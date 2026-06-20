Θανατηφόρο τροχαίο στην Αθηνών – Σουνίου: Νεκρός 41χρονος οδηγός μοτοσικλέτας

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τραγωδία στην άσφαλτο σημειώθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου στην Αθηνών-Σουνίου, με θύμα έναν 41χρονο μοτοσυκλετιστή.
  • Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη όταν η μηχανή του άτυχου άνδρα συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα ο 41χρονος να χάσει ακαριαία τη ζωή του.
  • Σε βάρος του οδηγού του αυτοκινήτου σχηματίστηκε βαριά δικογραφία, η οποία περιλαμβάνει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια και στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τραγωδία στην άσφαλτο σημειώθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου 20/6 στην Αθηνών-Σουνίου, με θύμα έναν 41χρονο μοτοσυκλετιστή. Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη στις 07:05, όταν η μηχανή του άτυχου άνδρα συγκρούστηκε, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με ΙΧ αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα ο 41χρονος να χάσει ακαριαία τη ζωή του.

Σε βάρος του οδηγού του αυτοκινήτου σχηματίστηκε βαριά δικογραφία, η οποία περιλαμβάνει τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από αμέλεια, της επικίνδυνης οδήγησης, καθώς και της στέρησης άδειας ικανότητας οδήγησης.

 

 

 

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