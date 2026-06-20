Βόλος: Πώς εκβίαζαν τον 13χρονο και του άρπαξαν 370.000 ευρώ – Η καταγγελία που ξετύλιξε το κουβάρι της υπόθεσης

Σοκ προκαλεί η αποκάλυψη μιας πρωτοφανούς υπόθεσης εκβιασμού ενός 13χρονου αγοριού στον Βόλο, από την οποία οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν το αστρονομικό ποσό των 370.000 ευρώ. Η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου ξεσκέπασε μια καλά οργανωμένη συμμορία, η οποία, με «καθοδηγητή» έναν 34χρονο και εκτελεστικά όργανα τέσσερις ανήλικους, δρούσε μέρα-μεσημέρι σε πάρκο της Νέας Ιωνίας.

Οι ανήλικοι απειλούσαν το θύμα για τη σωματική ακεραιότητα του ίδιου και της οικογένειάς του, αναγκάζοντάς το να κλέβει σταδιακά τις οικονομίες που είχε στο σπίτι ο πατέρας του, γνωστός και ιδιαίτερα επιτυχημένος επιχειρηματίας της περιοχής.

Η αντίστροφη μέτρηση για την εξάρθρωση της σπείρας ξεκίνησε την περασμένη Τετάρτη, όταν η οικογένεια του 13χρονου διαπίστωσε την απώλεια των χρημάτων. Ήδη για μερικές ημέρες, το παιδί είχε αρχίσει να συνειδητοποιεί την παγίδα την οποία είχε πέσει. Ο ανείπωτος αυτός εφιάλτης είχε ξεκινήσει στα μέσα Απριλίου, με αφορμή μια φαινομενικά αθώα αγορά: ο 13χρονος είχε αγοράσει μερικά πυροτεχνήματα για το πάρτι γενεθλίων της αδελφής του, γεγονός που στάθηκε η αφορμή για να μπει στο στόχαστρο των εκβιαστών.

Η καταγγελία – σοκ

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας συμμαθητής του 13χρονου του ζήτησε μερικά από τα πυροτεχνήματα που είχε προμηθευτεί. Αφού τα πήρε, ισχυρίστηκε ψευδώς ότι τα παρέδωσε στον 34χρονο, ο οποίος δήθεν συνελήφθη από την αστυνομία, και απαίτησε χρήματα για «τον δικηγόρο». Χρησιμοποιώντας τον φόβο, ο συμμαθητής απειλούσε τον 13χρονο ότι αν δεν πλήρωνε, οι Αρχές θα συλλάμβαναν τον ίδιο και τους γονείς του. Έντρομο το παιδί άρχισε να ενδίδει στις πιέσεις: οι απαιτήσεις ξεκίνησαν από 500 και 1.000 ευρώ, ξεπέρασαν γρήγορα τις 5.000 ευρώ, για να φτάσουν στο σημείο, το τελευταίο διάστημα, ο 13χρονος να κυκλοφορεί με δεκάδες χιλιάδες ευρώ στις τσέπες του, παραδίδοντάς τα καθημερινά σε έναν άλλον ανήλικο σε πάρκο της Νέας Ιωνίας.

Μέχρι που ο 13χρονος διαπίστωσε ότι ο 34χρονος αγόρασε μηχανάκι και ένα ολοκαίνουργιο αυτοκίνητο, μάρκας BMV, και κατάλαβε πως τον είχαν εξαπατήσει, σύμφωνα με την καταγγελία. Όμως, ήταν πλέον αργά, καθώς είχε ήδη δώσει συνολικά 370.000 ευρώ, ενώ δύο μέρες μετά η οικογένειά του αντιλήφθηκε ότι έλειπαν τα χρήματα και απευθύνθηκε στην αστυνομία την Τετάρτη.

Χειροπέδες στον 34χρονο

Η αστυνομία προχώρησε σε μία σύλληψη για την υπόθεση, όπως έγινε γνωστό από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας, περνώντας χειροπέδες στον 34χρονο την Πέμπτη. Σε έρευνα που ακολούθησε στο σπίτι του δεν βρέθηκαν τα χρήματα. Ο συλληφθείς κρατήθηκε, οδηγήθηκε την Πέμπτη στο Αυτόφωρο και πήρε αναβολή για την Παρασκευή, με τον ίδιο να αρνείται όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι στο πλαίσιο της προανάκρισης η αστυνομία έχει ταυτοποιήσει δύο από τους ανήλικους και αναζητά τα στοιχεία άλλων δύο.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος των δραστών αφορά το αδίκημα της εκβίασης. Όπως προέκυψε, τα μέλη της σπείρας απαιτούσαν τα χρήματα προκειμένου να μην εμπλακεί ο 13χρονος και η οικογένειά του σε μια ανύπαρκτη ποινική υπόθεση, ενώ παράλληλα χρησιμοποιούσαν ως πρόσχημα την ανάγκη παροχής νομικής βοήθειας σε ένα επίσης ανύπαρκτο πρόσωπο που δήθεν είχε συλληφθεί.

