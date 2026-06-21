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ΗΠΑ-Ιράν: Ο πετρελαϊκός τομέας ως το απόλυτο crash test για τη συμφωνία – Στη Ζυρίχη ο Σαρίφ για τις συνομιλίες

Η ιστορική συνάντηση ΗΠΑ-Ιράν στην Ελβετία επικεντρώνεται στην αναδιαμόρφωση της παγκόσμιας ενεργειακής σκακιέρας, με την Τεχεράνη να αναδεικνύει τη βιομηχανία πετρελαίου της ως το βαρόμετρο για την επιτυχία οποιασδήποτε τελικής διευθέτησης. Οι συνομιλίες διεξάγονται στην Ελβετία εν μέσω κλιμακούμενων εντάσεων στη Μέση Ανατολή.

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Διεθνή Νέα

Ιράν ΗΠΑ πετρέλαιο
Φωτογραφία: Reuters
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η πετρελαϊκή βιομηχανία του Ιράν θα αποτελέσει «βασικό πεδίο δοκιμής» για οποιαδήποτε τελική ειρηνευτική συμφωνία με τις ΗΠΑ, όπως κατέστησε σαφές ο υπουργός Πετρελαίου της χώρας, Μοχσέν Πακνετζάντ.
  • Ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει την Κυριακή, με την Τεχεράνη να ανακοινώνει εκ νέου το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ ως απάντηση σε ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο.
  • Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, προσγειώθηκε στην Ελβετία για να συμμετάσχει στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η αναδιαμόρφωση της παγκόσμιας ενεργειακής σκακιέρας βρίσκεται στο επίκεντρο της ιστορικής συνάντησης ΗΠΑΙράν στην Ελβετία, με την Τεχεράνη να αναδεικνύει τη βιομηχανία πετρελαίου της ως το βαρόμετρο για την επιτυχία οποιασδήποτε τελικής διευθέτησης.

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«Πεδίο δοκιμής» ο πετρελαϊκός κλάδος

Όπως μετέδωσε το ειδησεογραφικό πρακτορείο του υπουργείου Πετρελαίου του Ιράν, Shana, ο υπουργός Πετρελαίου της χώρας, Μοχσέν Πακνετζάντ, κατέστησε σαφές ότι «Η πετρελαϊκή βιομηχανία του Ιράν θα αποτελέσει βασικό πεδίο δοκιμής για οποιαδήποτε τελική ειρηνευτική συμφωνία με τις ΗΠΑ, εφόσον τα δυτικά μέρη παραμείνουν προσηλωμένα στο πνεύμα της».

Το πρακτορείο Shana πρόσθεσε, επικαλούμενο τις δηλώσεις του Πακνετζάντ, ότι σε μια εποχή μετά την επίτευξη συμφωνίας, ο πετρελαϊκός τομέας του Ιράν θα προσφέρει στην παγκόσμια οικονομία σημαντικές επενδυτικές ευκαιρίες.

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Η χώρα διαθέτει ήδη εκατοντάδες επενδυτικά έργα, καθώς και έτοιμα προς υπογραφή συμβόλαια τεχνικής και επιχειρησιακής εταιρικής σχέσης.

Διπλωματικός μαραθώνιος στη σκιά του Ορμούζ

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται τη στιγμή που ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει την Κυριακή.

Η ιρανική αντιπροσωπεία έφτασε στην ελβετική πόλη που φιλοξενεί τις συνομιλίες λίγες ώρες πριν από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, παρά το γεγονός ότι η Τεχεράνη ανακοίνωσε εκ νέου το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, ως απάντηση στις ισραηλινές επιθέσεις στον Λίβανο.

Υπενθυμίζεται ότι οι επακόλουθες συνομιλίες είχαν αρχικά προγραμματιστεί να διεξαχθούν στην Ελβετία την Παρασκευή, όμως αναβλήθηκαν την τελευταία στιγμή.

Η αναβολή κρίθηκε αναγκαία από την Τεχεράνη αφότου το Ισραήλ εξαπέλυσε φονικά πλήγματα στον Λίβανο, στον απόηχο του θανάτου τεσσάρων Ισραηλινών στρατιωτών σε μάχη.

Τα Στενά του Ορμούζ, που αποτελούν τον κρισιμότερο δίαυλο για τις παγκόσμιες αποστολές πετρελαίου και φυσικού αερίου, παρέμειναν υπό αποκλεισμό από το Ιράν κατά το μεγαλύτερο μέρος του πολέμου, προκαλώντας ισχυρούς κλυδωνισμούς στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Στην Ελβετία η πακιστανική ηγεσία

Στο μεταξύ, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, προσγειώθηκε στη Ζυρίχη προκειμένου να συμμετάσχει στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν που θα διεξαχθούν αργότερα σήμερα, όπως ανακοίνωσε επίσημα το Γραφείο του.

Ο Σαρίφ ενώνεται με τον αρχηγό του στρατού του Πακιστάν, Ασίμ Μουνίρ, ο οποίος βρίσκεται ήδη εκεί.

Το Γραφείο του Πακιστανού ηγέτη δημοσίευσε μάλιστα βίντεο στην πλατφόρμα X, το οποίο αποτυπώνει τη στιγμή της αποβίβασής του από το αεροπλάνο και την άφιξή του στην ελβετική πόλη.

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