Ιράν: «Το πρωτόκολλο συμφωνίας βρίσκεται σε κίνδυνο» – Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν τα πλοία να μην προσεγγίζουν στο Ορμούζ

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Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν προειδοποίησε τις ΗΠΑ ότι το πρωτόκολλο συμφωνίας ανάμεσα στις δύο χώρες «θα κινδυνεύσει», αν δεν εφαρμοσθούν γρήγορα οι ρυθμίσεις του, την ώρα που ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιθέσεις στον νότιο Λίβανο.

«Η άλλη πλευρά οφείλει να λάβει τα αναγκαία μέτρα μόλις καταστεί δυνατόν, διαφορετικά το πρωτόκολλο συμφωνίας στο σύνολό του θα τεθεί σε κίνδυνο», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαΐ, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Irna.

Το πρωτόκολλο συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν προβλέπει, μεταξύ των άλλων, την κατάπαυση των εχθροπραξιών στον Λίβανο.

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε επίσης την διεξαγωγή αύριο «τεχνικών» αμερικανοϊρανικών συνομιλιών στην Ελβετία παρουσία εκπροσώπων του Πακιστάν και του Κατάρ. ΟιΙρανοί διαπραγματευτές αναχώρησαν σήμερα για την Ελβετία, μετέδωσε από την πλευρά του ιρανικό κρατικό μέσο ενημέρωσης.

Το πρωτόκολλο συμφωνίας ανάμεσα στην Τεχεράνη και την Ουάσινγκτον προβλέπει την διεξαγωγή διαπραγματεύσεων διάρκειας 60 ημερών για την επίτευξης τελικής συμφωνίας. Οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν στο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Οι Φρουροί της Επανάστασης προειδοποιούν τα πλοία να μην προσεγγίζουν στο Ορμούζ

Το σώμα των φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ έκλεισαν για την κυκλοφορία όλων των πλοίων λόγω των ενεργειών του Ισραήλ στον Λίβανο και της παραβίασης των δεσμεύσεων των ΗΠΑ

Με την ανακοίνωση προειδοποιούνται τα πλοία να μην προσεγγίζουν στο Ορμούζ, διαφορετικά η ασφάλειά τους θα βρίσκεται σε κίνδυνο.

Έκλεισαν ξανά τα Στενά του Ορμούζ

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, το Μεικτό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν ανακοίνωσε το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ λόγω παραβιάσεων από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ της κατάπαυσης του πυρός που προβλέπεται από το μνημόνιο κατανόησης, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Το ιρανικό επιτελείο διευκρίνισε ότι το κλείσιμο του Ορμούζ είναι το «πρώτο βήμα» και προειδοποίησε για την λήψη περαιτέρω μέτρων αν «συνεχισθεί η επίθεση».

#BREAKING: Iran’s top joint military command says Strait of Hormuz is closed due to alleged US and Israeli violations of ceasefire MoU – Iranian media pic.twitter.com/SEJLDGXpeb — TRT World (@trtworld) June 20, 2026

Η ανακοίνωση εκδόθηκε λίγα λεπτά μετά τις δηλώσεις του αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς στο Fox News, ο οποίος ανέφερε ότι αναμένει να ταξιδέψει στην Ελβετία «εντός των επόμενων ημερών» για τον νέο γύρο συνομιλιών με το Ιράν. Ο Βανς είπε ότι «τα πράγματα πάνε καλά» και άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο συνάντησης την Κυριακή, την ώρα που η Βέρνη επιβεβαιώνει ότι συνεχίζει να παρέχει «διακριτικό και αξιόπιστο» πλαίσιο στο Μπούργκενστοκ για την εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης ΗΠΑ-Ιράν.

Όπως μετέδωσε το Fars, το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν ανέφερε ότι η Τεχεράνη «έχει τηρήσει πλήρως τις δεσμεύσεις της» στο μνημόνιο εκεχειρίας και ότι «οι ΗΠΑ είναι υποχρεωμένες να εξαναγκάσουν το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις στον Λίβανο».