Στο Τριμελές Κακουργημάτων παραπέμφθηκε η υπόθεση

Το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου που επρόκειτο να εκδικάσει την υπόθεση, έκρινε εαυτόν αναρμόδιο και παρέπεμψε τη συζήτηση της υπόθεσης στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων. Η εισαγγελέας είπε ότι κατά την προδικασία δεν είχαν καταγγελθεί απειλές κατά της ζωής του 13χρονου και της οικογένειάς του.

Το δικαστήριο αποφάσισε ο 34χρονος να αφεθεί ελεύθερος μέχρι τη δίκη επιβάλλοντας τους περιοριστικούς όρους της εμφάνισης κάθε μήνα στο οικείο αστυνομικό τμήμα, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της μη προσέγγισης του θύματος σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων.

Στην απόφαση αυτή έπαιξε καθοριστικό ρόλο η κατάθεση της μητέρας. Από την πλευρά της, η υπεράσπιση αρνήθηκε τις κατηγορίες και ζήτησε ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη και ψυχομετρικά τεστ στον ανήλικο.

Του έλεγαν ότι «θα πάθουμε κακό»

Στην κατάθεσή της στο δικαστήριο, η μητέρα του 13χρονου εξήγησε πώς βρέθηκαν τόσα χρήματα στην οικία τους. Όπως ανέφερε, η οικογένεια λειτουργεί δέκα καταστήματα και η πάγια τακτική τους ήταν να συγκεντρώνουν τις εισπράξεις στο σπίτι πριν τις καταθέσουν στην τράπεζα. Η ίδια αποκάλυψε ότι στα μέσα Μαΐου είχαν αντιληφθεί την απώλεια 70.000 ευρώ. Αν και μαζεύτηκαν όλοι στο σπίτι για να δουν τι συνέβη, κανείς δεν ομολόγησε την πράξη του, ενώ δεν υπήρχαν ίχνη διάρρηξης.

Λόγω του τεράστιου φόρτου εργασίας, το θέμα αρχικά παραμερίστηκε. Στη συνέχεια, επειδή άρχισε να εργάζεται και η ίδια, ο ελεύθερος χρόνος μειώθηκε δραματικά, με αποτέλεσμα οι τράπεζες να μείνουν πίσω και να συσσωρευτεί αυτό το αστρονομικό ποσό στο σπίτι.

Η ίδια επισήμανε ότι μπροστά από το σημείο όπου φυλούσαν τα χρήματα υπάρχει πόρτα, αφήνοντας να εννοηθεί πως δεν υπήρχε πρόσβαση σε αυτόν τον χώρο. Επισήμανε ότι διαπίστωσαν την απώλεια των χρημάτων την Τετάρτη και αμέσως απευθύνθηκαν στην Αστυνομία.

Εκεί ενημερώθηκε και η ίδια για τον εκβιασμό σε βάρος του γιου της. «Τον απειλούσαν ότι κάνουν κακό στον ίδιο, στον πατέρα του και σε εμένα και φοβόταν πολύ», είπε.

Είναι συμμορία, λέει ο πατέρας του θύματος

Η οικογένεια του 13χρονου είναι σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Ο πατέρας του δεν θέλει να κάνει καμία δήλωση. Μιλώντας στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ περιορίστηκε να πει ότι «πρόκειται για συμμορία που προσέγγισε τον γιο του».

Το παιδί βρέθηκε σε κατάσταση έντονου φόβου, τόνισε η δικηγόρος της οικογένειας του 13χρονου Ανθούλα Ανάσογλου, η οποία άσκησε δριμεία κριτική στην υπεράσπιση, που ζήτησε να εξεταστεί το ανήλικο στο δικαστήριο.

«Δεν μπορεί να τίθεται ζήτημα πίεσης ή εκβιασμού σε έναν ανήλικο, ο οποίος δεν έχει πλήρη αντίληψη της κατάστασης εκείνη τη στιγμή», είπε χαρακτηριστικά και ανέφερε πως θα έπρεπε να υπάρξει σεβασμός προς το παιδί και να αποφευχθεί η άμεση εξέτασή του από δικηγόρο.

