα βασικά θέματα των συνομιλιών μεταξύ των αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και του Ιράν, με τη μεσολάβηση του Κατάρ και του Πακιστάν.

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Διεθνή Νέα

Μπούργκενστοκ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μια διευρυμένη διπλωματική συνάντηση βρίσκεται σε εξέλιξη στο ελβετικό θέρετρο του Μπούργκενστοκ, με στόχο τη διάσωση της εκεχειρίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης και την αποτροπή γενικευμένης ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή.
  • Το Ιράν ανακοίνωσε ότι η κατάσταση στον Λίβανο θα είναι το «βασικό» θέμα των συνομιλιών με τις ΗΠΑ, ενώ η Τεχεράνη επιμένει στον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ.
  • Οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν, πλαισιωμένες από τους μεσολαβητές του Κατάρ και του Πακιστάν, ξεκινούν έναν μαραθώνιο διαβουλεύσεων, αναδεικνύοντας την κρισιμότητα των στιγμών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μια διευρυμένη διπλωματική συνάντηση βρίσκεται σε εξέλιξη στο ελβετικό θέρετρο του Μπούργκενστοκ, με στόχο τη διάσωση της εκεχειρίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, αλλά και την αποτροπή μιας γενικευμένης ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή.

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Οι αντιπροσωπείες των ΗΠΑ και του Ιράν, πλαισιωμένες από τους μεσολαβητές του Κατάρ και του Πακιστάν, ξεκινούν έναν μαραθώνιο διαβουλεύσεων, την ίδια ώρα που το λιβανέζικο μέτωπο φλέγεται και η Τεχεράνη επιμένει στον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ.

Ο Λίβανος ως το «κλειδί» των διαπραγματεύσεων

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι η κατάσταση στον Λίβανο θα είναι το «βασικό» θέμα των συνομιλιών με τις ΗΠΑ που ξεκινούν σήμερα στην Ελβετία, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

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Ο εκπρόσωπος του ιρανικού τπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, δήλωσε στα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης: «Το σιωνιστικό καθεστώς συνεχίζει να παραβιάζει τις δεσμεύσεις του για τον Λίβανο. Αυτό θα είναι το βασικό θέμα των σημερινών συνομιλιών».

Ο Μπαγκαΐ πρόσθεσε παράλληλα ότι η αποδέσμευση των περιουσιακών στοιχείων του Ιράν και οι εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου θα συζητηθούν επίσης κατά τη διάρκεια των επαφών.

Κρίσιμες συνομιλίες

Οι συνομιλίες της Κυριακής διεξάγονται στο πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα του Μπούργκενστοκ, πάνω από τη λίμνη της Λουκέρνης.

Ήδη, σύμφωνα με το IRNA, η διμερής συνάντηση ανάμεσα στον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, και τον Ελβετό ομόλογό του, Ινιάτσιο Κασίς, ολοκληρώθηκε στο Bürgenstock Hotel έπειτα από περίπου 45 λεπτά.


Αμέσως μετά, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν ανακοίνωσε ότι μια τετραμερής συνάντηση μεταξύ του Ιράν, των ΗΠΑ, του Κατάρ και του Πακιστάν θα πραγματοποιηθεί στο ορεινό θέρετρο το μεσημέρι της Κυριακής.

Όπως εξήγησε ο Μπαγκαΐ, το Ιράν θα πραγματοποιήσει πρώτα συναντήσεις με τους μεσολαβητές –το Κατάρ και το Πακιστάν– προσθέτοντας ότι η συγκέντρωση στην Ελβετία αποτελεί συνέχεια της εφαρμογής του Μνημονίου Συναντίληψης (MoU) που υπογράφηκε με τις ΗΠΑ την προηγούμενη εβδομάδα.

Τα πρόσωπα στο τραπέζι

Το επίπεδο της εκπροσώπησης των χωρών αναδεικνύει την κρισιμότητα των στιγμών.

  • Ιράν: Της αντιπροσωπείας ηγούνται ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, και ο ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί.
  • ΗΠΑ: Επικεφαλής είναι ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ενώ συμμετέχουν ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του, Τζάρεντ Κούσνερ.
  • Πακιστάν: Συμμετέχουν ο πρωθυπουργός Σεχμπάζ Σαρίφ –ο οποίος προσγειώθηκε στη Ζυρίχη νωρίτερα την Κυριακή– και ο αρχηγός του στρατού, Ασίμ Μουνίρ.
  • Κατάρ: Στις συνομιλίες αναμένεται να λάβει μέρος και ο πρωθυπουργός της χώρας, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν μπιν Τζασίμ Αλ Θάνι.

Επιμένουν στο κλείσιμο του Ορμούζ οι IRGC

Παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν είχαν συμφωνήσει σε μια 60ήμερη εκεχειρία για τη διεξαγωγή ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, το κλίμα επιβαρύνεται από τις εξελίξεις στο πεδίο των μαχών και της ναυσιπλοΐας.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars επικαλείται στρατιωτική πηγή, σύμφωνα με την οποία τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά και το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) δεν έχει εκδώσει άδεια διέλευσης για κανένα πλοίο μέχρι νεωτέρας.

Οι IRGC είχαν κηρύξει χθες το κλείσιμο των Στενών, ως απάντηση στα ισραηλινά πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, αν και ο αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι τα εμπορικά πλοία εξακολουθούν να πλέουν κανονικά.

Από την πλευρά τους, Ισραηλινοί αξιωματούχοι υποστήριξαν ότι οι επιθέσεις τους στον Λίβανο αποτέλεσαν απάντηση στην παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός από τη σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ, η οποία πραγματοποίησε επανειλημμένες επιθέσεις εναντίον των δυνάμεων του ισραηλινού στρατού (IDF).

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Al Jazeera, Times of Israel

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