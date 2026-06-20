ΗΠΑ-Ιράν: Ο αμερικανικός στρατός διαψεύδει ότι έκλεισαν τα Στενά του Ορμούζ – Ηχητικό με την προειδοποίηση των Φρουρών της Επανάστασης

Ο στρατός των ΗΠΑ διέψευσε απόψε τους ισχυρισμούς του Ιράν ότι έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ, δηλώνοντας ότι αυτή η κρίσιμης σημασίας θαλάσσια δίοδος παραμένει ανοιχτή και ότι οι αμερικανικές δυνάμεις παρακολουθούν την κατάσταση για να διασφαλίσουν ότι αυτό θα συνεχιστεί.

«Το Ιράν δεν ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ», είπε στο πρακτορείο Reuters ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), πλοίαρχος του Πολεμικού Ναυτικού Τιμ Χόκινς. «Η κυκλοφορία συνεχίζει να διεξάγεται κανονικά και οι αμερικανικές δυνάμεις παρακολουθούν την κατάσταση για να διασφαλίσουν ότι αυτό θα παραμείνει έτσι».

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, το Μεικτό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν ανακοίνωσε το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ λόγω παραβιάσεων από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ της κατάπαυσης του πυρός που προβλέπεται από το μνημόνιο κατανόησης, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Το ιρανικό επιτελείο διευκρίνισε ότι το κλείσιμο του Ορμούζ είναι το «πρώτο βήμα» και προειδοποίησε για την λήψη περαιτέρω μέτρων αν «συνεχισθεί η επίθεση».

Η ανακοίνωση εκδόθηκε λίγα λεπτά μετά τις δηλώσεις του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς στο Fox News, ο οποίος ανέφερε ότι αναμένει να ταξιδέψει στην Ελβετία «εντός των επόμενων ημερών» για τον νέο γύρο συνομιλιών με το Ιράν. Ο Βανς είπε ότι «τα πράγματα πάνε καλά» και άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο συνάντησης την Κυριακή, την ώρα που η Βέρνη επιβεβαιώνει ότι συνεχίζει να παρέχει «διακριτικό και αξιόπιστο» πλαίσιο στο Μπούργκενστοκ για την εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης ΗΠΑ-Ιράν.

Όπως μετέδωσε το Fars, το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν ανέφερε ότι η Τεχεράνη «έχει τηρήσει πλήρως τις δεσμεύσεις της» στο μνημόνιο εκεχειρίας και ότι «οι ΗΠΑ είναι υποχρεωμένες να εξαναγκάσουν το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις στον Λίβανο».

Ηχητικό με την προειδοποίηση των Φρουρών της Επανάστασης

Λίγο αργότερα, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κλείνουν τα Στενά και προειδοποίησαν τα πλοία να μην πλησιάζουν στην περιοχή, θέτοντας υπό νέα αμφισβήτηση το μέλλον της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ της Ουάσιγκτον και της Τεχεράνης, η οποία είχε ως στόχο να ανοίξει τον δρόμο για εις βάθος ειρηνευτικές συνομιλίες.

Το ιρανικό πρακτορείο Mehr εξάλλου μετέδωσε δηλώσεις ενός συμβούλου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Μοτζταμπά Χαμενεΐ ο οποίος φέρεται να δήλωσε ότι «αν συμφωνία μείνει στα χαρτιά, η ροή ενέργειας στη Μέση Ανατολή θα παραμείνει σταματημένη».

Παράλληλα, ηχητικό ντοκουμέντο ήρθε στη δημοσιότητα με το μήνυμα των Φρουρών της Επανάστασης, στο οποίο ακούγονται τα εξής: «Προσοχή! Προσοχή! Προσοχή! Προς όλα τα πλοία της περιοχής. Αυτή είναι μία ανακοίνωση των Φρουρών της Ιρανικής Επανάστασης. Λόγω των επιθέσεων στον Λίβανο και την παραβίαση των όρων της εκεχειρίας, κλείνουμε τα Στενά του Ορμούζ. Επαναλαμβάνουμε, τα Στενά είναι κλειστό. Να μην επιχειρήσει κανείς την διέλευση!».

Χεζμπολάχ και Ισραήλ αλληλοκατηγορούνται

Οι ισραηλινές επιθέσεις «δεν είναι μόνο παραβιάσεις των συμφωνιών κατάπαυσης του πυρός αλλά αντιπροσωπεύουν σαφώς μια επίθεση και μια συνέχιση του πολέμου» ανέφερε η Χεζμπολάχ στην ανακοίνωσή της, προσθέτοντας ότι «ο ισραηλινός κατακτητής ευθύνεται πλήρως» για την κατάσταση.

Σύμφωνα με τη φιλοϊρανική οργάνωση, το Ισραήλ «ουδέποτε αποδέχτηκε τους όρους της κατάπαυσης του πυρός», συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που περιλαμβάνονται στο πρωτόκολλο συμφωνίας που υπέγραψαν αυτήν την εβδομάδα οι ΗΠΑ και το Ιράν.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι εκείνη παραβίασε την κατάπαυση του πυρός.

«Η Χεζμπολάχ συνεχίζει να παραβιάζει διαρκώς την κατάπαυση του πυρός» έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο εκπρόσωπος του υπουργείου Όρεν Μαρμορστάιν.