Επισήμανε επίσης ότι η αλήθεια θα αποσαφηνιστεί στη συνέχεια της διαδικασίας. Η ίδια επέρριψε ευθύνες στην υπεράσπιση που «δεν δέχεται να καταλάβει, που πετάει ευθύνες, που λέει τι ότι δεν συνελήφθησαν οι άλλοι; Πως δεν συνελήφθησαν; Είναι ανήλικοι και ακολουθήθηκε άλλη διαδικασία».

Όπως είπε, η υπόθεση αφορά «ξεκάθαρα εγκληματική οργάνωση. «Ευτυχώς το δικαστήριο αφουγκράστηκε το τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα και θα μιλήσει το Τριμελές Κακουργημάτων Λαρίσης και εκεί οι ποινές είναι διαφορετικές. Εκεί η αλήθεια θα φανεί, αλλά πάνω απ’ όλα μας ενδιαφέρει η προστασία μίας οικογένειας που είναι κόσμημα για τον Βόλο και η προστασία ενός παιδιού που το αγκάλιασε η οικογένειά του να μη στοχοποιηθεί να απαλύνει τα τραύματά του», ανέφερε.

«Το κατηγορητήριο είναι αστείο», λέει η υπεράσπιση

Αστείο χαρακτήρισε το κατηγορητήριο ο δικηγόρος του 34χρονου από τον Βόλο που φέρεται να εκβίασε τον 13χρονο και να του απέσπασε τμηματικά 370.000 ευρώ. Σε δηλώσεις του έξω από τα δικαστήρια ο δικηγόρος του 34χρονου λέει Γιώργος Βελισιώτης λέει ότι «δεν είναι εύκολο να πιστέψει κανείς πως υπήρχαν στο σπίτι 370.000 ευρώ».

«Δεν είναι λογικό ένας γονιός να χάνει πρώτα 70.000 ευρώ και να τοποθετεί λίγο μετά άλλα 300.000 ευρώ στο ίδιο σημείο, για να διαπιστώσει αργότερα ότι χάθηκαν και αυτά. Χάνουμε 100 ευρώ και ψάχνουμε όλο το σπίτι», τόνισε χαρακτηριστικά για την υπόθεση.

Εκανε λόγο για «μία παράξενη υπόθεση από την αρχή». «Ένα ανήλικο παιδί 13 ετών διακινεί σε μία φτωχογειτονιά του Βόλου τις τελευταίες 50 ημέρες ένα μεγάλο ποσό ύψους 370.000 ευρώ στον Ξηρόκαμπο χωρίς οι γονείς να πάρουν είδηση. Αυτό το πράγμα εγώ δεν το έχω ξανασυναντήσει», τόνισε.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι άλλοι μάρτυρες λένε ότι «αγόραζε από άλλα παιδιά παπούτσια adidas και μπλούζες ακριβές για να κάνει μία βόλτα, ενώ έδινε 3.000 ευρώ για να του δώσει κάποιος το μηχανάκι».

«Γι’ αυτό και ζητήσαμε παιδοψυχιατρική εκτίμηση του παιδιού γιατί όλα αυτά που λέει δεν στέκονται στην κοινή λογική», σημείωσε τονίζοντας ότι ούτε αυτά που λένε οι γονείς αντέχουν στη σφαίρα της λογικής όταν υπάρχουν εταιρείες χρηματαπαστολής που μεταφέρουν τα χρήματα.

«Εμείς κοινοποιήσαμε στην Αρχή Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες έγγραφο και μήνυση να γίνει έλεγχος αν τα υπέρογκα αυτά ποσά που κρατούσε ο επιχειρηματίας στο σπίτι του, δικαιολογούνται από τις αποδείξεις» πρόσθεσε και σημείωσε ότι «η μητέρα άλλαξε την αρχική της κατάθεση και από εκεί που έλεγε ότι το παιδί ότι θα τον καταγγείλουν στην αστυνομία για τα δυναμιτάκια που έριξε έξω από το σπίτι λέει ότι τον απειλούσαν ότι θα τον σκοτώσουν εκείνος και τους γονείς του».

Για τα οχήματα, ένα δίκυκλο και ένα αυτοκίνητο μάρκας BMV είπε ότι παντρεύεται σε πέντε μέρες και έχει μεγάλη οικογένεια, εξαμελή, που όλοι εργάζονται. «Να του αγοράσουν μία τηλεόραση ή ένα δίκυκλο ενόψει γάμου είναι κάτι που συνηθίζεται. Δεν σημαίνει ότι πρέπει κάποιος να εκβιάσει για να αγοράσει», είπε.

Επίσης, είπε ότι δεν στοιχειοθετείται και η κατηγορία της συμμορίας τονίζοντας ότι για να υπάρχει, πρέπει να έχουμε συλλήψεις τουλάχιστον δύο ατόμων, αλλά, όπως είπε, έχουμε μία.

Πηγή πληροφοριών: taxydromos