Ομπάμα: «Σε χειρότερη θέση» οι ΗΠΑ μετά τον πόλεμο με το Ιράν – Σκληρή κριτική στον Τραμπ

Η πρόσφατη συμφωνία εκεχειρίας ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη φέρνει στο προσκήνιο έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό των ΗΠΑ.

Ενώ η κυβέρνηση Τραμπ πανηγυρίζει για τα αποτελέσματα της στρατιωτικής της επιλογής, ο πρώην πρόεδρος Μπάρακ Ομπάμα παρεμβαίνει δυναμικά, αμφισβητώντας ευθέως τα κέρδη αυτής της αιματηρής σύγκρουσης.

Ο Μπάρακ Ομπάμα δήλωσε ότι έπειτα από 15 εβδομάδες πολέμου με το Ιράν, οι ΗΠΑ βρίσκονται τώρα «σε χειρότερη θέση» σε σχέση με την περίοδο πριν από την έναρξη της σύγκρουσης τον Φεβρουάριο.



«Έχουμε πλέον πολεμήσει σε έναν πόλεμο, ξοδέψαμε δισεκατομμύρια και δισεκατομμύρια δολάρια, ξέρετε, ασκήσαμε τεράστια πίεση στον στρατό μας. Πολλοί άνθρωποι έχουν πεθάνει. Και μοιάζει σαν να επιστρέψαμε εκεί που βρισκόμασταν πριν ξεκινήσουμε τον πόλεμο, εκτός ίσως από το ότι είμαστε σε λίγο χειρότερη θέση», ανέφερε σε συνέντευξή του στο NBC News, η οποία μεταδόθηκε την Παρασκευή.

Ο Ομπάμα, ο οποίος μίλησε στο αμερικανικό δίκτυο ενόψει των εγκαινίων του Προεδρικού Κέντρου Ομπάμα στο Σικάγο, σχολίασε το Μνημόνιο Συναντίληψης (MoU) μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν που υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στις Βερσαλλίες νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Παρά την κριτική του, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη διπλωματική εξέλιξη.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που βλέπω μια κατάπαυση του πυρός. Και ελπίζω ότι θα κρατήσει», τόνισε.

Obama says U.S. may be ‘worse off’ now than before Iran war https://t.co/5RVm0uLA2E pic.twitter.com/ASBacwiF61 — Meet the Press (@MeetThePress) June 19, 2026

Τα πυρηνικά της Τεχεράνης

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός απέναντι στο σκεπτικό της σύγκρουσης και αμφισβήτησε την απόφαση της πρώτης κυβέρνησης Τραμπ να «σκίσει» τη συμφωνία του 2015 για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, η οποία είχε αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης της δικής του κυβέρνησης.

Η συμφωνία αυτή, γνωστή ως Κοινό Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης (JCPOA), περιόριζε το Ιράν από την απόκτηση ή την ανάπτυξη πυρηνικού όπλου, με αντάλλαγμα την άρση των διεθνών οικονομικών κυρώσεων.

Ο Ομπάμα επεσήμανε ότι υπό το καθεστώς του JCPOA «το Ιράν είχε συμφωνήσει να μην αναπτύξει πυρηνικά όπλα», αλλά σημείωσε ότι ο Τραμπ στη συνέχεια «αποχώρησε από αυτό, γεγονός που προκάλεσε μετά το Ιράν να αναπτύξει μεγαλύτερη πυρηνική ικανότητα».

Οι πανηγυρισμοί του Λευκού Οίκου και οι φόβοι για το πετρέλαιο

Ο Τραμπ υπέγραψε το MoU κατά τη διάρκεια δείπνου στο Παλάτι των Βερσαλλιών το βράδυ της Τετάρτης.

«Το ειρηνευτικό σχέδιο αποδίδει ήδη καρπούς για την Αμερική, καθώς οι τιμές της βενζίνης πέφτουν», δήλωσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς. «Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν έχει καταστραφεί, ο συμβατικός στρατός τους έχει καταστραφεί και η ικανότητά τους να απειλούν τους γείτονές τους έχει σε μεγάλο βαθμό χαθεί».

Ο Βανς ζήτησε μάλιστα «λίγη πίστη» στον Τραμπ όσον αφορά τη συμφωνία, προσθέτοντας ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ «πιστεύει σε αυτή τη συμφωνία, πρόκειται να τη δει να ολοκληρώνεται, και αν οι Ιρανοί δεν συμμορφωθούν, έχουμε ακόμα κάθε εργαλείο και μοχλό πίεσης που διαθέτουμε σήμερα».

Ωστόσο, η αισιοδοξία της κυβέρνησης δεν συμμερίζεται από την αγορά ενέργειας.

Ορισμένα στελέχη του κλάδου πιστεύουν ότι η ανάγκη για αγορά πετρελαίου προκειμένου να αποκατασταθούν τα στρατηγικά αποθέματα –τα οποία εξαντλήθηκαν κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, καθώς σταμάτησαν σε μεγάλο βαθμό οι αποστολές μέσω των Στενών του Ορμούζ– θα μπορούσε στην πραγματικότητα να ωθήσει τις παγκόσμιες τιμές του μαύρου χρυσού στα ύψη.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, ο Νιλ Τσάπμαν, ανώτερος αντιπρόεδρος της Exxon, προειδοποίησε σε συνέδριο στη Νέα Υόρκη ότι οι τιμές του φυσικού πετρελαίου θα μπορούσαν να φτάσουν ακόμη και τα 150 ή 160 δολάρια το βαρέλι, εάν τα αποθέματα αγγίξουν κρίσιμα επίπεδα.

«Μπορεί κανείς να συζητήσει για το αν θα φτάσει σε αυτά τα πραγματικά χαμηλά επίπεδα σε δύο ή τρεις εβδομάδες. Αλλά μόλις φτάσεις σε αυτό το σημείο, τότε θα δεις τις τιμές να εκτοξεύονται».

«Η δημοκρατία μας άρχισε να καταρρέει»

Στο κλείσιμο της συνέντευξής του στην εκπομπή «Today» του NBC, ο Μπάρακ Ομπάμα εξέφρασε την ελπίδα ότι το νέο του Κέντρο θα λειτουργήσει ως υπενθύμιση του πώς ήταν οι ΗΠΑ υπό τη δική του ηγεσία, εκφράζοντας παράλληλα τη βαθιά του ανησυχία για την τρέχουσα κοινωνική και πολιτική κατάσταση στη χώρα.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι διανύουμε μια περίοδο ανατροπών, πόλωσης», ανέφερε.

Συμπλήρωσε μάλιστα πως, αν και καταλαβαίνει αν οι άνθρωποι «νιώθουν σαν η δημοκρατία μας, οι κοινωνικές μας συνήθειες και αρετές, η κοινή μας αντίληψη για το πώς συμπεριφερόμαστε ο ένας στον άλλον να έχει αρχίσει να καταρρέει», είναι παρ’ όλα αυτά σημαντικό «να διαδραματίσουμε όλοι έναν ρόλο στο να διασφαλίσουμε ότι οι εκλεγμένοι αξιωματούχοι μας είναι υπόλογοι».